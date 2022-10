Les voitures électriques que j’attends le plus en 2023

Cette histoire fait partie Branché, la plaque tournante de CNET pour tout ce qui concerne les véhicules électriques et l’avenir de la mobilité électrifiée. Des avis sur les véhicules aux conseils utiles et aux dernières nouvelles de l’industrie, nous avons ce qu’il vous faut.

Environ 150 nouvelles voitures avec une prise arrivent dans les salles d’exposition américaines d’ici la fin de 2026. Cela pourrait être une expansion record pour l’industrie – et une opportunité record pour vous de trouver le véhicule électrique parfait ou d’être complètement dépassé.

Vous trouverez ci-dessous les 18 voitures rechargeables que j’attends le plus en 2023, car elles sont susceptibles de marquer le paysage des voitures électriques. Cette liste comprend les électriques pures et les hybrides, mais n’entre pas dans les mauvaises herbes à portée, car cela devient moins différent entre les voitures électriques pures à environ 225-300 miles, suffisant pour le conducteur moyen charger une fois tous les quelques jours la plupart du temps. Et soyez prudent avec la vieille hypothèse selon laquelle vous pouvez réduire tous les prix que je mentionne avec un avantage fiscal, car la nouvelle stratégie byzantine de crédit d’impôt fédéral a besoin de temps pour remodeler le marché.

Commençons par GM, car il volera sans doute le plus nouveau projecteur EV en 2023.

Andrew Krok/Crumpe



Cadillac Lyriq

La Cadillac Lyriq sorte de se faufiler sur ma liste depuis qu’il est légèrement arrivé sur le marché à la fin de 2022, mais fera vraiment connaître sa présence en 2023. Ce SUV de taille moyenne sera le premier véhicule de GM basé sur le nouvelle plate-forme de batterie Ultium, qui utilise des cellules de poche intéressantes dans un agencement de planche à roulettes modulaire plutôt que les cellules cylindriques traditionnelles qui dominent l’industrie des véhicules électriques. GM dit que cela et d’autres détails permettront à Ultium d’augmenter et de réduire ses gammes. GM a également besoin d’Ultium pour mettre beaucoup de distance entre lui et l’architecture de batterie complètement différente qui sous-tend le Chevy Bolt et tous ses titres d’incendie désagréables. Le Lyriq est la première étape de ce voyage, à partir d’environ 63 000 $.

Chevrolet



Chevrolet Blazer et Equinox

L’Equinox sera le moins cher de ces deux, qui sont souvent mentionnés dans le même souffle, un multisegment compact qui a fière allure ou collant selon le schéma de peinture. Il commencera à environ 30 000 $ pour la configuration de base avec une autonomie de 250 miles, bien que des versions plus chères puissent parcourir 300 miles. Ce modèle de gamme supérieure a également une mise à niveau importante du chargeur qui peut remettre 51 miles dans la batterie en une heure, une mesure importante car cela signifie que la personne moyenne peut conduire une journée même si elle ne se branche pas jusqu’à ce qu’elle saute sous la douche avant d’aller au travail.

Chevrolet



Le Chevrolet Blazer EV est plus ambitieux et légèrement plus gros que l’Equinox, inspiré de la Camaro en réponse à la Mustang Mach-E de Ford. Le Blazer électrique est un véhicule complètement différent du Blazer à essence actuel, et non une modernisation. Il affichera 557 chevaux et 648 livres-pied de couple et atteindra 60 mph en moins de 4 secondes en mode WOW, qui signifie Wide Open Watts. Nous allons rencontrer un objectif similaire centré sur le plaisir avec Dodge dans un instant.

Chevrolet



Chevrolet Silverado EV/GMC Sierra EV

C’est un gros problème, car Ford y est déjà arrivé et nous voulons tous voir comment GM utilisera son avantage du deuxième joueur. L’arrivée de ces deux camions électriques pleine grandeur enterrera formellement la vieille idée selon laquelle de tels véhicules seraient difficiles à vendre en Amérique. Le Silverado électrique basé sur Ultium arrivera sur le marché au printemps 2023, suivi du Sierra électrique plus tard dans l’année, si la chaîne d’approvisionnement le veut. Ford a déjà connu deux hausses de prix majeures sur le F-150 Lightning, donc tout prix sur les camions GM semblerait être une spéculation prématurée à ce stade précoce.

GMC



VUS électrique Hummer

Je suppose que le SUV électrique Hummer doit figurer sur cette liste, même si je pense que ce n’est qu’un produit de niche avec de grandes marges bénéficiaires. Cela dit, le style de carrosserie SUV de ce monstre électrique devrait être plus pertinent que le pick-up existant.

Tesla



Tesla Cybertruck

Comme une acquisition de Twitter sur roues, il est difficile de savoir où en sont les choses avec le Cybertruck, trois ans après son introduction et vandalisé par inadvertance sur scène. Elon Musk a récemment déclaré qu’il arriverait en 2023 et, bien que je ne sois pas convaincu qu’il plaira à suffisamment de personnes pour être un acteur majeur, il pourrait s’agir de la plus grande nouvelle histoire de VE de 2023 basée sur le battage médiatique et l’intrigue.

