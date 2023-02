Les voleurs du Bihar laissent les gens sous le choc en volant une voie ferrée de 2 km de long.

Les voleurs du Bihar semblent être en train de voler les choses les plus inimaginables, en particulier celles qui semblent exagérées. C’est parce qu’aucun d’entre nous, dans ses rêves les plus fous, n’aurait jamais imaginé que même les routes peuvent aussi être volées. Eh bien, alors que les voleurs en novembre de l’année dernière en ont fait une réalité, ils ont ajouté un autre élément inimaginable à leur liste. Après avoir volé une route de 2 km de long, un pont de 80 pieds de long, un moteur diesel, de l’huile d’un train en mouvement et une tour mobile d’une valeur de Rs. 19 lakh, des voleurs de Samastipur dans le Bihar auraient maintenant volé une voie ferrée de près de deux km de long. Oui, tu l’as bien lu. Selon les médias, les détails de ce vol bizarre ont été rendus publics le mois dernier.

Incitant une enquête officielle par le département des chemins de fer, l’incident choquant a été provoqué par des voleurs non identifiés dans le district de Samastipur de Bihar. Selon Times Now, la voie ferrée de 2 km de long reliait la sucrerie de Lohat à la gare de Pandaul. Le vol bizarre aurait eu lieu alors qu’il n’y avait aucun mouvement sur la route, car l’usine de Lohat a fermé ses portes il y a quelques années. Le rapport a en outre révélé qu’après l’incident, deux employés de la police des chemins de fer (RPF) ont été suspendus. Outre les deux employés du FPR, la police a également arrêté un père et son fils dans cette affaire.

Un cas de vol d’une ligne de chemin de fer a été révélé dans le district de Samastipur au Bihar. La longueur de la piste volée serait d’environ 2 km. pic.twitter.com/SFWVbbFkCY— Ahmed Khabeer احمد خبیر (@AhmedKhabeer_) 5 février 2023

Plus tôt, l’année dernière en novembre, plusieurs vidéos et images sont devenues virales, dans lesquelles les hommes de main du Bihar ont volé une route dans le village de Kharouni, bloc Rajoun, du district de Banka. L’affaire a laissé les villageois et les habitants des environs sous le choc, car ils ont d’abord pensé qu’ils avaient pris un mauvais virage et étaient arrivés à un autre endroit. Cependant, ils ont été surpris d’apprendre que des voleurs auraient utilisé des tracteurs pour semer des champs de blé à sa place.

बिहार में रातों-suरात गायब हो गई सड़क, एफआईआर दर्ज..पूरी खबर जानने के लिए लिंक पर क्लिक करें…https://t.co/6duztkYxkM pic.twitter.com/7eXzV3SLUV— Rajesh Kumar Ojha (@RajeshK_Ojha) 30 novembre 2022

Peu de temps après l’incident de vol de la route, l’année dernière en décembre, une vidéo de personnes volant de l’huile dans un train en mouvement a laissé les utilisateurs sous le choc. Bien que la date exacte et le lieu de l’événement ne soient pas connus, on peut voir des personnes dans la vidéo courir avec des seaux à la main, alors qu’elles essaient de les remplir d’huile en les gardant près de la voiture de chaque camion-citerne.

