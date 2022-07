Les vols du Rwanda retardés jusqu’en septembre en attendant l’audience de la Haute Cour et le nouveau Premier ministre

Le gouvernement ne tentera pas un autre vol vers le Rwanda avant septembre au plus tôt, car il attend une audience décisive du tribunal et le résultat de la course à la direction des conservateurs.

Le prochain Premier ministre sera annoncé le 5 septembre, date à laquelle la Haute Cour examinera si la politique est légale.

Une audience, initialement prévue pour mardi prochain, a été reportée à la demande des associations caritatives introduisant la contestation judiciaire, afin de leur donner plus de temps pour préparer leur dossier.