Les voix humaines sont les nouveaux disques bootleg – National

Début 1969, Ken et Dub, deux fans de musique de Los Angeles, se retrouvent en possession de chansons inédites de Bob Dylan enregistrées en 1967 et envoyées sous forme de démos à son éditeur de musique. Des copies de l’enregistrement sur acétate se sont répandues parmi les personnes travaillant dans l’industrie de la musique enregistrée. Ken et Dub, tous deux employés chez un grand distributeur de disques, considéraient ces chansons comme un album perdu de Dylan et y virent une opportunité financière.

Grâce à leurs relations, ils ont trouvé une usine de pressage de disques capable de faire des copies. Le résultat, un album totalement illégal et non autorisé, fut vendu subrepticement depuis le coffre de leurs voitures sous le titre Grande merveille blanche.

En juillet 1969, l’enregistrement s’était répandu partout en Amérique du Nord et était même largement diffusé à la radio. Le disque bootleg moderne était né – et l’industrie de la musique enregistrée était confrontée à un tout nouveau problème.

Les bootlegs se sont multipliés dans les années 1970. Certains provenaient de personnes travaillant dans des studios d’enregistrement. D’autres ont été doublés à partir de tests de pressage et de cassettes destinés à un usage interne. Des contrebandiers entreprenants surveillaient les bennes à ordures à l’extérieur des studios d’enregistrement, attendant que quelqu’un jette des bobines de cassettes audio usagées, dont certaines contenaient au mieux de l’or inédit et, au pire, une documentation audio intéressante sur la création d’un album.

Les organisations représentant l’industrie de la musique enregistrée ont travaillé avec les forces de l’ordre pour réprimer les contrebandiers, mais ont été confrontées à un jeu mondial de Whack-a-Mole. La production s’est déplacée vers des pays où les lois sur la propriété intellectuelle étaient laxistes et où l’application des lois en la matière était sommaire : Chine, Russie, Pologne, Ukraine et Indonésie. D’autres territoires – l’Italie, par exemple, ainsi que le petit Saint-Marin – avaient des lois sur le droit d’auteur selon lesquelles divers types de contrebande n’étaient pas du tout illégaux dans certaines circonstances. Même au Royaume-Uni, les enregistrements live répondant à des critères spécifiques sont toujours considérés comme légitimes. Je ne quitte jamais Londres sans en acheter quelques-uns.

Des éléments criminels sont également impliqués. Il a été dit que l’Armée républicaine irlandaise finançait certaines de ses campagnes terroristes grâce à la vente d’enregistrements pirates. Dans la zone des trois frontières de l’Amérique du Sud – l’endroit où se rejoignent les frontières du Brésil, de l’Argentine et du Paraguay et tristement célèbre pour la contrebande et le crime organisé – il y avait un commerce constant de contrefaçons et de disques contrefaits. Beaucoup ont fait leur chemin vers l’Ouest, où ils ont été vendus sous le comptoir à des clients spéciaux et dignes de confiance dans des disquaires indépendants.

(Barre latérale : Les bootlegs sont des compilations de chansons provenant de différentes sources ou d’enregistrements live non autorisés, bien que certains groupes, comme Grateful Dead, Pearl Jam et Metallica, encouragent les fans à réaliser et à échanger leurs propres enregistrements réalisés lors de concerts. Les documents contrefaits sont comme de la fausse monnaie : ils sont conçus pour ressembler à des objets réels afin de tromper le consommateur. Les fans de musique ont tendance à privilégier les bootlegs car ils proposent du matériel indisponible ailleurs.)

La contrefaçon et la contrefaçon se sont poursuivies jusqu’à l’ère du CD. Certains labels, comme KTS (abréviation de Kiss the Stone), sont devenus réputés pour leurs sorties de haute qualité, publiant environ 500 CD de tous, des Beatles à U2 en passant par Nirvana. Kurt Glemser, un Canadien, a publié plus d’une douzaine d’éditions d’un guide sur les bootlegs intitulé Des farfelus chauds qui est devenu une bible pour les collectionneurs.

Lorsque Internet a fait son apparition au milieu des années 90, les bootlegs physiques ont décliné. À mesure que les gens ont migré vers le partage de fichiers, l’offre s’est tarie. Le dernier magasin que je connaissais et qui proposait un stock régulier et fiable de bootlegs a disparu il y a environ 15 ans. Aujourd’hui, presque tous les bootlegs sont numériques et vivent sur des serveurs qui se sont révélés insidieusement difficiles à arrêter.

Il y a maintenant une nouvelle guerre contre la contrebande. Et cela implique des voix humaines.

