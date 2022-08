Les voitures sans conducteur ne devraient pas être une course

Je grince des dents lorsque la métaphore de « une course » est utilisée dans les discussions sur la technologie des véhicules autonomes.

Les entreprises développant la technologie des voitures pilotées par ordinateur, dont Tesla, la société chinoise Baidu, et Waymo, une société sœur de Google, sont de façon régulière décrit comme étant dans un course de chevaux fabriquer des véhicules autonomes prêt pour une utilisation généralisée. Certains États-Unis organisations politiques et élus parler du besoin de l’Amérique de faire preuve de « leadership » en battant la Chine dans le domaine de la technologie autonome.

Il y a des risques à avancer trop lentement avec une technologie qui pourrait améliorer la vie des gens, mais nous ne devrions pas croire sans discernement qu’une technologie qui prendra de nombreuses années à se développer – et pourrait avoir à la fois des avantages profonds et des pièges fatals – devrait être traitée. comme une course.