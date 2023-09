Les vols à destination du Royaume-Uni depuis une île grecque annulés après de graves inondations – mais les Britanniques courageux refusent de s’incliner

Les Britanniques de HARDY ont refusé de s’incliner malgré de violentes tempêtes de pluie qui ont inondé une île de vacances grecque et qui ont entraîné l’annulation des vols à destination du Royaume-Uni.

Des photos montrent comment les visiteurs de Skiathos continuent de dîner dans un restaurant inondé malgré la montée des eaux qui clapotent sous leurs pieds.

Les touristes ont continué à dîner dans leur restaurant inondé sur l’île grecque de Skiathos. Crédit : Reuters

Leur endurance à l’étranger est survenue alors que des averses torrentielles ont inondé la station balnéaire populaire de Skiathos et ont incité les agences de voyages à agir.

Les vols à destination du Royaume-Uni au départ de Skiathos ont été supprimés car la région a été frappée par de violentes tempêtes de pluie et des inondations généralisées.

La police a interdit la circulation dans la station, car des précipitations record ont causé au moins un mort, envoyé des torrents jusqu’aux cuisses dans les rues et emporté des voitures.

La tempête Daniel provoque de graves inondations dans toute la région, avec des ruisseaux débordant de leurs berges et des voitures projetées dans la mer.

Certains touristes britanniques ont utilisé les réseaux sociaux pour demander de l’aide après s’être retrouvés bloqués sur l’île, située à l’est du continent grec.

Jet2 a déclaré que ses cinq vols qui devaient partir mardi et mercredi avaient été annulés.

La compagnie aérienne a déclaré qu’elle surveillait les prévisions météorologiques et qu’elle confirmerait les nouvelles heures de départ dès que possible.

Quatre vols prévus mercredi entre la Grande-Bretagne et Skiathos ont également été annulés.

Un vol de Londres Stansted à destination de Skiathos a été détourné lundi vers la ville continentale de Thessalonique en raison des conditions météorologiques.

Les clients ont été hébergés à l’hôtel jusqu’à ce qu’ils puissent être renvoyés en Grande-Bretagne.

Emma Taylor, une touriste bloquée par la météo, a déclaré : « C’est une tempête sérieuse – des inondations dans les couloirs de notre hôtel, des plafonds, des coupures de courant, et nous avons de la chance car nous sommes en hauteur au Palais de Skiathos, à Koukounaries.

« Certains clients ont été invités à quitter leur chambre. »

Un autre vacancier a déclaré : « Les réserves de nourriture à l’hôtel s’épuisent – on ne peut plus en fournir car la route près de notre hôtel s’est effondrée.

« La pluie est forte depuis environ 36 heures. Notre hôtel héberge désormais des familles locales qui ont perdu les leurs sur la plage. »

Dans une déclaration publiée sur son site Internet destinée aux clients, Jet2 a déclaré : « Nous sommes désolés de vous informer qu’en raison de la météo actuelle et prévue affectant l’île de Skiathos, nous avons retardé votre vol.

« Les fortes pluies et les orages continuent d’affecter Skiathos – cela fait partie d’un phénomène météorologique défavorable appelé tempête Daniel.

« Nous surveillons les prévisions et confirmerons votre nouvelle heure de départ dès que les prévisions le permettront.

« Nous comprenons à quel point cette situation est frustrante, mais soyez assurés que notre équipe opérationnelle dédiée basée au Royaume-Uni travaille sans relâche pour garantir que nous vous ramenions au Royaume-Uni lorsque cela sera possible en toute sécurité.

« Nous savons que ce n’est pas la nouvelle que vous aimeriez entendre – cependant, la sécurité et le bien-être de tous nos clients et de notre équipage sont primordiaux.

« Pendant votre destination, veuillez continuer à suivre les conseils des autorités locales. »

Ailleurs en Grèce, la police a interdit la circulation dans la ville centrale de Volos et dans la région montagneuse voisine de Pilion.

Les pompiers ont déclaré qu’un homme a été tué près de Volos lorsqu’un mur s’est effondré et est tombé sur lui – tandis que cinq personnes ont été portées disparues, peut-être emportées par les eaux de crue.

Les autorités ont envoyé des alertes par téléphone portable dans plusieurs autres régions du centre de la Grèce.

Il s’agit notamment de la chaîne d’îles des Sporades et de l’île d’Eubée, où les gens ont été invités à limiter leurs déplacements à l’extérieur.

Les ruisseaux ont débordé des berges et emporté les voitures dans la mer dans la région du Pilion.

Des chutes de pierres ont bloqué des routes et un petit pont a été emporté, tandis que de nombreux quartiers ont été touchés par des coupures d’électricité.

Vassilis Kikilias, le ministre grec de la Protection civile, a déclaré que les tempêtes devraient s’atténuer mercredi après midi, mais a insisté sur le fait que les habitants des zones touchées devraient rester à l’intérieur.

Plus tôt cet été, d’importants incendies de forêt ont frappé la Grèce, certains brûlant pendant plus de deux semaines, tuant plus de 20 personnes et détruisant de vastes étendues de forêts et de terres agricoles.

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a reconnu mardi que son gouvernement de centre-droit « n’a clairement pas géré les choses aussi bien que nous l’aurions souhaité ».

Les Britanniques se rendant dans d’autres lieux de vacances populaires en Méditerranée, en Espagne, se préparent également aux tempêtes.

Les rues de la station balnéaire populaire ont été inondées Crédit : Reuters

Des pluies torrentielles ont submergé certaines voitures et d’autres ont été emportées par la mer. Crédit : Reuters

Les averses sur l’île ont entraîné l’abandon des vols à destination du Royaume-Uni. Crédit : Reuters