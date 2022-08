Les voitures solaires arrivent, mais à quel prix et vous conviennent-elles ?

Une voiture solaire pratique a été l’étoffe de la science-fiction, principalement reléguée à preuves de concept, mais dernièrement, cela a changé car trois fabricants crédibles les mettent sur le marché. Les acheteurs de véhicules électriques à longue portée qui pensent que ces voitures leur permettront de couper complètement le cordon seront déçus, mais ceux qui ont une vision réaliste de leurs besoins de conduite pourraient être enthousiasmés.

Tous ces premiers leaders adoptent toujours la charge branchée, mais s’appuient sur la charge solaire comme méthode de première ligne pour couvrir la plupart des conduites ordinaires. Que cela soit vrai dépendra des besoins en kilométrage de chaque conducteur et de l’accès à la lumière du soleil ; les écrous de voiture propres qui aiment garder leur voiture garée ou couverte n’ont pas besoin de s’appliquer.

Année-lumière 0

La Lightyear 0 se présente comme la plus sophistiquée des premières voitures solaires, et pour un quart de million de dollars, il vaudrait mieux. Ne vous inquiétez pas, les deux prochaines voitures que je vous montre coûtent à peu près le même prix que la taxe de vente sur celle-ci.

Lightyear dit que les 54 pieds carrés de panneaux solaires sur le dessus de leur voiture peuvent récolter jusqu’à 45 miles d’autonomie par jour en plus d’environ 390 miles d’autonomie totale de la batterie (selon le cycle de test européen WLTP, qui a tendance à être optimiste par rapport aux notes américaines). De cette portée, 320 miles peuvent être parcourus en environ une heure lorsqu’ils sont branchés sur un chargeur rapide CC.

Année-lumière



Le Lightyear 0 pèse un peu moins de 3 500 livres, ce qui, selon les normes actuelles, est svelte, en particulier pour une voiture transportant une batterie lourde qui pèse généralement de 500 à 800 livres. Une partie de cet allègement provient de l’utilisation de moteurs de roue simples et compacts, ce qui est une évidence dans le secteur des voitures solaires.

Seulement 950 de ces voitures sont prévues pour la production initiale, avec vente limitée au Royaume-Uni et à certaines parties de l’UE.

Sono Sion

À l’autre extrémité de l’éventail des prix se trouve le Sono Motors Sion à environ 30 000 $, une extrapolation puisque cette voiture n’est pas non plus prévue pour le marché américain. Le Sion offre une autonomie totale de 190 miles et une autonomie solaire de 70 à 150 miles par semaine, un autre exemple des estimations plutôt torturées des constructeurs de voitures solaires à double gamme, en raison des deux manières disparates dont leurs voitures obtiennent de l’énergie électrique.

Moteurs Sono



Le Sion est plâtré dans des panneaux solaires, pas seulement sur les surfaces orientées vers le haut et, par conséquent, fait un pied de nez aux prix de style. Lorsque vous avez besoin de brancher un Sion, une charge rapide CC couvrira environ 80% de sa portée de 190 miles en 30 minutes environ.

Comme plusieurs véhicules électriques non solaires, le Sion se vante de pouvoir alimenter d’autres choses, comme les véhicules électriques que les images de Sono suggèrent avec effronterie se sont échoués sans solaire.

Sono a récemment annoncé qu’il commande le sous-traitant finlandais Valmet comme partenaire de fabrication, plaçant le Sion entre les mêmes mains qui ont construit pendant de nombreuses années les Boxster et les Cayman, ainsi que plusieurs modèles Mercedes actuels. Pas de groupe de garage là-bas.

Aptera

Si la Véhicule Aptera semble familier, c’est parce qu’il est considéré comme la prochaine grande chose depuis au moins 15 ans. Désormais sous forme électrique solaire, elle mérite (encore) un autre regard. Vous aimerez ou rirez de son style d’avion sans ailes et remarquerez qu’il s’agit d’un trois-roues. Mais Aptera dit que tout cela l’aide à traverser les airs en utilisant aussi peu que 30 % de l’énergie d’un véhicule électrique ou hybride.

Crumpe



Sa conception non conventionnelle, légère et glissante crée un cercle vertueux : le véhicule a besoin d’une batterie plus petite et plus légère qui, à son tour, augmente la légèreté du véhicule, permettant d’atteindre un état de charge significatif via le soleil. Aptera utilise un outil cartographique interactif pour illustrer la quantité de conduite solaire à laquelle vous pourriez vous attendre. En plus de cela, vous pouvez configurer un Aptera avec des options de batterie allant de 250 à 1 000 miles presque incroyables.

La le véhicule peut contenir deux personneset ça aide s’ils sont de bons amis : la cabine avec supports de garde-boue de ponton est confortable (du moins ce n’est pas un tandem) bien qu’elle ait un pont de rangement arrière substantiel qui rappelle une Jaguar E-Type.

Remarquez que j’ai fait référence à l’Aptera en tant que véhicule, pas en tant que voiture, car c’est une distinction clé. Aux yeux sans humour de votre commis DMV local, l’Aptera est une moto, ou peut-être un “cycle automatique”. Vous auriez besoin de vérifier les règles des véhicules à moteur dans votre état, mais vous ne devriez au moins pas avoir besoin d’un casque car la chose est entièrement fermée. Vous pourriez cependant avoir besoin d’une mention moto ou véhicule à trois roues. Et notez que, en tant que non-voiture, l’Aptera n’a pas à se conformer aux mêmes normes de sécurité que les voitures, comme avoir des airbags.

Des trois voitures que je vous ai montrées, c’est la seule fabriquée et vendu aux États-Unis, allant d’environ 26 000 $ pour 250 milles d’autonomie à environ 50 000 $ pour un avec une projection étonnante de 1 000 milles. D’une certaine manière, l’Aptera a le plus de sens car il est si complètement distinct de tout autre EV qu’il plaide pour être possédé avec un.

Normalisation ou niche ?

Pendant que vous vous décidez à propos des voitures solaires, voici ce que je pense : les commentaires sur les performances dans le monde réel vont être très importants, car il s’agit d’un nouveau type de charge avec lequel presque aucun conducteur n’a d’expérience.

Cela dit, la recharge autonome fait quelque chose de puissant : elle permet à un véhicule électrique de dépasser potentiellement la commodité d’une voiture à moteur à essence plutôt que d’essayer simplement de s’en approcher. Cela correspond parfaitement à ma conviction que la meilleure charge n’est pas la plus rapide mais la plus persistante et la plus transparente.

Je soupçonne que les acheteurs de véhicules électriques vont être assez sceptiques à l’égard des voitures solaires, ou ils pourraient casser le chemin inverse et accepter le concept, grâce à des millions d’installations solaires résidentielles aux États-Unis qui ont mis la table pour la technologie.

Les voitures solaires sont une proposition intéressante pour le prepper qui se rend compte que, comme presque tout passe à l’électriquepresque rien ne fonctionnera quand la grille est en panne. Ce serait bien de savoir que, même lorsque cela se produit, vous avez toujours une voiture en état de marche.

Enfin, j’ai des inquiétudes quant à la portée solaire limitée que ces voitures offrent à un moment où nous sommes sur le point de voir croissance massive des infrastructures de recharge conventionnelles; Cela semblerait créer un risque que la proposition solaire se perde dans une mer de recharge conventionnelle qui pourrait reléguer les véhicules solaires aux écologistes ou aux dilettantes technologiques les plus sérieux.

Cela dit, il y a une élégance indéniable dans une voiture électrique solaire, alors je vais les surveiller pour vous.