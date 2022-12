Les vols annulés de Southwest attirent l’attention du gouvernement fédéral

“Notre plan pour les prochains jours est de voler selon un horaire réduit et de repositionner notre personnel et nos avions”, a déclaré M. Jordan. “Nous progressons et nous sommes optimistes pour être de retour sur la bonne voie avant la semaine prochaine.”

Les problèmes découlent du modèle «point à point» unique du transporteur, dans lequel les avions ont tendance à voler d’une destination à l’autre sans retourner à un ou deux hubs principaux. La plupart des compagnies aériennes suivent un modèle « hub and spoke », dans lequel les avions retournent généralement à un aéroport hub après avoir volé vers d’autres villes.

En cas de mauvais temps, les compagnies aériennes en étoile peuvent fermer des itinéraires spécifiques et avoir des plans en place pour redémarrer les opérations lorsque le ciel se dégage. Mais le mauvais temps peut brouiller plusieurs vols et itinéraires dans un modèle point à point, laissant le personnel de Southwest hors de position pour reprendre les opérations normales.

Cela laisse les passagers comme Mme Parham se démener pour faire des plans alternatifs, et parfois incapables de le faire.

Mme Parham prévoyait de passer les jours après Noël à Disney World avec sa famille – un cadeau d’anniversaire à l’un de ses fils et à sa femme, et un cadeau de Noël à son petit-fils. Elle a pris l’avion d’Atlanta à Baltimore pour retrouver son fils aîné, qui n’aime pas voler seul, puis est retournée à Atlanta avant un vol le jour de Noël à destination de Tampa.

Son fils cadet et sa famille sont arrivés à Disney. Même ses sacs sont arrivés en Floride.

Mais son vol du dimanche a été annulé et elle a passé le jour de Noël à l’aéroport. Après avoir attendu jusqu’à 4h30 le lendemain matin, elle a dit qu’on lui avait dit qu’elle serait placée sur un vol à 6h du matin. Ce vol était en surréservation et Mme Parham est devenue une passagère en attente. Le vol a décollé avec ses bagages, mais sans elle. Le vol suivant a été retardé, puis annulé. Puis un autre retard, et une autre annulation. Et le vol après ça ? Annulé également.