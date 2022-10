Les voitures neuves sont enfin de retour en stock, mais elles ont un prix élevé

Et le coût du financement devrait continuer à grimper. Déjà cette année, la Fed a augmenté de manière agressive les taux d’intérêt des prêts de 3% à 3,25%, et elle a indiqué qu’elle prévoyait de continuer à augmenter les taux jusqu’à ce que le taux des fonds fédéraux atteigne 4,6% en 2023.

Le coût plus élevé du financement automobile survient alors que les budgets des ménages sont déjà comprimés par une inflation élevée depuis des décennies. Cela signifie que de nombreux Américains ne pourront peut-être plus se permettre les nouvelles voitures qui commencent à arriver sur les terrains des concessionnaires.

Avec la Réserve fédérale qui augmente agressivement les taux d’intérêt pour lutter contre l’inflation, les consommateurs constatent que le coût de financement d’une nouvelle voiture est soudainement beaucoup plus élevé qu’il ne l’était encore plus tôt cette année. Cela devrait réduire la demande et ajouter une nouvelle pression sur l’industrie automobile, qui avait lutté avec des stocks épuisés pendant la pandémie .

Le stock automobile total a augmenté pour atteindre environ 1,43 million d’unités fin septembre, le niveau le plus élevé depuis mai 2021 et une augmentation de 160 000 unités depuis fin août, selon BofA Securities.

Entre-temps, cependant, les augmentations de prix des véhicules neufs ont ralenti. Les prix d’achat moyens des voitures neuves ont augmenté de 6,3 % en septembre pour atteindre un record de plus de 45 000 $, estime JD Power. Plus tôt dans l’année, les prix avaient atteint des niveaux record de 17,5 % et 14,5 %.

En grande partie en raison des actions de la banque centrale, Cox a récemment abaissé ses prévisions de ventes de véhicules neufs pour l’année à 13,7 millions, contre 14,4 millions déjà abaissés et un niveau jamais vu depuis une décennie. À ce rythme de vente, Smoke a déclaré qu’une baisse de la production et des bénéfices pourrait peser davantage sur la chaîne d’approvisionnement, ce qui pourrait entraîner des faillites et de nouvelles perturbations des stocks. .

Pour compenser la baisse des ventes, les constructeurs automobiles se sont concentrés sur la production de leurs véhicules les plus chers, qui sont aussi les plus rentables. Cela, combiné à la hausse des taux d’intérêt, pousse de plus en plus d’acheteurs de voitures à se tourner vers les véhicules d’occasion.

Edmunds rapporte que le montant moyen financé pour les véhicules neufs a atteint un record de 41 347 $ au cours du troisième trimestre. C’est en hausse par rapport à 40 602 $ au deuxième trimestre et à 38 315 $ un an plus tôt. Le paiement mensuel moyen sur un véhicule neuf est demeuré supérieur à 700 $ au cours du troisième trimestre. Parmi ces acheteurs, plus de 14 % se sont engagés à un paiement mensuel de 1 000 $ ou plus pour les véhicules neufs — le niveau le plus élevé qu’Edmunds ait jamais enregistré.

“L’inventaire peut être un peu ténu, mais on a l’impression qu’il va peut-être s’améliorer et pas nécessairement s’aggraver, ce qui arrive à un moment intéressant, car maintenant, on a l’impression qu’il peut y avoir un peu de difficulté sur la demande en raison de prix plus élevés , des taux d’intérêt plus élevés et la question de savoir si nous sommes en récession ou non », a déclaré Jessica Caldwell, directrice exécutive des analyses chez Edmunds.

L’économiste de Cox Automotive, Charlie Chesbrough, a déclaré qu’il ne s’attend pas à ce que les prix des nouveaux véhicules diminuent de sitôt, voire jamais, car les constructeurs automobiles s’engagent à maintenir des stocks plus faibles pour augmenter leurs bénéfices.

“Je ne sais pas s’il y a un retour à la normale. Je pense que nous sommes juste à une nouvelle normalité”, a-t-il déclaré.