Les vols de voitures sont en augmentation. Pourquoi les voleurs sont-ils rarement arrêtés ?

Lorsque Lisa Nisco a trouvé une Infiniti 2017 abordable à vendre sur Facebook Marketplace l’été dernier, elle n’a pas hésité à l’acheter. En bon état et avec un kilométrage relativement faible, la voiture ressemblait à une bonne affaire à 8 000 $.

Deux jours après avoir pris possession du véhicule, Nisco a découvert que son nouveau véhicule avait en fait été volé.

« Je suis allé au DMV pour faire immatriculer la voiture et [the employee] a dit que le titre était faux », a déclaré Nisco.

Bien que le numéro VIN du véhicule corresponde au document, Nisco affirme qu’on lui a dit que le titre était contrefait et ne correspondait pas au nom du propriétaire indiqué dans leur système.

« Ma première réaction est la suivante: que va-t-il se passer maintenant? Vous allez acheter un véhicule. Vous pensez que tout est légitime. Qui vous ferait quelque chose comme ça? Vous ne pensez pas une seconde que quelqu’un est j’essaie de vous escroquer », a déclaré Nisco. « Ce n’était pas dans mon esprit. »

Nisco a contacté la police de la ville de New York et a déclaré que les détectives avaient confirmé que la berline qu’elle avait achetée avait été déclarée volée. Ils ont dit qu’ils enquêteraient.

« Les détectives nous ont dit de ne pas le conduire nulle part, car s’ils le ‘ping’, nous serions arrêtés quelle que soit la situation, car nous conduisons un véhicule volé », a déclaré Nisco.

Un an plus tard, le crime n’est toujours pas résolu : personne n’a été arrêté et l’Infiniti se trouve toujours dans l’allée de Nisco. Le NYPD a déclaré à CBS News que l’affaire « reste une enquête active et en cours ».

L’année dernière, plus de 15 000 véhicules ont été signalés comme volés à New York, soit plus du double du nombre signalé en 2017, selon une analyse des données du département de CBS News. Mais les chances que la police arrête le criminel qui a volé l’Infiniti sont minces.

Des tendances similaires sont observées dans tout le pays : à l’échelle nationale, les vols de véhicules ont augmenté de 2021 à 2022, selon les dernières données du FBI, avec près d’un million de véhicules volés l’an dernier, mais moins de 70 000 arrestations.

La police ne résout qu’une fraction des cas

Une analyse de CBS News des données de la police de plus d’une douzaine de villes américaines a révélé que presque tous les cas de vol de voitures ne sont pas résolus.

À New York, des données accessibles au public montrent qu’en juin, le département a procédé à environ 14 arrestations pour 100 vols de voitures signalés. À Denver, l’une des villes où les taux de vols de voitures sont les plus élevés du pays, le taux était inférieur : seulement 7 arrestations pour 100 vols de voitures.

Les forces de l’ordre ont du mal à suivre

Alors que les taux de résolution des vols de voitures ont toujours été faibles, la récente augmentation des incidents les a fait plonger encore plus bas. Dans de nombreuses villes, le nombre de vols signalés a bondi en quelques années seulement.

À Chicago et à New York, les taux de vols de voitures ont plus que doublé depuis début 2017. À Denver, ils ont plus que triplé.

À l’échelle nationale, les taux de résolution des vols de véhicules sont restés faibles. Les estimations du FBI remontant jusqu’à 2000 montrent que moins d’un cas sur cinq a été « élucidé », ce qui signifie que la police a procédé à une arrestation ou disposait de suffisamment d’informations pour résoudre l’affaire.

Bien que de nombreux facteurs contribuent au taux de résolution d’un département, les experts ont déclaré à CBS News qu’il est essentiel que la police dispose de suffisamment de personnel pour suivre le nombre de cas.

« Il s’agit de crimes contre les biens, et les forces de l’ordre manquent généralement de personnel », a déclaré David Glawe, président et directeur général du National Insurance Crime Bureau. « Nous avons entendu cela à maintes reprises. »

Les journalistes de CBS à travers le pays ont demandé aux forces de l’ordre de leurs communautés pourquoi les taux de délinquance pour les vols de voitures sont si faibles. Tout cela témoigne d’un manque de budget et de personnel.

Le shérif du comté de Cook, Tom Dart, a déclaré que l’application et les poursuites devaient être meilleures.

« C’est insensé – 4%, 7%. Non, cela ne fonctionne selon aucune estimation, et personne ne devrait l’accepter », a-t-il déclaré.

Dart a également suggéré qu’il était faux de considérer le vol de voiture comme un simple crime contre les biens.

« Ce n’est pas différent du fait qu’ils ont besoin d’une arme à feu pour commettre une fusillade. Ils ont besoin d’une voiture pour commettre un crime. S’ils n’ont pas de voiture, ils ne peuvent pas se rendre au volant. Ce n’est pas un crime contre les biens. » C’est un instrument pour commettre des crimes majeurs qui tuent, tirent et blessent des gens. «

Un chauffeur de covoiturage traque les voitures volées

L’augmentation du nombre de voitures volées a occupé le chauffeur de covoiturage Matt Nalett. Il y a trois ans, il a commencé à remarquer des véhicules abandonnés sur ses itinéraires avec des autocollants Uber et Lyft sur les fenêtres.

