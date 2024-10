Les voleurs accusés comparaissent devant le tribunal de circuit du comté d’Elkhart

24 octobre — GOSHEN — Quatre des cinq personnes accusées d’un vol à main armée sur Middlebury Street en septembre ont eu lieu jeudi des conférences de mise en état préalable au procès devant la cour de circuit du comté d’Elkhart.

Selon un affidavit de cause probable, deux victimes sont arrivées au service de police d’Elkhart à 23 h 34 le 13 septembre pour signaler un vol à main armée dans les appartements du 304 Middlebury St. Alora LS Layton, Carrie A. Layton, Emarri K. Redmond, Kaleb D. Goodwin et Isaac R. Duckworth ont été accusés.

Les victimes, un homme et une femme, ont déclaré à la police qu’ils étaient assis dans leur voiture et envoyaient un message à une amie de l’homme, Carrie A. Layton, pour l’aider à déplacer des meubles. Deux hommes se sont approchés du véhicule du côté conducteur, où se trouvait la femme, portant des masques et des vêtements sombres et brandissant des armes à feu, indique un affidavit de cause probable. La conductrice a déclaré à la police que l’un des hommes avait ouvert la porte coulissante de leur camionnette, avait sorti un couteau de sa voiture et l’avait menacée. Il l’aurait également frappée avec le chargeur du pistolet qu’il possédait. La femme a déclaré que le couteau et quelque chose sur la console centrale avaient été pris avant de revenir par la même porte de l’appartement d’où ils venaient.

Le passager a déclaré à la police qu’au même moment, un autre homme s’est approché de sa porte côté passager et a pris son portefeuille et un vapoteur et est retourné dans le même appartement que les autres. Une femme qui se trouvait à proximité ne s’est pas approchée du véhicule.

La police a exécuté un mandat de perquisition dans l’appartement et aurait trouvé un garçon de 17 ans caché à l’intérieur avec plusieurs armes à feu sur lui. Ils ont arrêté les deux jeunes de 17 ans, Issac Duckworth et Kaleb Goodwin, ainsi que E’Marri Redmond, 19 ans ; Carrie Layton, 20 ans; et Alora Layton, 18 ans, tous d’Elkhart, accusés de vol à main armée.

Au cours des débats de jeudi, Alora LS Layton, Carrie A. Layton et Issac R. Duckworth ont eu des conférences préalables au procès et ont confirmé les dates. Emarri K. Redmond, qui n’avait pas assisté initialement à sa première audience, a fait nommer officiellement son défenseur public.

La conférence préalable au procès de Goodwin, initialement prévue jeudi avec les autres, a été reportée au 21 novembre.

Les conférences de mise en état du procès pour les cinq accusés restent prévues le 6 février et les procès devant jury séparés le 3 mars.

DWAYNE D. PERKINS JR.

Un homme accusé de vol dans une station-service a été condamné jeudi par le tribunal de circuit du comté d’Elkhart.

Dwayne D. Perkins Jr., 26 ans, a été condamné à 12 ans de prison, dont trois en probation pour vol à main armée, un crime de niveau 3.

Perkins est accusé d’un chef d’accusation de vol à main armée de niveau 3. Lui et un autre homme, Adren Jefferson, sont accusés d’avoir arrêté un employé sous la menace d’une arme au 7-Eleven, 2220 Elkhart Road, Goshen, en janvier 2017.

DAVID O. DAVIS

Un homme accusé d’avoir cambriolé Sherlock Homes of Goshen a déposé un accord de plaidoyer jeudi matin.

L’entreprise a contacté la police pour signaler les objets volés sur deux modèles commerciaux le 18 décembre. Des images de surveillance montraient un véhicule chargé d’objets provenant de Sherlock Homes, 2616 Lincolnway East, Goshen.

À l’aide du système de caméra Flock, la police a localisé le véhicule et a découvert que la plaque d’immatriculation indiquait qu’il appartenait à David O. Davis.

Les détectives ont pris contact avec Davis qui n’a pas coopéré pendant l’enquête mais portait les mêmes accessoires observés dans les images, selon la police. Un mandat de perquisition sur le téléphone de Davis et a trouvé des photos de meubles volés à Sherlock Homes.

Lors de la conférence de mise en état de Davis devant la cour de circuit du comté d’Elkhart jeudi, Davis a plaidé coupable de cambriolage, un crime de niveau 5. La condamnation est prévue pour le 12 décembre.

ANNA M. BLACKMON

Une femme accusée d’incendie criminel a vu son procès se poursuivre jeudi devant la cour de circuit du comté d’Elkhart.

Selon la police, Anna Blackmon, 34 ans, d’Elkhart, a déclaré à la police que le 7 décembre, elle allumerait la caravane derrière une camionnette au 1000 W. Marion St., en feu pour se venger de son ancien propriétaire, propriétaire de BAB Rentals. , Marcia Bechtel. Blackmon aurait déclaré à la police qu’elle avait rassemblé des panneaux réutilisables et jetables dans un seau et les avait aspergés d’un insectifuge avant de les allumer en feu à l’intérieur de la remorque ouverte, qui contenait également des outils d’aménagement paysager et des luminaires, pour revenir à Bechtel pour en avoir profité et l’arnaquer.