La Recording Industry Association of America, l’organisation qui représente les intérêts des labels américains, a récemment publié sa liste annuelle des marchés notoires, qu’elle soumet au représentant américain au commerce dans l’espoir que le gouvernement américain fasse quelque chose. Il désigne des pays qui, soit ignorent le vol de musique, soit n’en font pas assez pour le combattre.

Au cours des années précédentes, la RIAA a interpellé les suspects habituels – la Russie et la Chine sont toujours mentionnées – mais a également verbalement donné une fessée au Canada pour ne pas en faire assez pour empêcher la copie et la distribution non autorisées d’enregistrements illégaux. Nous sommes mentionnés à deux reprises dans le rapport de cette année concernant les hébergeurs dont les pages d’accueil redirigent les recherches vers des sites situés dans des endroits comme le Luxembourg où de tels enregistrements peuvent être trouvés.

Mais cette année, la Notorious Markets List cite un nouveau problème : les clones vocaux. Je cite : « L’année 2023 a vu une éruption de services de clonage vocal d’IA non autorisés qui portent atteinte non seulement aux droits des artistes dont les voix sont clonées, mais également aux droits de ceux qui possèdent les enregistrements sonores de chaque piste musicale sous-jacente. Cela a conduit à une explosion d’œuvres dérivées non autorisées des enregistrements sonores de nos membres, qui nuisent aux artistes de l’enregistrement sonore et aux titulaires de droits d’auteur.

Un seul site est mentionné nommément : un service de clonage conçu par un étudiant en informatique de 20 ans au Royaume-Uni. Voicify.ai présente des modèles vocaux d’artistes comme Michael Jackson, Justin Bieber, Ariana Grande, Taylor Swift, Elvis Presley, Bruno. Mars, Eminem, Harry Styles, Adele, Ed Sheeran et bien d’autres, dont Donald Trump, Barack Obama et Joe Biden. En quelques secondes, n’importe qui peut demander à n’importe laquelle de ces personnes de dire ou de chanter tout ce qu’elle veut.

Je cite le site Web : « Le chat interactif vous permet de converser avec vos célébrités comme si elles étaient vos amis » et de leur demander de « (chanter) des reprises de toutes les chansons que vous aimez, juste pour vous rendre heureux ». Tout ce dont vous avez besoin est l’application, disponible pour iOS et Android. La description se lit comme suit : « L’application YourArtist.AI est l’un des générateurs de musique IA les plus populaires et les plus puissants. Il fournit des voix d’artistes IA populaires dans le monde entier, qui semblent humaines et réalistes, permettant à quiconque de produire de la musique IA en quelques secondes.

Mais est-ce illégal ? C’est vague. Le droit a un gros retard à rattraper en matière d’intelligence artificielle. On pourrait penser que le consentement de l’artiste devrait être requis, mais il n’existe pas de cadre uniforme d’un pays à l’autre. Au Royaume-Uni, rien n’empêche Voicify.ai de faire ce qu’il fait.

La RIAA est très ennuyée et souhaite que le clonage vocal soit classé de la même manière que les bootlegs physiques, les sites torrent, les cyberlockers et les stream-rippers. Il indique que le clonage vocal de l’IA a entraîné « une éruption de services de clonage vocal IA non autorisés qui portent atteinte non seulement aux droits des artistes dont les voix sont clonées, mais également aux droits de ceux qui possèdent les enregistrements sonores de chaque piste musicale sous-jacente. Cela a conduit à une explosion d’œuvres dérivées non autorisées des enregistrements sonores de nos membres, qui nuisent aux artistes de l’enregistrement sonore et aux titulaires de droits d’auteur.

Le gouvernement américain semble écouter. La semaine dernière, un groupe de sénateurs a présenté un projet de loi intitulé Nurture Originals, Foster Art et Keep Entertainment Safe Act, également connu sous le nom de NOFAKES Act. Cela « empêcherait une personne de produire ou de distribuer une réplique non autorisée d’un individu générée par l’IA pour la présenter dans un enregistrement audiovisuel ou sonore sans le consentement de l’individu reproduit ». Ceux qui enfreignent la loi proposée seront responsables des dommages causés par la contrefaçon générée par l’IA. »

La loi s’en prendrait également aux plateformes hébergeant la « réplication non autorisée » et elles seraient tenues « responsables des dommages causés par la contrefaçon générée par l’IA ». C’est assez large, couvrant tout, des sites comme Voicify.ai à YouTube, Spotify et TikTok.

Voicify.ai en est encore à ses débuts mais il se propage rapidement. D’autres programmes similaires suivront. Ne soyez pas surpris si vous entendez quelqu’un qui ressemble à Taylor Swift chanter Visage écrasé par un marteau par Cannibal Cadavre. Hé, j’écouterais.