Les voitures hybrides rechargeables gagnent du terrain dans la course avec leurs rivaux électriques

Mais une chose amusante s’est produite sur le chemin de l’obsolescence : les ventes d’hybrides rechargeables grimpent aux États-Unis, en partie à cause de la récente flambée des prix de l’essence. Les constructeurs automobiles ont vendu un record de 176 000 voitures de ce type l’année dernière, selon Wards Intelligence, contre 69 000 en 2020. Cette année, les ventes d’hybrides rechargeables pourraient atteindre 180 000, selon les analystes, alors même que le marché global des voitures neuves tombe à 14,4 millions contre 15,3 millions un an plus tôt selon Cox Automotive.

Mais la Volt et d’autres voitures similaires ont eu du mal à convaincre les conducteurs, car de nombreux premiers utilisateurs ont opté pour des voitures entièrement électriques comme la Model S de Tesla et la Nissan Leaf. GM a discrètement supprimé la Volt en 2019 alors qu’il visait les voitures entièrement électriques.

Les voitures entièrement électriques ont accaparé environ 5% du marché des voitures neuves, et la plupart des analystes et des dirigeants de l’industrie s’attendent à ce qu’elles dépassent éventuellement les hybrides alors que les constructeurs automobiles s’engagent à éliminer les émissions d’échappement, un contributeur majeur au changement climatique. Mais les hybrides – menés par une sélection croissante de plug-ins – représentent encore environ 7% des ventes, et ce nombre pourrait augmenter pendant au moins quelques années.

Les constructeurs automobiles ont du mal à accélérer la production de véhicules électriques car l’offre de batteries ne se développe pas assez rapidement. En partie à cause de cela, le coût moyen d’une nouvelle voiture électrique est maintenant de 66 000 $. Cela offre une ouverture pour les hybrides rechargeables.

Contrairement aux hybrides conventionnels, qui ne peuvent être ravitaillés qu’avec de l’essence et dépendent des moteurs, les variétés rechargeables peuvent fonctionner entièrement sur batterie. Et parce que ces voitures ont des batteries plus petites que les véhicules tout électriques, elles peuvent être plus abordables. Les voitures sont également attrayantes car elles n’ont pas besoin d’être branchées pendant de nombreuses heures pour être complètement chargées. Lors de voyages en voiture, ils peuvent être ravitaillés en essence, éliminant ainsi l’angoisse de l’autonomie qui empêche de nombreuses personnes d’acheter des voitures électriques.

“Je pense que certains constructeurs automobiles, dont GM, ont été beaucoup trop rapides pour écarter les PHEV face aux véhicules tout électriques”, a déclaré Karl Brauer, directeur exécutif de la recherche chez iSeeCars.com, une société de recherche automobile. “Et je me demande s’ils regrettent cette décision, compte tenu des problèmes de chaîne d’approvisionnement et des hausses de prix que nous connaissons actuellement.”

M. Bauer et d’autres notent également que de nombreux acheteurs de voitures ne sont pas prêts à acheter des véhicules électriques. Une enquête de JD Power a révélé que l’une des principales raisons invoquées par les gens pour ne pas en acheter un est qu’il n’y a pas assez de bornes de recharge publiques aux États-Unis. Et charger une voiture électrique dans les stations publiques pendant environ 30 à 60 minutes – un tarif typique même pour les chargeurs les plus rapides – ou pendant la nuit à la maison est un inconvénient que de nombreux conducteurs ne sont pas disposés à tolérer.