Environ 2500 Britanniques seront délibérément infectés par le coronavirus lors des premiers « essais de provocation humains » au monde qui commenceront le mois prochain dans le but d’accélérer la recherche sur la pandémie.

Alex Greer, 20 ans, fait partie de ceux qui se sont portés volontaires pour participer à la recherche, qui doit commencer au Royal Free Hospital de Londres en janvier.

Dans l’étude initiale, annoncée par le gouvernement en octobre, environ 90 volontaires de moins de 30 ans recevront une dose d’un vaccin nasal expérimental avant d’être délibérément infectés par Covid-19.

Les volontaires resteront dans une clinique spécialisée dans les maladies du Royal Free Hospital, où leurs symptômes seront étroitement surveillés, chaque personne payant environ 4000 £ pour un séjour de deux ou trois semaines.

Sur la photo: les bénévoles Jennifer Wright et Alastair Fraser-Urquhart

Ceux qui participent à la recherche, dirigée par l’Imperial College, devront également assister à des rendez-vous de suivi pendant environ un an, a rapporté le Times.

Les volontaires sont âgés de 18 à 30 ans – le groupe considéré comme le moins à risque de contracter le SRAS-CoV-2, le virus responsable du Covid-19.

M. Greer, étudiant en chimie à l’Université de Durham, a déclaré: « Il s’agit d’utiliser des preuves et une analyse minutieuse pour faire le plus de bien au monde.

«Mais beaucoup de gens ont attrapé la maladie et n’ont pas eu leur mot à dire. J’espère qu’en donnant mon consentement éclairé, je pourrai aider à empêcher les autres d’être aveuglés.

La collègue bénévole Jennifer Wright, 29 ans, a déclaré qu’elle était « très sûre que j’aimerais prendre un risque pour aider », ajoutant: « Certains de mes amis travaillent pour le NHS et ils ont pris des risques tout au long de la pandémie pendant que je ‘ont été soignés et sont restés en sécurité.’

Bien que les essais ne concerneront initialement que des personnes d’un groupe d’âge plus jeune, Paul van den Bosch (photo), 66 ans, espère que la recherche s’ouvrira éventuellement aux personnes âgées.

Sur la photo: Image de stock

Alastair Fraser-Urquhart, 18 ans, avait précédemment révélé qu’il s’était inscrit aux essais pour « sortir le monde de la pandémie plus tôt ».

S’adressant à BBC Radio 4, il a révélé que le procès impliquerait qu’il soit enfermé dans la clinique pendant au moins deux semaines pendant que la réponse de son corps est surveillée.

«Je resterai à la clinique, vraiment, aussi longtemps qu’il le faudra», dit-il. «De toute évidence, nous ne pouvons pas le laisser infecter quiconque ne fait pas partie de l’essai, donc chaque volontaire devrait être détenu dans un confinement biologique.

Expliquant pourquoi il s’est inscrit, il a déclaré que les essais pourraient sauver «des milliers de vies».

«C’était juste quelque chose qui avait un sens instantané pour moi, vraiment», a-t-il ajouté.

Le professeur Peter Openshaw, de l’Imperial College, a déclaré que l’étude ne visait pas à rendre les gens malades mais à « faire en sorte que le virus se réplique dans le nez ».

Les participants seront gardés dans une clinique spécialisée dans les maladies de l’hôpital Royal Free London (photo), où les scientifiques surveilleront de près la réponse de leur corps au virus.

« Nous pensons qu’en prenant toutes les précautions, nous pouvons vraiment limiter l’infection et ensuite nous devrions être en mesure de le faire en toute sécurité compte tenu de la grande expérience que nous avons dans ce domaine », a-t-il déclaré.

Bien que les essais ne concerneront initialement que des personnes d’un groupe d’âge plus jeune, Paul van den Bosch, 66 ans, espère que la recherche s’ouvrira éventuellement aux personnes âgées.

«Nos vies sont finies et ce n’est pas notre travail de rester en sécurité tout le temps», a-t-il déclaré. «Nous allons mourir à la fin – et si l’on veut être romantique à ce sujet, tu sais, mourir glorieusement vaut mieux que mourir de démence.

Les essais par provocation ont été lancés au 18e siècle par le scientifique Edward Jenner, qui a exposé le fils de huit ans de son jardinier à un virus pour établir si son vaccin expérimental était efficace.