@BMW43



i5

Les voitures BMW i ont commencé comme des excentriques de niche dans les premiers jours ringards des véhicules électriques, comme le dortoir en forme de réfrigérateur i3 et pseudo-supercar i8mais avec les iX, i4 et i7 la société a fait un 180 vers l’intégration des véhicules électriques. L’i5 sera une version électrique de sa Série 5 qui, étant une berline, la rendrait normalement moins prépondérante sur le marché américain. Mais la Série 5 n’est pas une berline ordinaire, portant toujours beaucoup de puissance de la marque BMW. Au moment d’écrire ces lignes, l’i5 est (essentiellement basé sur des rumeurs) espéré fin 2023.

Esquiver



Dodge Hornet R/T

Le Hornet R/T est un multisegment sportif qui cherche à injecter du plaisir dans votre câlin d’arbre. Dodge dit que ce sera l’utilitaire compact le plus rapide et le plus puissant de moins de 30 000 $. Je pense qu’il a fière allure et que le R / T a un gadget accrocheur: PowerShot, une dose de 15 secondes activée par palette et pédale de 25 HP supplémentaires et un couple pour réduire d’une seconde un sprint de 0 à 60.

Hyundai



Hyundai Ioniq 6

L’Ioniq 6 sortira Hyundai du mince rôle de n’avoir qu’un seul modèle électrique, l’ioniq 5, que nous appelons “hella impressionnant”. Mais l’Ioniq 6 semble provenir d’une société complètement différente qui a mis une Panamera et Citroën DS dans un pressoir à jus. Je n’aime pas le résultat, mais le dernière Hyundai Sonata a mis du temps à grandir sur moi aussi. Hyundai a un palmarès décent pour prouver que les sceptiques ont tort, depuis son émergence du statut de risée dans les années 80 à la crédibilité croissante de sa sous-marque Genesis.

KIA



Kia EV9

L’EV9 est excitant parce qu’il est audacieux. Ressemblant très généralement à une version électrique du SUV conventionnel Telluride à succès, il semble arriver sur le marché sous une forme proche de la version concept qui, selon Kia, a été inspirée par l’eau. L’EV9 n’arrivera probablement pas avant la fin de 2023, prix à déterminer.

Andrew Krok/Crumpe



Genesis GV70 et GV60 électrifiés

Le GV60 est un multisegment compact de luxe à batterie uniquement, tandis que le GV70 est un multisegment légèrement plus grand qui est disponible en version électrique, mais pas exclusivement. Le plus petit GV60 est élégant et nous lui rendons hommage. Couplé au GV70 électrique, vous avez un coup de poing serré d’une entreprise qui a été prise très au sérieux ces derniers temps en tant que challenger de luxe.

VUS Volvo

Ce modèle spéculatif vaut la peine d’être regardé, car Volvo a un certain nombre de voitures avec une prise mais un seul EV pur, le C40 Recharge et son stablemate XC40 étrangement similaire. Le reste des voitures électrifiées de Volvo sont hybrides rechargeables. La rumeur veut que Volvo proposera bientôt un gros SUV électrique dans la lignée de son XC90, qui, je le soupçonne, ne manquera pas de trouver preneurs parmi les clients existants de la marque.

Mazda MX-30

Ce nouveau PHEV a besoin d’explications car il s’agit d’un prolongateur d’autonomie, ce qui signifie que son moteur à combustion est utilisé pour faire fonctionner un générateur qui recharge la batterie, et non pour conduire la voiture directement. C’est ce que la Chevy Volt nous a présenté il y a longtemps, mais Mazda fera fonctionner le générateur de sa voiture à partir d’un moteur rotatif qui sera plus léger, plus petit, plus silencieux et plus doux qu’un moteur à piston comparable. Je suis un peu inquiet que l’histoire technique du MX-30 électrique soit trop compliquée, comme l’était la Voltil doit donc arriver avec d’excellentes spécifications de base, qui sont à déterminer.

Toyota Prius Premier

Une nouvelle Prius Prime en 2023 devrait apporter une refonte majeure du style, peut-être en tant que SUV avec une ligne de toit de coupé, et avec un groupe motopropulseur hybride rechargeable plus puissant. Personne ne peut populariser les PHEV comme Toyota et l’entreprise mise sur eux avoir un rôle plus important à l’avenir que ne le suggère la manie actuelle des véhicules électriques. J’espère que la nouvelle Prius Prime arbore une autonomie d’au moins 45 miles par batterie uniquement par rapport à l’autonomie actuelle de 25 miles, car cela permettrait à la voiture d’avoir suffisamment d’autonomie électrique pure pour la conduite quotidienne de la plupart des gens – même si vous oubliez de vous brancher jusqu’à une heure avant de partir pour la journée.

Lexus



Lexus RZ

La Lexus RZ 450e sera le première Lexus purement électrique et reposera sur la même plate-forme de base que l’imprononçable Toyota bZ4x et Subaru Solterra. Son style a plus d’arêtes que votre tiroir à couteaux de cuisine, tandis que le cockpit évite la tendance actuelle au minimalisme excessif. Le RZ promet d’établir une nouvelle barre de coordination entre son affichage tête haute et les boutons d’accès direct au volant.

L’Etoile polaire



Polestar 3 et 4

La sous-marque électrique de Volvo livrera sa voiture la plus importante à ce jour en 2023. La Polestar 3 sera un véritable multisegment, ce qui est en retard pour une marque qui a commencé avec une berline de luxe PHEV que vous n’avez jamais vue dans la nature, suivie de la Polestar 2 tout électrique qui a l’air mal fagotée à mes yeux. Un véhicule utilitaire électrique à venir avec une ligne de toit de coupé et la très rapide Polestar 5, à venir en 2024, sont également taquinés sous un drapé, ci-dessous. Polestar a deux années chargées devant lui.