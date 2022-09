Les vols de Lufthansa cloués au sol alors que les pilotes augmentent la pression sur le salaire

FRANCFORT –

Des centaines de vols Lufthansa ont été annulés vendredi alors que les pilotes ont organisé une grève d’une journée pour faire pression sur leurs revendications pour de meilleurs salaires et conditions chez le plus grand transporteur allemand.

La compagnie aérienne a déclaré qu’environ 800 vols étaient cloués au sol dans ses deux plus grands hubs, Francfort et Munich, en raison du débrayage. Plus de 100 000 passagers seraient concernés, a-t-il précisé.

Lufthansa a déclaré avoir proposé une augmentation unique de 900 euros (900 dollars américains), soit une augmentation de 5% pour les pilotes seniors et une augmentation de 18% pour ceux qui débutent la profession.

Le syndicat des pilotes Vereinigung Cockpit avait appelé à une augmentation de 5,5 % cette année et à une augmentation automatique supérieure à l’inflation en 2023. En outre, les pilotes recherchent une nouvelle structure de rémunération et de congés qui, selon la compagnie aérienne, augmenterait ses coûts de personnel d’environ 40 %, soit quelque 900 millions d’euros sur deux ans.

Les grèves sont une tactique courante dans les conflits du travail en Allemagne, où de puissants syndicats assurent traditionnellement de bonnes conditions aux travailleurs.

L’Allemagne a connu l’inflation la plus élevée depuis des décennies cette année dans un contexte de forte hausse des prix de l’énergie.