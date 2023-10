Les voitures électriques suscitent des réactions négatives aux États-Unis et en Europe

Pendant ce temps, en Europe, les véhicules électriques sont balayés dans un tourbillon vague de résistance populiste aux politiques climatiques alors que les électeurs ressentent les effets de la hausse des prix.

Tout comme Trump, le ministre italien des Transports Matteo Salvini a dénoncé le projet d’interdiction des moteurs à combustion interne proposé par l’Union européenne comme une « folie » destructrice d’emplois qui profiterait à la Chine, tandis que le législateur tchèque Alexandr Vondra a déclaré : étiquetés partisans du renforcement des limites de pollution des véhicules les « fossoyeurs de l’industrie automobile en Europe ». Au Royaume-Uni, le Premier ministre Rishi Sunak a changé de cap sur son projet d’éliminer progressivement les véhicules essence et diesel d’ici 2030, prolongeant le délai jusqu’en 2035 alors qu’il se prépare pour les élections qui auront probablement lieu l’année prochaine.

L’hostilité à l’égard de la nouvelle génération de voitures et de camions est loin d’être monolithique parmi les dirigeants de droite. Certains, dont le gouverneur républicain de Géorgie Brian Kemp et le dirigeant hongrois Viktor Orbán, s’emploient à recruter des usines de batteries pour véhicules électriques comme sources d’emplois. Mais la rhétorique anti-voiture électrique se répand parmi les conservateurs des deux continents – ce n’est que le dernier exemple en date de la façon dont l’essor des technologies d’énergie propre pousse les dirigeants politiques à se démener pour réagir.

Aux États-Unis, les rivaux de Trump pour l’investiture républicaine sont loin d’égaler la fréquence ou le vitriol de ses attaques contre les véhicules électriques. Le cœur de leur message est cependant le même : en poussant les Américains à passer à l’électrique, affirment-ils, Biden confie les emplois et la sécurité de la nation à la Chine, qui contrôle la majeure partie des minéraux et de la fabrication de batteries dans le monde.

« Pourquoi voudriez-vous délibérément rendre ce pays plus dépendant de ce qui se passe en Chine ? » Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré quand annonçant son plan économique cet été, tout en promettant « d’inverser la politique de Biden qui tente de forcer les Américains à acheter des véhicules électriques ».

« Le programme du Green New Deal de Joe Biden est bon pour Pékin et mauvais pour Détroit », a déclaré mercredi l’ancien vice-président Mike Pence lors du deuxième débat présidentiel du GOP.

L’ancien entrepreneur Vivek Ramaswamy était plus ouvert se moquer du « culte du véhicule électrique » lors d’une mairie du week-end de la fête du Travail dans le New Hampshire. Les politiques de Biden, a-t-il dit, « utilisent l’argent de nos contribuables pour subventionner un autre gars afin qu’il se sente cool dans sa peau parce qu’il n’a pas d’estime de soi, alors il veut posséder un véhicule électrique ».

« Cela ne me pose aucun problème », a déclaré Ramaswamy. « Mais est-ce que je m’attends à ce que le gouvernement vous paie pour le faire ? »

La campagne Biden affirme que les politiques du président, y compris les crédits d’impôt pour les voitures et les camions fabriqués en Amérique du Nord, visent à garantir que les États-Unis – et non la Chine – sont propriétaires de l’avenir des transports. « Il n’y a pas de ‘mandat EV' », a déclaré le porte-parole de la campagne Biden, Kevin Munoz, dans un communiqué après le discours de Trump mercredi.

En dehors de la course à la présidentielle, certains républicains, tant au niveau des États qu’au niveau fédéral, sont proposant de frapper les véhicules électriques avec des taxes, des frais et des restrictions juridiques supplémentaires qui auraient pour effet de freiner leur croissance. Au Texas, par exemple, le propriétaire d’un véhicule électrique devra payer 200 dollars par an de frais supplémentaires à l’État, une mesure qui, selon ses partisans, compensera la perte des taxes sur l’essence.

Le sénateur Debbie Fischer (R-Neb.) a présenté un projet de loi la semaine dernière, pour imposer des frais de 1 550 dollars par véhicule aux entreprises qui fabriquent des voitures électriques et investir cet argent dans un fonds fédéral destiné à l’entretien des autoroutes. Cette décision, a-t-elle dit, « empêcherait les véhicules électriques de se charger librement ».

