Les vols directs reprennent entre la Russie et la Géorgie malgré les relations difficiles entre les nations

Les vols directs ont repris vendredi entre la Russie et la Géorgie au milieu des protestations et des vives critiques du président de la nation du Caucase du Sud, un peu plus d’une semaine après que le Kremlin a levé de manière inattendue une interdiction de quatre ans malgré des relations difficiles.

Vendredi après-midi, la police géorgienne a dispersé des manifestants qui s’étaient rassemblés à l’aéroport de Tbilissi pour rencontrer un vol d’Azimuth Airlines en provenance de Moscou, le premier à arriver de Russie depuis juillet 2019, avec des pancartes et des slogans critiquant le Kremlin et ce qu’ils ont décrit comme l’actuel gouvernement géorgien pro- Cours de Russie.

La présidente géorgienne pro-occidentale, Salomé Zourabichvili, qui s’est précédemment heurtée au gouvernement au sujet du rétablissement des liens avec Moscou, a également exprimé son opposition dans un tweet publié vendredi.

« Malgré l’opposition du peuple géorgien, la Russie a atterri son vol importun à Tbilissi. Non aux vols vers la Russie ! », a déclaré Zourabichvili.

Mercredi dernier, le président russe Vladimir Poutine a aboli de manière inattendue les visas pour les ressortissants géorgiens et levé l’interdiction de vol imposée unilatéralement par Moscou en 2019 après une vague de manifestations anti-Kremlin en Géorgie.

LA RUSSIE MET FIN AU RÉGIME DES VISA POUR LES RESSORTISSANTS GÉORGIENS ET LÈVE L’INTERDICTION DE VOL

Les décrets de Poutine sont intervenus un jour après que les dirigeants de plusieurs États d’Asie centrale et du Caucase du Sud se sont tenus à ses côtés lors d’un défilé militaire marquant l’anniversaire de la défaite de l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, dans ce qui ressemblait au Kremlin cherchant à montrer que la Russie avait toujours des alliés et était n’est pas complètement isolé.

Suite aux décrets de Poutine, le ministère russe des Affaires étrangères a publié une déclaration levant sa recommandation de 2019 aux citoyens russes d’éviter de se rendre en Géorgie.

Les relations russo-géorgiennes se sont compliquées depuis l’effondrement de l’Union soviétique au début des années 1990. Les deux pays ont mené une courte guerre en 2008 qui s’est terminée par la perte par la Géorgie du contrôle de deux régions séparatistes favorables à la Russie.

Dans la foulée, Tbilissi a rompu ses relations diplomatiques avec Moscou, et la question du statut des régions reste un irritant majeur, même si les relations se sont quelque peu améliorées.

Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie l’année dernière, la Géorgie a adhéré aux résolutions internationales condamnant la guerre, a fourni à Kiev une aide humanitaire et a accueilli des milliers de réfugiés. Cependant, ses autorités n’ont pas fourni d’armes à l’Ukraine, invoquant la nécessité de maintenir la neutralité.

LA DIVISION DE MOSCOU S’APPROFONDIT ALORS QUE LE CHEF WAGNER REVENDIQUE QUE LES TROUPES RUSSES ONT FUI LES POSTES DE BAKHMOUT AU MILIEU DES AVANCÉES UKRAINIENNES

Dans le même temps, le pays de la mer Noire de 3,7 millions d’habitants est devenu l’une des principales destinations des Russes fuyant la répression et la mobilisation partielle dans l’armée annoncées par Poutine en septembre 2022.

Zourabichvili a répondu la semaine dernière aux décrets de Poutine par un tweet les qualifiant d' »une autre provocation russe ».

« La reprise des vols directs et la levée de l’interdiction de visa avec la Géorgie sont inacceptables tant que la Russie poursuit son agression contre l’Ukraine et occupe notre territoire ! », a-t-elle déclaré.

Le député de l’opposition Giorgi Vashadze a déclaré aux journalistes que les partis politiques pro-occidentaux de Géorgie prévoyaient d’organiser un rassemblement devant le parlement vendredi soir.

« Les autorités actuelles veulent un rapprochement avec la Russie, mais la population s’y oppose et s’engage dans la voie euro-atlantique », a déclaré Vashadze, faisant référence à la candidature bloquée de Tbilissi à l’Union européenne et aux aspirations de plusieurs décennies à rejoindre l’OTAN.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

En revanche, le Premier ministre géorgien Irakli Garibashvili a déclaré vendredi lors d’une conférence de presse que le rétablissement des vols directs depuis la Russie était la bonne chose à faire. Garibashvili a souligné que Tbilissi n’autoriserait pas les vols des compagnies aériennes russes sanctionnées par l’Occident, mais a déclaré que l’arrêt des relations commerciales et économiques avec Moscou « nuirait aux intérêts du peuple géorgien ».

L’autorité géorgienne de l’aviation a autorisé cette semaine deux petites compagnies aériennes russes, Azimuth Airlines et Red Wings, à lancer des vols vers Tbilissi et la deuxième ville de Géorgie, Kutaisi.

Vazha Siradze, un responsable du ministère géorgien de l’Intérieur, a déclaré vendredi dans un communiqué que six personnes avaient été arrêtées lors de la manifestation à l’aéroport de Tbilissi après avoir prétendument jeté des œufs et crié des insultes à la police.