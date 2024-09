Les « voleurs de plaques d’immatriculation » aident les automobilistes à échapper à la police, aux amendes et aux péages

Des agents des forces de l’ordre de New York examinent une plaque d’immatriculation lors d’une opération menée par plusieurs agences sur le pont Robert F. Kennedy en mars 2024. Cette opération a marqué le lancement d’un nouveau groupe de travail ville-État visant à identifier et à éliminer les « voitures fantômes » – des véhicules qui échappent à la détection des caméras de circulation et des lecteurs de péage en raison de plaques d’immatriculation falsifiées ou modifiées – des rues de la ville de New York. (Photo avec l’aimable autorisation de Marc A. Hermann/Metropolitan Transportation Authority)

Les législateurs des États et des collectivités locales du Tennessee et de Pennsylvanie luttent contre l’utilisation de « flippers de plaques d’immatriculation », des dispositifs qui permettent aux conducteurs de masquer ou de dissimuler leurs plaques d’immatriculation en appuyant sur un bouton.

Les retourneurs de plaques d’immatriculation sont couramment utilisés à des fins esthétiques dans les salons automobiles, où ils permettent aux conducteurs de passer d’une plaque personnalisée à une plaque décorative. Mais dans tout le pays, des milliers de conducteurs retournent ou couvrent également leurs plaques d’immatriculation pour échapper à la détection, que ce soit par les forces de l’ordre, les systèmes de péage ou les radars automatiques.

Texas et Washington Les appareils ont été explicitement interdits en 2013. Néanmoins, il est généralement illégal aux États-Unis de modifier ou d’obstruer une plaque d’immatriculation, quelle que soit la méthode.

Au Tennessee, un loi La loi entrée en vigueur en juillet interdit l’achat, la vente, la possession et la fabrication de plaques d’immatriculation. Les législateurs ont déclaré qu’ils s’inquiétaient des conducteurs qui tentent d’échapper aux forces de l’ordre.

« Nous n’avons pas de routes à péage aujourd’hui, mais nous avons des criminels aujourd’hui », a déclaré dans une interview le représentant républicain de l’État du Tennessee, Greg Martin, qui a parrainé la législation à la Chambre. [measure] « C’est de s’assurer que tout le monde joue sur les mêmes bases. »

En vertu de la nouvelle loi, quiconque achète un appareil de lecture de plaques d’immatriculation risque jusqu’à six mois de prison et une amende pouvant atteindre 500 dollars. Les personnes prises en flagrant délit de fabrication ou de vente de ces appareils risquent jusqu’à 11 mois et 29 jours de prison, ainsi qu’une amende pouvant atteindre 2 500 dollars.

La Chambre de Pennsylvanie a adopté, avec le soutien bipartisan, législation Cette loi interdirait les revendeurs de plaques d’immatriculation et imposerait une amende de 2 000 dollars à ceux qui seraient surpris en train de les utiliser ou de les vendre. Le projet de loi est maintenant soumis au Sénat.

« Les radars de vitesse et les caméras de feux rouges étant de plus en plus répandus, de nouvelles technologies apparaissent pour permettre aux gens d’échapper à la sécurité sur les routes », a déclaré dans une interview le représentant démocrate de l’État de Pennsylvanie, Pat Gallagher, principal parrain du projet de loi à la Chambre.

Les villes passent à l’action

Certaines villes cherchent également à lutter contre ces appareils.

En avril, la maire de Philadelphie, Cherelle Parker, une démocrate, a signé un projet de loi visant à loi interdiction d’achat, d’installation, de possession et de vente de changeurs de plaques d’immatriculation « manuels, électriques ou mécaniques », les infractions étant passibles d’une amende de 2 000 $.

« Le phénomène des « tag flips » a sa place dans un film de James Bond, pas dans les rues de notre ville », a déclaré Mike Driscoll, membre du conseil municipal de Philadelphie et démocrate, dans une interview accordée à Stateline. « Ce problème ne concerne pas seulement la ville de Philadelphie ; ce sentiment de droit acquis et d’anarchie se manifeste dans tout le pays. »

« Chaque municipalité doit prendre ces choses au sérieux », a déclaré Driscoll.

En mars, les responsables de l’État et de la ville de New York lancé un groupe de travail multi-agences dédié à l’identification et à l’élimination des « voitures fantômes » – des véhicules qui ne peuvent être détectés par les caméras de circulation et les lecteurs de péage en raison de leurs plaques d’immatriculation falsifiées ou modifiées – des rues de la ville de New York.

En 2022, le maire de New York, Eric Adams, un démocrate, a conclu un accord accord avec Amazon pour aider à rechercher et à restreindre la vente de cache-plaques d’immatriculation teintés et fumés aux clients ayant une adresse dans l’État de New York. Cette collaboration fait suite à l’adoption d’une loi municipale plus tôt cette année-là interdisant la vente de produits conçus pour dissimuler ou masquer les plaques d’immatriculation des véhicules aux résidents de la ville de New York.