Les conservateurs attaquent les « projets anti-voitures »

Des débats similaires ont lieu partout en Europe.

Cela n’est nulle part plus vrai qu’au Royaume-Uni, où le parti conservateur au pouvoir s’est lancé cet été dans une querelle sur la politique automobile.

Le catalyseur a été une série d’élections spéciales en juillet, dont une pour pourvoir le siège au Parlement laissé par l’ancien Premier ministre Boris Johnson. Les conservateurs ont suscité la surprise en occupant ce siège, même si le parti travailliste d’opposition était largement en tête dans les sondages.

Un facteur majeur dans cette course a été la décision du maire de Londres, Sadiq Khan – également membre du parti travailliste – d’étendre la zone à très faibles émissions de la capitale, qui oblige les véhicules à respecter des normes strictes en matière de pollution atmosphérique.

Ce résultat explosif a déclenché un été frénétique de débats politiques sur les questions liées au climat, alors que des voix au sein du propre parti de Sunak – et au sein de la puissante presse conservatrice britannique – ont exhorté Sunak à repenser les objectifs climatiques du Royaume-Uni.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a renoncé à l’engagement du Royaume-Uni en faveur du zéro émission nette et a attaqué la politique « anti-voiture » du parti travailliste d’opposition. | Justin Tallis/AP Photo

En juillet, il était clair dans quelle direction Sunak penchait. Le Premier ministre a tweeté une photo de lui assis dans une vieille voiture Rover, en hommage à l’ancienne dirigeante conservatrice Margaret Thatcher, soulignant une interview accordée au Telegraph en juillet dans laquelle il annonçait qu’il examinait les soi-disant « projets anti-voitures ».

« En parlant de liberté, j’étais assis dans la vieille Rover de Margaret Thatcher », a-t-il déclaré. a écrit sur Twitter , maintenant appelé X. « Plus tôt, j’ai parlé à @Telegraph de l’importance des voitures pour les familles qui souhaitent vivre leur vie. C’est quelque chose que les travaillistes anti-automobilistes ne semblent tout simplement pas comprendre. Et c’est pourquoi j’examine les programmes anti-automobile à travers le pays.»

Le mois dernier, il a annoncé que le gouvernement britannique renonçait à une série d’engagements en matière de climat, notamment celui d’éliminer progressivement les voitures à essence et diesel d’ici 2030.

Même si la décision de reporter l’échéance à 2035 a été saluée par certains membres de son parti – plus de 40 membres conservateurs des chambres hautes et basses du Parlement avaient écrit au Premier ministre pour lui demander de reconsidérer sa décision – ce revirement a bouleversé les affaires. et l’industrie automobile, qui a déjà investi massivement dans la transition verte.

La décision de Sunak de virer à droite sur la question reflète le calcul politique survenu alors qu’il parie qu’un changement de politique sur les véhicules électriques et les questions climatiques peut l’aider à réduire l’écart avec le parti travailliste, qui a une avance à deux chiffres sur son parti conservateur.

D’autres conservateurs se sont emparés de critiques plus larges à l’égard des véhicules électriques, notamment le député Craig Mackinlay, qui a cité les risques posés par les incendies de batteries et l’exploitation minière comme éléments de « l’escroquerie des voitures électriques ».

« Je suis totalement opposé à elles », a-t-il déclaré à propos des voitures électriques. «Je pense qu’ils ont tort sur le plan environnemental. Je n’ai pas particulièrement envie que des enfants de la République démocratique du Congo extraient du cobalt pour que nous soyons tous plutôt satisfaits de nous-mêmes.»

La politique des voitures

Ailleurs en Europe, le changement climatique, et en particulier le rôle central de la voiture, apparaît comme une question politique alors que le continent se prépare à une série d’élections. En juin, des millions de citoyens européens éliront les membres du Parlement européen. Des pays, de la Pologne à la Belgique, organiseront également des élections nationales au cours de l’année prochaine.

Les sondages montrent un décaler vers la droite dans de nombreux pays européens – avec une résistance croissante au programme climatique de l’UE.

