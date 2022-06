Les voitures sont inefficaces et destructrices. Nous ne pouvons plus nous permettre de leur donner autant d’espace public

Une curieuse priorité guide les transports urbains : moins un mode de déplacement est efficace pour déplacer les personnes, plus les villes y consacrent d’espace. Les voitures se classent au plus bas en termes d’efficacité et occupent donc le plus d’espace public.

Les politiques municipales visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à améliorer l’équité et à accroître la sécurité routière bénéficieraient toutes d’une diminution du nombre de voitures. Mais les groupes communautaires qui se battent pour une tranche supplémentaire de la route – pour des trottoirs, des pistes cyclables et des voies réservées aux bus plus larges – sont confrontés à un certain nombre d’obstacles, à commencer par une apparente obligation de justifier leurs demandes contre les impacts négatifs potentiels sur les automobilistes.

La conversion d’une voie de circulation à d’autres fins provoque généralement des hurlements d’indignation chez les automobilistes. Par exemple, pensez au moment où Toronto a finalement installé une piste cyclable l’année dernière dans le centre-ville de Yonge Street, entre Bloor et Davisville Avenue. Certains automobilistes des quartiers tony adjacents ont exigé son retrait immédiat. Les opposants se sont en fait décrits comme « enclavés », malgré la présence de deux voies motrices (plus tournantes) sur Yonge, la piste cyclable pilote, des trottoirs agréables, une ligne de métro TTC et les meilleures commodités de la ville à distance de marche.

La meilleure façon pour les automobilistes d’étendre, ou du moins de préserver, leur part disproportionnée de la route implique généralement un peu plus que de conduire plus. L’embouteillage, facilement créé, est lui-même un appel à l’attention, consciencieusement répondu par la mairie. L’achat d’un véhicule plus gros, y compris des VUS et des camionnettes de taille absurde, est un bon moyen d’élargir sa propre part de la voie publique.

Les champions de l’automobile du Conseil opèrent toujours dans l’illusion que les voitures sont essentielles à la mobilité urbaine, au lieu de faire principalement obstacle à de meilleures options. Lorsque la piste cyclable de Bloor a été prolongée en 2020, ces conseillers ont fait valoir que cela empêcherait les habitants de l’Ouest de se rendre au centre-ville. Les propres chiffres de la ville racontaient une histoire différente : parmi les 267 000 personnes voyageant dans le corridor, il y avait moins de 23 000 voitures, la plupart avec un seul occupant. La grande majorité des gens ont pris le métro.

Des quantités massives d’espaces publics précieux sont également nécessaires pour garer les voitures, bien plus que les autres modes de transport. Les usagers du transport en commun descendent d’un autobus qui poursuit sa route; les cyclistes verrouillent leur véhicule à un poteau ou à un support ; et les piétons laissent leurs chaussures sur un tapis.

Il y a bien longtemps, l’angoisse provoquée par la question « Où vais-je me garer ? a créé la pression politique pour défigurer les villes pour stocker les voitures inactives. Dans la ville d’aujourd’hui, pour chaque voiture, il y a au moins quatre — et peut-être jusqu’à huit — places de stationnement, dont beaucoup en bordure de nos routes. Ironie du sort, alors que la Ville distribue allègrement des places de stationnement (moins chères) sur les voies résidentielles et artérielles, elle protège, avec une parcimonie vigilante, toute intrusion sur l’espace public par les sans-abri.

Nous ne pouvons plus nous permettre de donner autant d’espace public à un mode de transport si inefficace (et si destructeur) pour déplacer les gens. Il est temps de donner plus d’espace aux modes qui ont besoin de moins pour en faire plus.

