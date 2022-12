Les vols de banque du jour de Noël de Langley en 2016 toujours non résolus

Le jour de Noël 2016, des voleurs ont dérobé près d’un demi-million de dollars en espèces aux guichets automatiques de plusieurs succursales bancaires de Langley. Six ans plus tard, aucune accusation n’a été portée, mais une décision récente de la Cour suprême de la Colombie-Britannique décrit ce qui, selon l’une des entreprises impliquées, s’est produit.

La décision rendue le mois dernier par le juge Christopher J. Giaschi traite d’une question de compétence découlant de la convention collective entre Brink’s Canada, Ltd. et la section locale 114 d’Unifor, qui représente ses employés.

Le juge a été invité à se prononcer sur la question de savoir si la tentative de l’entreprise d’obliger son ancien employé à rembourser les 463 220 $ volés pouvait être décidée par un arbitre.

Bien que l’arbitre ait conclu que l’affaire relevait de sa compétence, le syndicat a contesté cette évaluation, demandant au tribunal de réviser la décision de l’arbitre.



CE QUE BRINKS DIT S’EST PASSÉ

Dans sa décision, Giaschi résume les événements du 25 décembre 2016, sans trop de détails, écrivant seulement que plusieurs guichets automatiques à divers emplacements de Langley d’une banque sans nom ont été cambriolés.

“La banque a déterminé plus tard que les alarmes à chaque endroit cambriolé avaient été désactivées et réactivées à l’aide des codes d’alarme attribués à (Brinks)”, a écrit Giaschi.

“En conséquence, le 3 janvier 2017, la banque a exigé le remboursement de (Brinks) de 463 220 $. L’intimé s’est conformé à la demande et a payé à la banque la somme demandée le 9 janvier 2017.”

En retour, a noté le juge, la banque a dégagé Brinks de toute responsabilité pour la perte et lui a accordé le droit d’intenter une action en justice pour recouvrer la perte.

Bien que l’enquête policière sur les vols n’ait abouti à aucune arrestation ou accusation, Brinks a mené une enquête interne et a conclu qu’un de ses employés avait été impliqué.

Cet employé, désigné tout au long de la décision du tribunal comme « le plaignant », a été congédié en novembre 2018, et Brinks a déposé un grief en vertu de la convention collective demandant la restitution des fonds volés.

Selon les documents judiciaires, Brinks a conclu « selon la prépondérance des probabilités » que le plaignant avait été impliqué dans le vol. Giaschi a noté que la société semblait être parvenue à cette conclusion pour les raisons suivantes :

Le plaignant était en congé de maladie au moment des vols

L’un des deux voleurs pris en vidéosurveillance ressemblait au plaignant

Les voleurs semblaient avoir connaissance des lieux impliqués qu’un employé de Brinks aurait

Les codes d’alarme des guichets automatiques volés avaient été émis à un collègue du plaignant

Les voleurs ont utilisé une clé électronique clonée dans les crimes

Selon la décision, le collègue qui a reçu les codes d’alarme n’aurait pas été impliqué dans les vols.

“(Le plaignant) a utilisé ses connaissances acquises en tant qu’employé de Brinks pour contourner les dispositifs de sécurité des succursales (bancaires), des guichets automatiques et de Brinks Canada Ltd. et ainsi faciliter le vol”, a écrit l’entreprise dans son grief, cité dans Giaschi’s décision.



LA PÉTITION DU SYNDICAT

Après le congédiement du plaignant, le syndicat a déposé son propre grief concernant le congédiement. Les parties ont d’abord convenu de la nomination d’un arbitre pour statuer sur les deux griefs, mais le syndicat a rapidement déposé une objection au grief de Brinks au motif que l’arbitre n’avait pas compétence pour l’entendre.

Les deux parties ont présenté des observations écrites à l’arbitre sur la question de la compétence, et l’arbitre a rendu une décision sur la question en août 2020.

“L’arbitre a conclu que le litige relevait toujours de la convention collective et qu’il avait donc compétence pour l’entendre”, écrit Giaschi dans sa décision.

En demandant au tribunal de réviser la décision de l’arbitre, le syndicat a fait valoir que lui et le plaignant n’étaient pas parties aux accords entre Brinks et la banque, qui, selon lui, constituaient le fondement de l’entreprise pour examiner le cas du plaignant en vertu de la convention collective.

“Ce que l’arbitre a prétendu faire dans la décision, c’est rendre un employé potentiellement responsable en vertu de la convention collective des pertes d’un client tiers en application des termes et conditions de contrats commerciaux auxquels cet employé et son syndicat ne sont pas parties “, a écrit le syndicat dans sa soumission au tribunal, cité dans la décision de Giaschi.

“Cette conclusion intègre en fait ces contrats commerciaux dans la convention collective.”

Pour sa part, Brinks a soutenu que la décision de l’arbitre était raisonnable et que le syndicat n’avait pas démontré « de lacunes suffisamment graves » dans sa décision.



LA CONCLUSION

Finalement, Giaschi s’est rangé du côté de Brinks, concluant que la décision de l’arbitre était raisonnable et que le plaignant avait une obligation de fidélité envers l’entreprise en vertu de la convention collective. Les allégations contre lui représentent un manquement à cette obligation et fondent donc le grief dans la convention collective, a écrit le juge.

“Voler de l’argent au client de l’intimé, la banque, est une violation de l’obligation de fidélité et un défaut d’agir dans le meilleur intérêt de l’intimé”, a écrit Giaschi.

“Le fait que l’argent appartenait à la banque peut être pertinent quant aux dommages-intérêts qui peuvent être accordés en vertu des principes de causalité et d’éloignement, mais cela ne change pas le caractère essentiel du différend ni ne le soustrait aux auspices de la convention collective.”

La décision du tribunal signifie qu’il appartiendra à l’arbitre de décider à la fois si le licenciement du plaignant était approprié et si le plaignant doit verser à Brinks toute indemnité liée aux vols qualifiés.