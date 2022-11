Les voitures électriques les plus vendues de 2022 jusqu’à présent

Cette histoire fait partie Branché, la plaque tournante de CNET pour tout ce qui concerne les véhicules électriques et l’avenir de la mobilité électrifiée. Des avis sur les véhicules aux conseils utiles et aux dernières nouvelles de l’industrie, nous avons ce qu’il vous faut.

Nous sommes presque tout au long de 2022, et le tableau des ventes de voitures électriques nous raconte une histoire importante : il ne s’agit plus seulement de Tesla, et ce sera de moins en moins à l’avenir alors que les challengers commencent à accumuler des chiffres réels, même si Teslerati se moque toujours d’eux. Voici le dernier classement des véhicules électriques les plus populaires en octobre 2022, selon données de Kelley Blue Book (qui fait partie de Cox Automotive).

Moteurs généraux



Le Bolt est disponible en deux styles de carrosserie qui sont par ailleurs si similaires qu’ils s’intègrent comme un seul modèle. Vous devez vous demander où se classerait le Bolt s’il n’y avait pas ses problèmes de batterie très médiatisés qui ont incité GM à suggérer de le garer à l’extérieur afin de ne pas brûler votre maison. Le correctif a été déployé, moveover GM est fermeture de la page sur la technologie de la batterie du Bolt alors que l’entreprise passe à sa nouvelle technologie Ultium. Cela dit, posséder une Bolt ne me fait pas peur.

Tesla



La Model S figurait en tête de liste comme celles-ci, mais c’était à l’époque où les véhicules électriques étaient rares. Aujourd’hui, cette berline chère – deux attributs qui ne intéressent pas la plupart des acheteurs de voitures américains – est plus basse, mais reste un élément important de la domination de Tesla sur les segments des voitures de luxe et des voitures électriques. La Model S est sur la bonne voie pour être éliminée de listes comme celle-ci alors que d’autres véhicules électriques la dépassent dans un avenir prévisible.

Gué



Bien qu’elle se vende bien en dessous des deux premiers véhicules électriques à venir, la Mach-E a été la première voiture à signaler la fin du marché étant tous des Teslas avec quelques erreurs d’arrondi, surtout si la Model S sort bientôt. Les ventes de Mach-E ont augmenté de 49% par rapport à la même période en 2021, et le patron de Ford, Jim Farley, dit qu’il s’attend à ce que les ventes de véhicules électriques aux États-Unis augmentent deux fois plus vite comme le prédisent la plupart des experts. C’est en partie pourquoi Ford construit une usine massive dans le Tennessee rural qui éclipsera sa célèbre Usine de Rouge à Détroit.

Tesla



Nous entrons maintenant dans la cour des grands, un nombre qui est le double de ce que le modèle 3 a vendu à la même période en 2021, mais toujours pas assez pour que ce soit non. 1. Pendant que le Le modèle 3 est synonyme de succès des véhicules électriques dans l’ensemble, notre voiture numéro 1 à venir fait quelque chose qu’elle ne peut pas faire.

Avant d’en arriver là, quelques histoires secondaires importantes :

La Hyundai Ioniq 5 (ventes aux États-Unis de 18 492) et le Kia EV6 (ventes aux États-Unis de 17 564) les cousins ​​manquent chacun la coupe pour cette liste, mais s’ils étaient combinés, ils feraient sortir le Mach E de la troisième place. Les Ioniq 5 et EV6 ne sont pas assez similaires pour justifier un tel regroupement, mais ils partagent suffisamment de technologie et de filiation pour affirmer que la société mère Hyundai Motor a le pouls des acheteurs américains de VE plus que toute autre entreprise à l’exception de Tesla.

La sous-marque Volvo Polestar 2 mérite d’être mentionné pour avoir affiché le taux de croissance des ventes le plus élevé aux États-Unis jusqu’à présent cette année, en hausse de 500% par rapport à son volume de 2021, mais sur une base minuscule de 1 091 voitures en 2021. Comparez cela à son cousin, le Recharge Volvo XC40, qui connaît l’une des plus fortes baisses de ventes de tous les véhicules électriques qui n’ont pas été annulés cette année. Ce n’est pas tant un commentaire sur la voiture que sur son pipeline de production, mais un VE doit se vendre s’il veut changer le monde.

Je pense que les hybrides et les hybrides rechargeables sont négligés, et si le RAV4 hybride et RAV4 Premier Les PHEV figuraient sur cette liste, leurs 138 275 ventes aux États-Unis jusqu’à présent seraient un non fort. 3, se rapprochant du modèle 3. Le RAV4 a depuis longtemps remplacé la Prius en tant qu’hybride préféré des États-Unis, mais avez-vous vu la nouvelle Prius ?

Tesla



Alors que la Model 3 est emblématique, la Tesla Model Y coche plus de cases et vend beaucoup plus de voitures. C’est un véhicule électrique et un utilitaire compact, une combinaison magique dans un marché axé sur les multisegments, les VUS et les camions. Si les frères Model Y et Model 3 étaient combinés comme dans ma réflexion Hyundai / Kia ci-dessus, ils auraient une part de 60% du marché américain des véhicules électriques. Si vous en avez marre que tous les experts citent Tesla lorsqu’ils parlent de véhicules électriques, il y a une raison pour laquelle ils le font.

Je rafraîchirai cette liste à la fin de l’année pour voir comment les trois premières voitures se sont comportées dans cette course serrée. Quels sont les prochains gagnants des ventes de véhicules électriques ? Regardez ma vidéo sur les meilleurs véhicules électriques à surveiller en 2023. Indice : les camionnettes électriques pourraient bientôt transporter cette liste à la décharge.