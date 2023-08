Les voitures sans conducteur sont pires pour voir des enfants et des personnes à la peau foncée – étude

Systèmes de voiture sans conducteur ont un problème de biais, selon une nouvelle étude du Kings College de Londres. Le étude a examiné huit systèmes de détection de piétons alimentés par l’IA utilisés pour la recherche sur la conduite autonome. Les chercheurs ont analysé plus de 8 000 images via le logiciel et j’ai découvert que la conduite autonome les systèmes automobiles étaient près de 20 % plus efficaces pour détecter les piétons adultes que les enfants, et plus de 7,5 % meilleurs pour détecter les piétons à la peau claire ceux à la peau foncée . L’IA était encore pire pour repérer les personnes à la peau foncée dans des conditions de faible luminosité et de faible luminosité, ce qui rendait la technologie encore moins sûre la nuit.

Les flics arrêtent une voiture autonome

Pour les enfants et les personnes de couleur, traverser la rue pourrait devenir plus dangereux dans un avenir proche.

« L’équité en matière d’IA, c’est lorsqu’un système d’IA traite de la même manière les groupes privilégiés et défavorisés, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il s’agit de véhicules autonomes », a déclaré le Dr Jie Zhang, l’un des auteurs de l’étude, dans un article. communiqué de presse. « Les constructeurs automobiles ne divulguent pas les détails des logiciels qu’ils utilisent pour la détection des piétons, mais comme ils sont généralement construits sur les mêmes systèmes open source que ceux que nous avons utilisés dans nos recherches, nous pouvons être sûrs qu’ils rencontrent les mêmes problèmes. de partialité.

L’étude n’a pas testé exactement le même logiciel utilisé par les constructeurs de voitures sans conducteur qui ont déjà leurs produits dans les rues, mais elle ajoute aux préoccupations croissantes en matière de sécurité à mesure que les voitures deviennent plus courantes. Ce mois-ci, le gouvernement de l’État de Californie a donné Waymo et Cruise free range pour exploiter des taxis sans conducteur à San Francisco 24 heures par jour. Déjà, la technologie est provoquant des accidents et susciter des protestations dans la ville.

Cruise, Waymo et Tesla, trois des sociétés les plus connues pour leurs voitures autonomes, n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Selon les chercheurs, une source majeure des problèmes de la technologie avec les enfants et les personnes à la peau foncée vient du biais dans les données utilisées pour entraîner l’IA, qui contient davantage d’adultes et de personnes à la peau claire.

Les algorithmes reflètent les biais présents dans les données les décors et l’esprit des personnes qui les créent. Un exemple courant est logiciel de reconnaissance facialece qui démontre systématiquement moins de précision avec des visages de femmes, de personnes à la peau foncée et d’Asiatiques, en particulier . Ces les inquiétudes n’ont pas empêché l’adoption enthousiaste de ce type de technologie d’IA. La reconnaissance faciale est déjà chargée de mettre des Noirs innocents en prison.