Les voleurs de BENEFIT soupçonnés d’avoir volé près d’un million de livres sterling au contribuable ont été personnellement arrêtés par le secrétaire à la protection sociale lors d’un raid à l’aube.

La police a foncé sur le gang criminel organisé à l’aube la semaine dernière – défonçant les portes de deux adresses distinctes à Bradford et Worcester après que leur arnaque élaborée ait été déjouée.

Mel Stride assiste à un raid à l’aube la semaine dernière sur des voleurs présumés de prestations

La police et les agents du DWP prennent d’assaut la propriété de Bradford

Le secrétaire au Travail et aux Pensions, Mel Stride, a enfilé un gilet anti-coups pour rejoindre l’opération et a déclaré au Sun qu’il avait la « détermination de Ted Hastings » pour attraper plus d’escrocs.

Il a déclaré: «Le message doit être très clair. Les lecteurs de Sun ne s’attendent pas à ce que notre système d’avantages sociaux soit abusé.

Une enquête de longue date du DWP a soupçonné que le gang avait escroqué plus de 900 000 £ d’argent des contribuables grâce à environ 1 000 fausses demandes de crédit universel.

Les flics ont fouillé les propriétés et saisi des preuves pour leur enquête criminelle. Des arrestations ont été effectuées et l’enquête est en cours.

M. Stride, qui a rejoint la police du West Yorkshire pour la piqûre de 5h30, a fustigé les escrocs qui trompent notre système de prestations.

Il a déclaré au Sun: « Il s’agit d’un gang organisé présumé qui a systématiquement fraudé le contribuable.

« Et voler efficacement aussi les personnes vulnérables, c’est ainsi que je le vois, car c’est de l’argent qui est destiné aux personnes qui en ont besoin, pas aux fraudeurs. »

Le ministre conservateur a averti les escrocs qu’il « intensifiait » ses plans pour éradiquer les fraudeurs des allocations qui coûtent aux contribuables des milliards de livres par an.

Il a révélé que son équipe de lutteurs contre la fraude passera à 2 000 d’ici septembre et 3 000 d’ici la fin de l’année, et espère économiser plus de 9 milliards de livres sterling d’ici 2028.

Mettant en garde les criminels, il avertit : « Je considère mon rôle ici et mon département comme étant avant tout un département bienveillant et décent…

«Mais nous ne pouvons le faire que si les gens jouent franc jeu avec nous. Et là où ils ne le font pas, nous serons aussi durs que des clous pour réprimer ces gens.

« Si les gens vont abuser de notre système de prestations, nous les rattraperons et nous nous occuperons d’eux. Le message est donc de ne pas le faire, car nous vous trouverons. C’est aussi simple que ça. »

Les escroqueries aux prestations ont explosé pendant la pandémie lorsque le gouvernement a rapidement distribué des milliards de dollars en aide sociale.

M. Stride s’est dit « fier » de cela et n’avait pas l’intention de réduire la vitesse à laquelle les paiements peuvent être distribués.

Après le raid de style Line Of Duty, il a déclaré au Sun: «J’ai au moins la détermination de Ted Hastings à réprimer les choses qui ne vont pas et à faire la bonne chose.

« Nous sommes un département de compassion, mais nous sommes aussi un département qui ne va pas être pris pour un tour. »