Même l’Allemagne, dirigée par un chancelier de gauche et où le parti des Verts fait partie du gouvernement de coalition, est aux prises avec les ambitions climatiques de l’UE, alors même que son énorme industrie automobile se prépare à passer aux véhicules électriques. (Volkswagen, par exemple, a récemment signé un accord avec son rival chinois Xpeng alors qu’elle tente de pénétrer le marché lucratif des véhicules électriques en Chine.)

Berlin a mené une rébellion plus tôt cette année contre une proposition de l’UE visant à éliminer progressivement les véhicules à moteur à combustion d’ici 2035. En fin de compte, il a gagné — Bruxelles se plie aux exigences de l’Allemagne que les véhicules à moteur à combustion pourront être immatriculés après 2035 s’ils utilisent exclusivement des carburants dits électroniques : des alternatives synthétiques aux combustibles fossiles à base d’hydrogène et de dioxyde de carbone qui peuvent être utilisées dans les moteurs à combustion traditionnels.

Le parti d’extrême droite AFD, qui a a bondi dans les sondages Ces derniers mois, il a fait campagne sur un programme mêlant politiques anti-immigration, appels à des pourparlers de paix avec Poutine et opposition aux politiques de zéro émission nette.

La Première ministre italienne Giorgia Meloni s’est jointe à d’autres États membres de l’UE pour saper les projets de l’UE visant à dépolluer la dernière génération de voitures à moteur à combustion. | Gregorio Borgia/AP Photo

L’opposition aux voitures électriques apparaît également comme un enjeu politique en Italie, pays où se trouvent Fiat et Ferrari, où la Première ministre Giorgia Meloni dirige l’un des gouvernements les plus à droite des temps modernes.

Le gouvernement de Meloni a rejoint la semaine dernière la France, la Pologne, la République tchèque et d’autres pays favorables à l’automobile. saper la proposition « Euro 7 » de la Commission européenne, qui visait à nettoyer la pollution atmosphérique provenant de ce qui sera probablement la dernière génération de moteurs à combustion. Au lieu de cela, les ministres européens de l’Industrie a adopté une version considérablement plus faible. Le Parlement européen reprendra ensuite le combat.

« Machines incroyables » ou « jouets démocratiques »

Mais alors que le dénigrement des véhicules électriques apparaît comme un outil pour certains politiciens conservateurs, les réalités de la transformation de l’industrie automobile sont plus complexes, tant sur le continent qu’aux États-Unis.

Orbán, l’un des dirigeants les plus d’extrême droite d’Europe, tente de faire de la Hongrie un centre d’usines de batteries électriques, avec plus de 20 projets de ce type en cours.

De même, de nombreux républicains ont évité de critiquer les impacts économiques des véhicules électriques, en particulier dans les États du Sud où les constructeurs automobiles et les fabricants de batteries investissent des milliards de dollars dans la fabrication. Kemp, le gouverneur de Géorgie, a s’est engagé à faire de son État un centre de fabrication de véhicules électriques même s’il met en doute le changement climatique.

Tim Echols, un républicain qui est vice-président de la Commission élue de la fonction publique de Géorgie, a déclaré que les commentaires de Trump saccageant la technologie étaient contraires aux opinions des hauts responsables républicains de son État.

« Vous avez quelqu’un comme le gouverneur Kemp qui se lève lors de sa cérémonie inaugurale et mentionne les véhicules électriques à cinq reprises. … Cela en dit long », a déclaré Echols, dont la commission réglemente les services publics dans l’État.

Echols a déclaré qu’il craignait que la rhétorique de Trump et de Fox News décrivant les véhicules électriques comme un « jouet de jeu démocratique » puisse tempérer l’adoption de la technologie par les républicains – au moins pendant quelques années.

Au Congrès, la résistance républicaine aux véhicules électriques s’est concentrée sur le maintien du choix des consommateurs et la réduction de la dépendance à l’égard de la Chine, plutôt que sur une opposition philosophique aux voitures elles-mêmes.

représentant Copain Carter (R-Ga.), dont le district bénéficie d’un investissement de 5,5 milliards de dollars de Hyundai pour une usine de véhicules électriques, les a qualifiées de « machines incroyables » lors d’une récente audience.

« Je suis opposé à l’idée selon laquelle nous devrions plus ou moins forcer les Américains à monter uniquement dans ces véhicules », a déclaré Carter.