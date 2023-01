Les vols du couple pour le mariage à destination annulés deux fois par Sunwing

Pour un couple de Regina, dire oui était facile – mais se marier s’avère plus difficile en raison de problèmes répétés avec Sunwing.

Leur mariage à destination de rêve au Mexique a été annulé au début de janvier lorsque Sunwing a interrompu ses vols et a reporté, pour annuler à nouveau les nouveaux vols cette semaine.

Pour une future mariée qui dit avoir payé environ 16 000 $ pour un mariage à destination qui n’a pas pu être remboursée, c’était encore une autre série de stress et d’anxiété exorbitants. Lindsay May, qui avait reprogrammé tout le mariage pour mars après la première série d’annulations, a déclaré à CTV News qu’elle et son partenaire avaient découvert par le biais des médias sociaux la nouvelle série d’annulations.

“À ce stade, j’étais juste abasourdi, car pourquoi nous avez-vous même laissé changer de réservation?” dit May. « Pourquoi proposeriez-vous ce service ? »

Ce couple n’est qu’un exemple des clients laissés pour compte par la compagnie aérienne, qui a maintenant annulé la quasi-totalité de ses vols d’hiver au départ de Regina, et la moitié au départ de Saskatoon.

“Je ne peux imaginer que quelqu’un en Saskatchewan fasse confiance à Sunwing à ce stade”, a déclaré May. “Après tout, ils l’ont fait à Regina et à Saskatoon, et maintenant j’entends ce qui se passe à Winnipeg.”

Elle a raison. Sunwing a annulé des vols hebdomadaires de Winnipeg à Los Cabos et Mazatlan à partir du 2 février.

C’est une continuation du chaos qui a entouré la compagnie aérienne cet hiver. Avec les plaintes qui s’accumulent, on se demande si cette entreprise, perdant la confiance des clients, peut rester en l’air.

Dans un communiqué, la société a déclaré que «la décision de réduire les opérations de vol en hiver à Winnipeg à partir de février a été jugée nécessaire en raison de contraintes opérationnelles et commerciales qui nous empêcheraient de fournir les normes de service que nos clients attendent et méritent lorsqu’ils voyagent avec Sunwing. .”

La société a ajouté que les clients concernés peuvent modifier leur destination de vacances aux «tarifs actuels du système» et se voient offrir un «crédit de voyage futur de 100 $ CA en signe de bonne volonté».

Les vols Sunwing au départ du Nouveau-Brunswick et du nord de l’Ontario sont également réduits et il pourrait y avoir d’autres réductions à venir, selon un expert.

« Je ne pense pas que Sunwing ait terminé », a déclaré John Gradek, coordonnateur du programme de gestion de l’aviation à l’Université McGill, à CTV National News. “Ils essaient de déterminer combien d’avions peuvent-ils réellement faire fonctionner et quel type d’horaire ils peuvent en fait exploiter.”

La semaine dernière, les dirigeants de Sunwing ont révélé que la société avait reçu 7 000 plaintes résultant du chaos des voyages en décembre. Les retards météorologiques ont été cités comme le plus gros problème.

Mais Sunwing a aussi un problème de personnel. L’entreprise prévoyait de faire venir plus de 60 pilotes temporaires étrangers à un salaire plus élevé cet hiver pour aider à faire face à leur pénurie de personnel, mais a renoncé au plan au début de décembre après les critiques d’Unifor, le syndicat qui représente 16 000 membres à travers le Canada. secteur aéronautique.

“La marque a été blessée”, a déclaré Gradek. « Est-ce que ce sera la fin de Sunwing ? Probablement pas, car les Canadiens ont généralement la mémoire courte. Ils aiment [good] prix, et Sunwing était le leader des prix.

Certains Canadiens, comme May, ne l’oublieront pas si vite

“Je me connais et nos invités ne réserveront plus jamais avec eux”, a-t-elle déclaré à CTV News.

May et sa fête de mariage devraient enfin partir pour les festivités à Cancun en mars, mais ils voyageront sur un vol WestJet.