Les voitures restent des voitures, même lorsqu’elles sont électriques

Lorsque Biden est arrivé chez General Motors, il a sauté au volant non pas d’un Bolt, la voiture sous-compacte électrique de l’entreprise, mais du nouveau Hummer EV, un véhicule qui incarne tout ce qui ne va pas avec la trajectoire de la conception des véhicules au cours des deux dernières décennies. Après l’avoir essayé, il a déclaré : « Ce Hummer est un sacré véhicule. Quelques jours plus tard, GM a annoncé que le coup publicitaire de Biden avait augmenté les réservations pour les véhicules massifs, nous sommes donc susceptibles d’en voir plus sur la route.

Ce n’est pas l’avenir dont nous avons besoin. Les transports représentent 27 % des émissions américaines, plus que tout autre secteur, et même s’il y a eu des augmentations de l’efficacité énergétique et de la possession de véhicules électriques ces dernières années, l’essor des SUV a pratiquement annulé leurs avantages. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a constaté qu’entre 2010 et 2018, la demande mondiale croissante de SUV était le deuxième contributeur à l’augmentation des émissions. Il serait facile de dire que tout ce que nous devons faire est d’électrifier tous ces VUS, mais ce n’est pas si simple.

Les véhicules électriques sont souvent appelés véhicules « zéro émission » car ils ne produisent aucune émission d’échappement. Mais cela ne signifie pas qu’ils sont propres. Leurs grandes batteries nécessitent beaucoup d’extraction de ressources dans les mines du monde entier, avec des conséquences environnementales et humaines importantes, notamment l’empoisonnement des approvisionnements en eau, l’augmentation des taux de cancer et de maladies pulmonaires, et même le recours au travail des enfants.. Si nous voulons adopter la transition qui nous est vendue – une transition qui repose fortement sur l’électrification des véhicules personnels – la demande de minéraux clés montera en flèche d’ici 2040, selon l’AIE, avec une augmentation estimée à 4 200 % pour le lithium seul. Les batteries des camions et SUV électriques de plus en plus massifs doivent être beaucoup plus grandes que celles nécessaires pour propulser les petites voitures ou même les vélos électriques, qui ne sont pas au centre des préoccupations des décideurs américains ou des acteurs de l’industrie. (Ils seraient beaucoup moins rentables.)

Le Jeep Cherokee de 1984 a été le premier à être qualifié de SUV, et les ventes de ces véhicules ont vraiment commencé à décoller dans les années 1990 alors que les entreprises sortaient plus de modèles. Ils ont bénéficié d’une échappatoire qui permet aux «camions légers», une catégorie qui comprend les véhicules «utilitaires sport», de respecter des normes d’économie de carburant moins strictes que les voitures conventionnelles. Les constructeurs automobiles avaient de bonnes raisons de vouloir que le public les achète : les VUS et les camions étaient plus rentables que les berlines. Et plus ils devenaient populaires, plus les conducteurs étaient incités à se procurer le leur : avec autant de véhicules plus gros qui les entouraient, ils se sentaient moins en sécurité à moins qu’ils ne progressent eux aussi.

Les ventes de VUS ont finalement dépassé celles des berlines en 2015, ce qui a conduit certains constructeurs automobiles nord-américains à réduire leur offre de voitures. On estime que les VUS et les camions représenteront 78 % des ventes de véhicules neufs d’ici 2025. Mais le remplissage des routes avec de si gros véhicules a eu des conséquences.

Le Hummer peut se démarquer comme l’expression ultime de l’excès automobile, mais les constructeurs automobiles ont continuellement élargi la taille et la hauteur de leurs véhicules à chaque nouvelle refonte. Par exemple, USA Today a constaté que depuis 1999, le Chevrolet Tahoe a été allongé de 17,7 pouces, tandis que le Toyota RAV4 intermédiaire, le SUV le plus vendu aux États-Unis, a gagné 14 pouces. Pendant ce temps, Consumer Reports a calculé que le camion de tourisme moyen est devenu 24 % plus lourd et son capot plus haut de 11 pouces depuis 2000. L’année dernière, 42 915 personnes sont mortes sur les routes américaines – un nombre jamais vu depuis 2005 – et 7 342 d’entre elles étaient des piétons. Les preuves montrent que l’augmentation des gros véhicules fait partie de ce qui est à l’origine de cette tendance.

En 2018, le Detroit Free Press a rapporté que la National Highway Traffic Safety Administration savait que les piétons étaient deux à trois fois plus susceptibles de “subir un décès” lorsqu’ils sont heurtés par un SUV ou une camionnette (par opposition à une berline) en raison de leur haute, extrémités avant émoussées. L’Insurance Institute for Highway Safety a également déterminé que les conducteurs de VUS et de camionnettes sont plus susceptibles de heurter les piétons parce que leur visibilité de la route est plus limitée, et des universitaires de l’Université de Californie à Berkeley ont découvert que le fait d’être heurté par des véhicules plus lourds apporte une probabilité de décès beaucoup plus élevée. C’est un problème particulier avec les véhicules électriques, en particulier les VUS et les camions électriques, car les grosses batteries dont ils ont besoin ont tendance à les rendre encore plus lourds qu’un véhicule conventionnel.