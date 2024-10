Les vols charters canadiens quittant le Liban ont des centaines de sièges vides, selon Affaires mondiales

Affaires mondiales Canada (AMC) affirme que deux vols affrétés par le gouvernement fédéral pour amener les Canadiens hors du Liban ont quitté Beyrouth pour Istanbul jeudi avec seulement 275 passagers et 379 sièges vides.

Jeudi, à Paris pour le Sommet de la Francophonie, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré aux journalistes qu’il y avait 654 sièges sur ces deux vols.

« S’il vous plaît, prenez place », dit Joly. « À l’heure actuelle, tous les sièges ne sont pas occupés par des Canadiens. »

Peu de temps après le point de presse de Joly, son ministère a publié un communiqué de presse affirmant que ces deux vols transportaient collectivement 275 passagers, dont tous n’étaient pas canadiens. Le département a déclaré que les passagers comprenaient des citoyens de « pays partageant les mêmes idées » comme l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Danemark et les États-Unis.

Les responsables de GAC ont déclaré que le nombre exact de Canadiens qui ont décollé jeudi sera disponible vendredi après que le ministère aura examiné les manifestes de vol. Les autorités ont également confirmé le nombre de sièges vides.

« Affaires mondiales Canada a augmenté sa capacité de pointe au Centre de surveillance et d’intervention d’urgence à Ottawa pour garantir que nous contactons tous les Canadiens au Liban qui ont accepté notre offre de sièges sur des vols commerciaux », a indiqué le ministère dans son communiqué.

« L’équipe travaille 24 heures sur 24 et a contacté plus de 2 300 personnes pour leur proposer des options de vol », ajoute le communiqué, soit une augmentation par rapport aux 1 700 personnes contactées mardi.

Plus tôt cette semaine, les responsables du GAC, lors d’une réunion d’information technique, ont déclaré aux journalistes que sur les 1 700 personnes au Liban qu’il avait contactées à l’époque, seulement un tiers d’entre elles avaient occupé les sièges proposés.

Le département a indiqué qu’il y aurait près de 900 places disponibles entre vendredi et dimanche.

« Nous n’arrivons à rien avec l’ambassade »

Les efforts visant à faire sortir les Canadiens du Liban surviennent alors qu’Israël avertit les habitants de plus de 20 villes du pays d’évacuer et qu’il poursuit ses opérations militaires dans le pays.

Israël a bombardé le centre de Beyrouth tôt jeudi après que ses forces ont subi leur journée la plus meurtrière sur le front libanais en un an d’affrontements contre le groupe armé Hezbollah soutenu par l’Iran. Le ministère libanais de la Santé a déclaré qu’au moins six personnes avaient été tuées.

Certains Canadiens de la région ont déclaré à CBC News qu’ils avaient tenté en vain de contacter l’ambassade du Canada au Liban pour obtenir des places sur les vols.

« Nous n’arrivons à rien avec l’ambassade. Je leur ai écrit plusieurs fois. Et rien », a déclaré Ferial Elkadri à Andrew Nichols du réseau CBC News Network mercredi.

Elle a déclaré qu’elle se trouvait au Liban avec son mari, son fils d’un an et sa fille de six mois.

Elkadri a déclaré qu’elle et sa fille sont citoyennes canadiennes, mais que son mari et son fils – né au Liban – ont des passeports libanais.

REGARDER | Une Canadienne au Liban dit qu’elle fait face à des obstacles pour fuir son pays avec sa famille Une Canadienne au Liban dit qu’elle fait face à des obstacles pour fuir son pays avec sa famille Ferial Elkadri et sa famille tentent de quitter le Liban via des vols commerciaux soutenus par le gouvernement canadien alors qu’Israël intensifie ses opérations militaires dans le pays. Mais elle dit que le fait que son mari et l’un de ses enfants n’aient pas la citoyenneté canadienne complique les choses.

« Je peux y aller et ma fille peut y aller, mais mon mari et mon fils ne peuvent pas y aller », a-t-elle déclaré.

« On m’a demandé hier : ‘Pourquoi n’y vais-je pas ?’ Et j’ai dit : ‘Eh bien, pourquoi devrais-je y aller ? Je ne peux pas les laisser derrière moi.’ Alors, restons tous ensemble. »

Affaires mondiales Canada affirme que les Canadiens et leurs familles immédiates peuvent se qualifier pour des sièges sur les vols charters organisés par le gouvernement, bien que tous les passagers soient responsables du billet d’avion de 330 $ US.

GAC a renvoyé les questions de CBC sur sa définition de « famille immédiate » à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, qui n’a pas immédiatement répondu.

Un voyage de 8 jours en sécurité

Certains Canadiens au Liban ont pris les choses en main.

Kumayl Takache a déclaré s’être rendu au Liban pour aider ses parents, sa sœur et ses deux neveux à fuir le pays.

La famille a passé huit jours à voyager à travers le Liban, la Syrie, la Jordanie et la Turquie pour rejoindre la France. Ils sont arrivés lundi.

Takache a déclaré que ses neveux étaient traumatisés par ce qu’ils avaient vécu.

« Chaque fois qu’ils entendent un bruit fort, même si une porte se ferme brusquement, ils pensent qu’il s’agit d’une frappe aérienne », a-t-il déclaré. Comme ça arrive accueillera Nil Köksal mercredi.

Comme ça arrive7h30Une famille canadienne en sécurité à Paris après avoir fui son domicile au Liban Kumayl Takache et sa famille sont en sécurité à Paris après avoir fui leur domicile à Nabatieh, au Liban, alors que les combats entre le Hezbollah et Israël s’intensifient. Takache raconte à l’animateur de As it Happens, Nil Köksal, que certains membres de la famille élargie ont été tués dans des frappes aériennes et qu’ils ne sont pas sûrs de pouvoir un jour rentrer chez eux.

« Ils aiment dessiner, donc tous leurs dessins en ce moment sont des bâtiments qui explosent. Ce genre de choses. »

Il a expliqué que le trajet jusqu’à Beyrouth, qui prend habituellement environ une heure, leur a pris 13 heures.

« Il y a eu des frappes aériennes alors que nous étions sur la route. Comme à côté de la route, [and] sur la route », a déclaré Takache.

« En fait, je connais un couple canadien qui vivait là-bas, et ils sont tous deux morts dans la frappe aérienne. Ils essayaient de prendre un autre itinéraire, et le bâtiment a été bombardé là où ils passaient et ils n’y sont pas parvenus. »

Il a déclaré que le voyage avait coûté à sa famille entre 10 000 et 20 000 dollars. La famille a même dû abandonner sa voiture en Syrie. Il a déclaré qu’ils louaient en France pour un mois, en espérant que la situation se stabilise suffisamment pour leur permettre de rentrer chez eux. Si ce n’est pas le cas, ils continueront leur route vers le Canada.

« Pour le moment, nous pensons simplement : ‘Nous devons sortir d’ici avec nos vies. La voiture n’a pas d’importance' », a-t-il déclaré.

« Nous n’aurons probablement pas de maison à notre retour. »