Activité criminelle et recettes de péage

Les discussions récentes autour des revendeurs de plaques d’immatriculation se sont principalement concentrées sur leur rôle dans les activités criminelles et sur la perte de revenus provenant des péages et des contraventions routières.

L’obstruction des plaques d’immatriculation est une infraction courante. Certains conducteurs utilisent des dispositifs de retournement de plaques, du ruban adhésif ou de fausses étiquettes en papier pour éviter d’être détectés. Dans certains cas, l’obstruction peut être involontaire, par exemple lorsque des supports à vélo bloquent partiellement la plaque.

Chad Bruckner, un détective de police à la retraite qui est maintenant président du cabinet d’enquête privé Intercounty Investigations & Solutions, a déclaré que même s’il soutenait la législation interdisant les revendeurs de tags, il était important de trouver un équilibre entre la protection des droits des citoyens et la fourniture aux forces de l’ordre des outils nécessaires pour promouvoir la sécurité publique.

« Si vous ne pouvez pas identifier un véhicule, vous n’avez pas l’autorité légale pour procéder à un contrôle routier ou autre », a déclaré Bruckner lors d’une interview. « Il n’y a tout simplement pas de loi ni d’ordre. Ce n’est pas sécuritaire pour les gens. »

Les revendeurs de plaques d’immatriculation sont largement accessibles en ligne, avec des appareils disponibles pour aussi peu que 50 $ et jusqu’à quelques centaines de dollars, bien que la plupart se vendent généralement pour environ 200 $.

D’autres dispositifs, comme les caches de plaques d’immatriculation qui masquent les lettres et les chiffres sous certains angles, sont déjà illégaux dans la plupart des États. Ces caches, qu’ils soient transparents ou teintés, peuvent affecter la visibilité des radars de circulation et de péage.

La plupart des agences de péage ne sont pas affectées financièrement de manière significative par ces infractions, car la majorité des conducteurs respectent la loi. Mais MTA Bridges and Tunnels à New York, l’une des agences de péage les plus fréquentées des États-Unis, a signalé une perte de plus de 21 millions de dollars en 2023 en raison de plaques obstruées, soit une augmentation de plus de 140 % par rapport à 2020, selon Aaron Donovan, directeur adjoint de la communication de l’agence.

L’agence prévoit une perte de revenus légèrement inférieure de près de 19 millions de dollars pour 2024, grâce au nouveau groupe de travail dédié à la lutte contre les véhicules intraçables. a saisi La police a intercepté plus de 2 100 véhicules et procédé à plus de 450 arrestations depuis la mi-mars. Ces arrestations révèlent souvent que les fraudeurs sont impliqués dans d’autres activités criminelles, comme la possession d’armes à feu illégales ou la conduite de véhicules volés, selon la présidente de la MTA Bridges and Tunnels, Catherine Sheridan.

« Il s’agit d’un problème régional plus vaste, car ces mêmes personnes qui évitent les péages ne paient pas non plus de contraventions de stationnement. Elles violent les caméras des écoles et les radars de vitesse », a déclaré Sheridan lors d’une interview. « Nous constatons également que ces personnes commettent d’autres délits dans notre région. »

Les pertes représentent moins de 1 % des recettes totales de péage de l’agence, mais elles sont néanmoins importantes, a-t-elle déclaré, car elles réduisent la capacité de l’agence à subventionner les transports en commun à New York, ce qui affecte à son tour les résidents qui dépendent des transports publics.

« Chaque dollar non collecté représente 1 dollar de moins que la subvention », a déclaré Sheridan. « Il s’agit pour chacun de payer sa juste part. »

L’Autorité portuaire de New York et du New Jersey, qui gère plusieurs ponts et tunnels reliant les deux États et fait partie du groupe de travail multi-agences dédié à la lutte contre les véhicules introuvables, a perdu environ 40 millions de dollars de recettes de péage à cause des plaques d’immatriculation obscurcies et manquantes en 2022, selon Lenis Valens, responsable de l’information publique de l’agence.

La même année, l’agence émis plus de 2 300 convocations pour plaques d’immatriculation obstruées, manquantes ou fictives, et rétabli plus de 21 millions de dollars en péages et frais en souffrance. En 2023, l’agence a récupéré plus de 25 millions de dollars auprès des fraudeurs. Au cours des six premiers mois de 2024, elle émis 4 836 contraventions pour infractions liées au péage, la majorité — 3 940, soit 81 % — pour des plaques d’immatriculation obstruées, manquantes ou fictives.

Sur la Pennsylvania Turnpike, une importante autoroute à péage qui relie l’ouest et l’est de la Pennsylvanie, au moins 3 personnes sur 10 000 ont intentionnellement obstrué leur plaque d’immatriculation entre avril 2023 et mars 2024, a écrit l’attachée de presse Marissa Orbanek dans un courriel.

« Bien que le pourcentage d’obstructions intentionnelles de plaques d’immatriculation sur les autoroutes soit très, très faible, nous sommes reconnaissants de tout soutien supplémentaire et de toute législation qui nous aident à lutter contre la fraude au péage », a déclaré Orbanek. « Il est vraiment prioritaire de garantir un système de péage juste et équitable. »

