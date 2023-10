Les vols à l’aéroport de Hambourg en Allemagne suspendus après une menace contre un avion en provenance d’Iran

BERLIN (AP) — Les vols à destination et en provenance de l’aéroport de Hambourg ont été suspendus pendant environ une heure et demie lundi après que les autorités ont reçu une menace contre un avion en provenance d’Iran, ont indiqué des responsables.

Les décollages et atterrissages à l’aéroport du nord de l’Allemagne ont été interrompus à 12h40 (10h40 GMT) et certains vols à l’arrivée ont été détournés vers Hanovre, entre autres, a rapporté l’agence de presse allemande dpa. Les opérations ont repris plus tard, même si l’aéroport a averti sur son site Internet que des retards étaient encore possibles.

La police fédérale a déclaré avoir reçu lundi matin une menace par courrier électronique concernant une attaque sur le vol Téhéran-Hambourg et qu’elle prenait cela au sérieux, sans donner de détails.

L’avion d’Iran Air a atterri à Hambourg vers 12h20. Les 198 passagers et 16 membres d’équipage ont été soumis à un contrôle de sécurité, et l’avion ainsi que les bagages à bord ont été fouillés.

Il n’y a pas eu de mise à jour immédiate sur le résultat de ces contrôles.

L’armée de l’air allemande a déclaré que ses avions avaient été dépêchés pour accompagner l’avion depuis son entrée dans l’espace aérien allemand, à l’est de Berlin, jusqu’à Hambourg.

The Associated Press