« Des milliers d’animaux de compagnie sont perdus et volés chaque année et beaucoup ne sont jamais réunis avec leurs propriétaires, mais la micropuce peut aider à changer cela. Alors que les colliers et les étiquettes peuvent être attrapés ou enlevés, la micropuce identifie les animaux de compagnie de manière permanente et efficace.

« La demande de chiens est à un niveau record et les prix de certaines des races de chiens les plus recherchées du Royaume-Uni sont à leur plus haut depuis trois ans, et peut-être à un niveau record, les coûts pour certains chiens augmentant d’un mois à l’autre. mois depuis le début du verrouillage l’année dernière.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy