Les voix et les votes des femmes occupent une place importante alors que le pape doit ouvrir une réunion du Vatican sur l’avenir de l’Église

CITÉ DU VATICAN (AP) — Il y a quelques années, le pape François a dit à la chef de la principale organisation de femmes catholiques soutenue par le Vatican d’être « courageuse » en poussant au changement pour les femmes dans l’Église catholique.

Maria Lia Zervino a suivi son conseil et a écrit à François une lettre en 2021, puis l’a rendue publique, affirmant sans ambages que l’Église catholique avait une grande dette envers la moitié de l’humanité et que les femmes méritaient d’être à la table où les décisions de l’Église sont prises, et non comme de simples « ornements » mais comme protagonistes.

François semble en avoir pris note et il ouvrira cette semaine un rassemblement mondial d’évêques catholiques et de laïcs pour discuter de l’avenir de l’Église, où les femmes – leurs voix et leurs votes – occupent pour la première fois le devant de la scène.

Pour Zervino, qui a travaillé aux côtés de l’ancien cardinal Jorge Mario Bergoglio lorsqu’ils occupaient tous deux des postes au sein de la conférence épiscopale argentine, le rassemblement est un moment décisif pour l’Église et probablement la chose la plus importante que François ait entreprise en tant que pape.

« Non seulement à cause des événements d’octobre à Rome, mais aussi parce que l’Église a trouvé une manière différente d’être Église », a déclaré Zervino dans une récente interview dans ses bureaux du Vatican. « Et pour les femmes, c’est une avancée extraordinaire. »

Les femmes se plaignent depuis longtemps d’être traitées comme des citoyennes de seconde zone dans l’Église, exclues de la prêtrise et des plus hauts rangs du pouvoir, mais responsables de la part du lion du travail de l’Église – enseigner dans les écoles catholiques, diriger les hôpitaux catholiques et transmettre la foi aux prochains. générations.

Ils réclament depuis longtemps un plus grand mot à dire dans la gouvernance de l’Église, au moins avec le droit de vote au synode mais aussi le droit de prêcher à la messe et d’être ordonné prêtre. Bien qu’elles aient obtenu des postes de haut niveau au Vatican et dans les églises locales du monde entier, la hiérarchie masculine continue de diriger le spectacle.

Ce synode de trois semaines, qui commence mercredi, les met plus ou moins sur un pied d’égalité pour débattre de points à l’ordre du jour, notamment des questions brûlantes comme les femmes, les catholiques LGBTQ+ et le célibat sacerdotal. C’est le point culminant d’une enquête sans précédent de deux ans auprès des catholiques de base sur leurs espoirs pour l’avenir de l’institution.

La possibilité que ce synode, ainsi qu’une deuxième session l’année prochaine, puissent conduire à un réel changement sur des sujets auparavant tabous a donné espoir à de nombreuses femmes et catholiques progressistes. Dans le même temps, cela a suscité l’inquiétude des conservateurs, dont certains ont averti que le processus risquait d’ouvrir une « boîte de Pandore » qui diviserait l’Église.

Le cardinal américain Raymond Burke, un critique fréquent de François, a récemment écrit que le synode et sa nouvelle vision de l’Église « sont devenus des slogans derrière lesquels une révolution est à l’œuvre pour changer radicalement la compréhension que l’Église a d’elle-même, en accord avec une idéologie contemporaine qui nie beaucoup de choses. de ce que l’Église a toujours enseigné et pratiqué.

Le Vatican organise des synodes depuis des décennies pour discuter de questions particulières telles que l’Église en Afrique ou en Amazonie, les évêques votant à la fin des propositions que le pape devra prendre en compte dans un futur document.

Cette édition est historique parce que son thème est si vaste – il s’agit essentiellement de savoir comment être une Église plus inclusive et missionnaire au 21e siècle – et parce que François a permis pour la première fois aux femmes et à d’autres laïcs de voter aux côtés des évêques.

Sur les 365 membres votants, seuls 54 sont des femmes et les organisateurs insistent sur le fait que l’objectif est de parvenir à un consensus, et non de compter les votes comme un parlement, d’autant plus que la session d’octobre ne devrait produire qu’un document de synthèse.