« J’appelais la police pour signaler une voiture suspecte et ils sortaient et j’ai découvert que la majorité des voitures avaient été volées après les avoir publiées sur les groupes Uber et Lyft sur Facebook », a-t-il déclaré.

Nalett a donc décidé de patrouiller dans les rues de Chicago à la recherche de véhicules volés pour les réunir avec leurs propriétaires.

« J’ai commencé à connaître beaucoup d’officiers qui travaillaient dans différents secteurs, et ils disaient : ‘Hé, Matt, si tu veux aller chercher des voitures volées, tu sais, va vérifier ici et va chercher là-bas.’ .’ Ils me donnaient des endroits où aller regarder. Je me disais, OK, c’est cool », a déclaré Nalett un mardi soir alors qu’il conduisait à la recherche de voitures.

Nalett dit qu’il recherche des signes révélateurs qu’un véhicule pourrait effectivement être volé. Lorsqu’il croise des voitures qui prennent la poussière dans les parkings, des véhicules sans plaque d’immatriculation ou des vitres brisées, il consulte la plaque ou le NIV sur un site Web public de la police de Chicago pour voir si ce qu’il a trouvé a été déclaré volé.

Cette nuit-là, il n’a fallu que quelques minutes à Nalett pour tomber sur une Hyundai Sonata garée devant une devanture de magasin fermée. La vitre arrière du côté passager avait été brisée.

« C’est peut-être un nouveau vol, bien sûr, mais je vais quand même appeler le 911 », a déclaré Nalett.

Selon le degré d’occupation de la police une nuit donnée, Nalett dit qu’il peut attendre de quelques minutes à plusieurs heures avant que les agents n’arrivent sur les lieux. Il a fallu 45 minutes cette nuit-là pour que le CPD arrive et confirme que le véhicule avait été volé dans une municipalité voisine. Selon la police, il avait été signalé comme volé quatre jours plus tôt et ils ne disposaient d’aucune information indiquant s’il avait été impliqué dans d’autres crimes au cours de cette période. Aucune arrestation n’a été effectuée.

« Les véhicules ne sont pas une priorité. À moins que la voiture n’ait été utilisée dans un homicide, une fusillade, un vol ou quoi que ce soit d’autre, elle peut se trouver plus haut dans la chaîne », a-t-il déclaré. « Mais s’il s’agit simplement d’un vol normal, comme cette voiture avec une vitre arrière cassée, un contact cassé et des trucs comme ça, c’est la plus basse sur la liste des priorités. »

Le groupe Facebook de Nalett compte désormais environ 31 000 observateurs qui surveillent les voitures volées et publient des messages sur la page. Il affirme qu’au cours des trois dernières années, le groupe a contribué à identifier et à récupérer plus de 4 500 véhicules volés.

À la recherche de solutions

Le bureau du shérif du comté de Cook a étudié les moyens de prévenir le vol de voitures et de permettre aux forces de l’ordre de suivre plus facilement les véhicules lorsqu’ils sont volés.

L’année dernière, le ministère a introduit un programme de suivi. Toute personne possédant un véhicule immatriculé dans le comté peut remplir un formulaire pour donner son consentement aux forces de l’ordre pour accéder aux informations de suivi du véhicule par l’intermédiaire de leur constructeur si leur voiture est prise illégalement. Un autocollant apposé sur le pare-brise indique que la voiture fait partie du programme.

Depuis son lancement en octobre de l’année dernière, près de 9 500 voitures ont été inscrites, soit une fraction des 1,5 million de voitures immatriculées dans le comté de Cook. Mais jusqu’à présent, seules trois de ces voitures ont été volées. Personne n’a été arrêté dans ces affaires.

« Nous n’en avons eu que quelques-uns parce que nous pensons que l’autocollant dissuade les gens. Nous sommes en mesure de suivre la voiture immédiatement », a déclaré Dart.

Mais Dart affirme qu’il ne suffit pas de récupérer un véhicule volé.

« Auparavant, c’était considéré comme un coup de circuit. Il y a eu un vol. Vous avez récupéré la voiture. La réalité est maintenant, je pense que les gens se réveillent enfin. Que se passe-t-il avec cette voiture dans l’intervalle entre ce qui a été volé et quand il a été récupéré ? Et c’est là le problème », a déclaré Dart.

Quant à Lisa Nisco à New York, elle attend toujours.

Un an plus tard, le véhicule volé qu’elle a acheté reste inactif dans son allée. Elle n’a pas récupéré un centime et n’a pas le droit de conduire la voiture pour laquelle elle a payé.

« Me voici, je suis victime d’un véhicule volé et ils ne font rien », a-t-elle déclaré.

Dans un e-mail, la police de New York a déclaré à CBS News que le cas de Nisco « reste une enquête active et en cours ».

Pendant ce temps, plus d’une douzaine de villes américaines, dont New York, Baltimore et Chicago, poursuivent les constructeurs automobiles Kia et Hyundai. Ils accusent les constructeurs automobiles omis certaines fonctionnalités antivol qui ont rendu leurs voitures plus faciles à voler.

Les constructeurs automobiles souhaitent que les poursuites soient rejetées, affirmant qu’ils ne devraient pas être tenus responsables. Ils accusent « les politiques laxistes en matière de police et de poursuites judiciaires » ainsi que les coupes budgétaires dans la sécurité publique.