Le professeur Openshaw a précédemment déclaré au programme Today de BBC Radio 4 que les essais pourraient donner une « idée vraiment précise » de savoir si un vaccin fonctionnera et comment il fonctionnera.

QU’EST-CE QUE LES ESSAIS DE DÉFI? Les essais par provocation impliquent d’infecter intentionnellement des personnes en bonne santé avec des virus, puis de leur administrer un vaccin pour voir si le vaccin peut éliminer le virus. Ces études ont porté sur de nombreuses maladies, notamment le paludisme, la typhoïde et la grippe. Mais, contrairement à ces maladies, il n’y a aucun traitement qui empêche quelqu’un de tomber gravement malade avec Covid-19. En raison des implications éthiques, à ce jour, aucun des 23 essais cliniques de vaccins contre les coronavirus actuellement menés dans le monde n’a utilisé la méthode d’étude controversée. Au lieu de cela, ils comptent sur des participants qui ont contracté la maladie par accident dans la communauté. Mais parce que les verrouillages internationaux ont été si efficaces, le nombre de personnes qui contractent réellement la maladie dans le public diminue. Pour cette raison, de nombreuses études sont en train de s’arrêter. De nombreux projets – y compris l’Université d’Oxford – ont dû déplacer leurs essais à l’étranger où les taux d’infection sont plus élevés. Oxford teste actuellement son vaccin sur 6 000 personnes au Brésil et en Afrique du Sud – et espère avoir des résultats concluants d’ici la fin de l’année. Cela signifierait qu’un coup pourrait être déployé au début de 2021.

Il a déclaré: « Il y a tellement de vaccins actuellement en essai sur le terrain dans les essais de phase III comme nous les appelons – qui déterminent si le vaccin est réellement efficace pour prévenir l’infection.

« Mais je pense que les vaccins qui arriveront dans les trois ou quatre prochains mois ne seront pas réellement les vaccins que nous utilisons dans deux ou trois ans.

«Nous avons donc besoin de moyens d’aligner les nouveaux vaccins sur des vaccins dont l’efficacité est prouvée et de déterminer ce qui les fait fonctionner.

Le gouvernement a investi 33,6 millions de livres sterling pour les essais de contestation.

L’Imperial College de Londres parrainera la première partie de l’étude, où des volontaires sont infectés par Covid-19, avant de passer à la deuxième étape où les volontaires vaccinés seront exposés au virus.

L’étude est conçue par hVIVO, une filiale de la société pharmaceutique Open Orphan, basée à Dublin, qui a annoncé aujourd’hui avoir obtenu un financement du gouvernement.

Le professeur Jonathan Van-Tam, directeur médical adjoint du Royaume-Uni, a déclaré que les essais «pourraient aider à la recherche de vaccins sûrs et efficaces».

Il a déclaré: « Premièrement, pour les nombreux vaccins encore en cours de développement, les études de provocation humaines peuvent aider à sélectionner les plus prometteurs à faire avancer dans des essais de phase III plus importants.

«Deuxièmement, pour les vaccins qui sont aux derniers stades de développement et qui ont déjà prouvé leur innocuité et leur efficacité grâce aux études de phase III, les études de provocation humaines pourraient nous aider à mieux comprendre si les vaccins empêchent la transmission et préviennent la maladie.

Annonçant aujourd’hui le financement du gouvernement, le secrétaire aux affaires, Alok Sharma, a déclaré: « Nous faisons tout notre possible pour lutter contre le coronavirus, notamment en soutenant nos meilleurs et plus brillants scientifiques et chercheurs dans leur quête d’un vaccin sûr et efficace.

« Le financement annoncé aujourd’hui pour ces études révolutionnaires mais soigneusement contrôlées marque une étape importante dans la construction de notre compréhension du virus et l’accélération du développement de nos vaccins les plus prometteurs, qui nous aideront finalement à commencer notre retour à une vie normale. »

La directrice générale du groupe Royal Free London, où les essais auront lieu, Caroline Clarke, a déclaré qu’ils étaient «fiers» de faire partie de ce «partenariat extrêmement important».

«Le Royal Free Hospital a une grande histoire et tradition de traitement et de recherche sur les maladies infectieuses et notre centre est réputé dans le monde entier pour son travail dans ce domaine spécialisé», a-t-elle déclaré.

«Nous sommes impatients de travailler aux côtés de l’Imperial College London, de BEIS et de hVIVO sur un travail aussi vital au cours des prochains mois.