Mais la réforme du vote est néanmoins une preuve significative et tangible de la vision de François selon laquelle l’Église catholique se soucie davantage de son troupeau que de ses bergers.

« Je pense que l’Église vient juste de réaliser qu’elle appartient à nous tous, à tous les baptisés », a déclaré Sheila Pires, qui travaille pour la conférence des évêques sud-africains et est membre de l’équipe de communication du synode. .

Les femmes, a-t-elle déclaré, mènent la charge en faveur du changement.

« Je ne veux pas utiliser le mot révolution », a déclaré Pires lors d’un entretien à Johannesburg. Mais les femmes « veulent que leur voix soit entendue, non seulement lors de la prise de décision, mais aussi pendant la prise de décision. Les femmes veulent en faire partie.

François a fait un premier pas pour répondre à ces demandes en 2021 lorsqu’il a nommé sœur française Nathalie Becquart comme sous-secrétaire du secrétariat d’organisation du synode, un poste qui, de par sa fonction, lui donnait droit à un vote mais qui n’était auparavant occupé que par un homme.

Becquart est devenu à bien des égards le visage du synode, parcourant le monde pendant ses phases préparatoires pour tenter d’expliquer l’idée de François d’une Église qui accueille tout le monde et l’accompagne.

« Il s’agit de savoir comment pourrions-nous être des hommes et des femmes ensemble dans cette société, dans cette église, avec cette vision d’égalité, de dignité, de réciprocité, de collaboration, de partenariat », a déclaré Becquart dans une interview en juin.

Lors des synodes précédents, les femmes n’avaient droit qu’à des rôles plus marginaux d’observatrices ou d’expertes, littéralement assises au dernier rang de la salle d’audience tandis que les évêques et les cardinaux prenaient les premiers rangs et votaient. Cette fois-ci, tous les participants seront assis ensemble autour de tables rondes hiérarchiquement neutres pour faciliter la discussion.

À l’extérieur de la salle synodale, des groupes militant pour une représentation encore plus grande des femmes dans l’Église organisent une série d’événements, de veillées de prière et de marches pour faire entendre leur voix.

Discerning Deacons, un groupe faisant pression pour que le pape approuve les femmes diacres, comme il y en avait dans l’église primitive, a envoyé une petite délégation ; D’autres groupes faisant pression pour l’ordination des femmes à la prêtrise sont également présents à Rome, même si le pape a retiré l’ordination des femmes de la table.

« J’espère qu’il y aura de la place dans cet espace pour ces conversations audacieuses, ces conversations courageuses, et particulièrement que les voix et les expériences des femmes appelées à la prêtrise seront portées au synode », a déclaré Kate McElwee, directrice de la Conférence d’ordination des femmes. .

Le groupe de Zervino, l’Union mondiale des organisations de femmes catholiques, une organisation faîtière basée au Vatican et regroupant 100 associations catholiques, a mené une enquête plus tôt cette année auprès des catholiques ayant participé aux consultations synodales. Alors que quelques femmes en Amérique du Nord et en Europe réclamaient des femmes prêtres, il y avait une demande plus large de femmes diacres dans ces régions.

François écoute Zervino, une consacrée argentine. Il l’a récemment nommée parmi les trois femmes à siéger au conseil des membres du Dicastère pour les évêques, la première fois dans l’histoire que les femmes ont eu leur mot à dire dans la sélection des successeurs des apôtres du Christ.

Zervino dit que des étapes aussi petites que sa nomination sont cruciales et offrent la bonne manière d’envisager les changements en cours pour les femmes dans l’Église, surtout compte tenu de toutes les attentes qui ont été placées dans le synode.

« Pour ceux qui pensent qu’il va y avoir un « avant et après » le synode, je parie qu’ils seront désillusionnés », dit-elle. « Mais si les femmes sont suffisamment intelligentes pour réaliser que nous allons dans la bonne direction et que ces étapes sont fondamentales pour les prochaines, alors je parie que nous ne serons pas déçues. »

___

L’écrivain d’Associated Press Sebabatso Mosamo à Johannesburg a contribué à ce rapport.

Nicole Winfield et Trisha Thomas, Associated Press