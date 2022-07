Les vols de Londres suspendus après une piste endommagée pendant la canicule

La chaleur extrême au Royaume-Uni lundi a causé des dommages aux pistes et perturbé les vols militaires et civils, ont déclaré des responsables de l’aéroport.

Une vague de chaleur a englouti une grande partie de l’Europe occidentale, les températures à Londres devraient grimper à environ 100 degrés Fahrenheit lundi et peut-être plus haut mardi avant de se briser en milieu de semaine. L’industrie de l’aviation est aux prises avec les effets sur les infrastructures des conditions météorologiques extrêmes, notamment les tempêtes, les inondations et les températures élevées.

L’aéroport de Londres Luton a brièvement suspendu ses vols lundi, mais a déclaré que les opérations avaient repris lundi soir.

“Suite aux températures élevées d’aujourd’hui, un défaut de surface a été identifié sur la piste”, a tweeté l’aéroport, s’excusant pour la gêne occasionnée.

L’aéroport est utilisé par des transporteurs à bas prix, notamment easyJet, Ryanair et Wizzair.

À la base de Brize Norton Royal Air Force dans l’Oxfordshire, le vol a été interrompu après un rapport similaire de dommages sur la piste.

“Pendant cette période de température extrême, la sécurité des vols reste notre priorité absolue, donc les avions utilisent des aérodromes alternatifs conformément à un plan établi de longue date”, a déclaré un porte-parole de la RAF. “Cela signifie qu’il n’y a aucun impact sur les opérations de la RAF.”

La RAF n’a pas précisé pourquoi elle avait suspendu ses vols, mais un porte-parole a déclaré que “la piste n’a pas fondu”, comme l’indiquaient les premiers rapports des médias.

L’aéroport d’Heathrow, le plus grand du pays, a déclaré qu’il surveillait l’impact de la chaleur et fonctionnait jusqu’à présent normalement. L’aéroport de Gatwick, à l’extérieur de Londres, a également déclaré qu’il n’avait identifié aucun problème de piste dû à la chaleur.