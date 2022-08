Les voitures électriques sont trop chères pour beaucoup, même avec l’aide au projet de loi sur le climat

Les décideurs politiques de Washington font la promotion des véhicules électriques comme solution au changement climatique. Mais une vérité inconfortable demeure : les voitures à batterie sont beaucoup trop chères pour une grande majorité d’Américains.

Le Congrès a commencé à essayer de résoudre ce problème. Le paquet climat-énergie voté dimanche par le Sénat, la loi sur la réduction de l’inflation, accorderait un crédit d’impôt aux acheteurs de voitures électriques d’occasion.

Mais les constructeurs automobiles se sont plaints que le crédit ne s’appliquerait qu’à une tranche étroite de véhicules, du moins au début, en grande partie en raison des exigences d’approvisionnement national. Et les experts disent que des mesures plus larges sont nécessaires pour rendre les voitures électriques plus abordables et en mettre suffisamment sur la route pour réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre.