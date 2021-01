Qatar Airways a annoncé qu’elle reprendrait ses vols quotidiens vers la capitale de Riyad, quatre vols hebdomadaires vers la ville de Djeddah sur la mer Rouge et des vols quotidiens vers la ville orientale de Damman en utilisant des avions gros porteurs tels que l’Airbus A350-1000 qui a atterri lundi. Saudi Airlines s’est également envolée pour Doha plus tard dans la journée.

«Nous sommes également impatients de reprendre une relation solide avec nos partenaires commerciaux et de fret dans le Royaume d’Arabie saoudite et avec les principaux aéroports du pays», a déclaré la compagnie aérienne nationale du Qatar.

L’Autorité de l’aviation civile bahreïnite a soutenu l’annonce de la réouverture de son espace aérien au Qatar lundi, à la suite d’une annonce similaire au cours du week-end des Émirats arabes unis. Pourtant, les voyageurs ne peuvent pas encore réserver de vols directs à destination du Qatar avec les compagnies aériennes émiraties et bahreïnies. L’Égypte, qui a également participé au boycott de plusieurs années, n’a pas publiquement élaboré sur le rétablissement des liens avec le Qatar.

L’Arabie saoudite, qui cherchait à unir les rangs arabes et à se positionner comme un artisan de la paix avant le prochain gouvernement du président élu Joe Biden, a exercé des pressions pour mettre fin à la querelle avec le soutien des États-Unis et du médiateur régional du Koweït.

Samedi, les premiers véhicules qataris ont franchi le seul point de passage terrestre du pays avec l’Arabie saoudite, sur lequel l’État comptait pour l’importation de produits laitiers, de matériaux de construction et d’autres marchandises avant la fermeture de la frontière en 2017. Les restrictions antivirus et les quarantaines obligatoires ralentiront le trafic dans les mois à venir, et il reste incertain si une méfiance profonde entravera la reprise rapide des escapades de week-end, un passe-temps courant avant le boycott.

Ekhbariya TV, dirigée par l’Arabie saoudite, a diffusé des images apparemment soigneusement orchestrées de conducteurs qataris recevant un accueil chaleureux dans le désert d’Abou Samra-Salwa ce week-end. Plusieurs citoyens saoudiens vêtus de leurs coiffes traditionnelles à carreaux rouges et blancs se sont entassés à travers les voitures et ont baissé leurs masques pour frapper le nez des pilotes qataris, un geste d’amitié et de respect.

« Dieu merci, la crise a été résolue et notre accueil est agréable, tout comme la joie que nous voyons chez nos frères », a déclaré l’un des premiers citoyens qataris à traverser la frontière au journaliste saoudien.

L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, ainsi que Bahreïn et l’Égypte, ont rompu leurs relations commerciales et diplomatiques avec le Qatar en 2017, accusant l’État de contacter l’Iran et de financer des groupes extrémistes dans la région. Doha a nié les accusations et a critiqué le boycott comme une tentative de saper la souveraineté.

Au milieu de la nouvelle explosion de subtilités diplomatiques, les tensions persistantes entre les pays ont déjà fait surface. Le département d’État de Bahreïn a condamné dimanche le Qatar pour avoir arrêté un champion bahreïni de culturisme, Sami al-Haddad, lors de sa croisière de pêche dans les eaux territoriales de Bahreïn, la dernière d’une série d’arrestations présumées par les garde-côtes du Qatar dans un conflit de longue date à la frontière maritime. . Le Qatar n’a pas immédiatement commenté l’incident.

Tard dimanche, le secrétaire d’État des Émirats arabes unis, Anwar Gargash, a lancé un avertissement lorsqu’il a été interrogé sur la réconciliation dans une interview avec la chaîne d’information par satellite arabe Sky News Arabia.

«Il ne fait aucun doute que les habitants du Golfe veulent cette réconciliation, ils veulent tourner une nouvelle page», a-t-il déclaré. « Mais … il y a des problèmes, des problèmes difficiles qui surgiront dans la phase suivante. »