Les voitures électriques coûteront 6 000 £ de plus aux conducteurs si Sunak ne parvient pas à conclure un accord sur le Brexit avec l’UE

Les voitures électriques coûteront 6 000 £ supplémentaires aux automobilistes britanniques si Rishi Sunak ne parvient pas à conclure un accord post-Brexit avec l’UE sur les tarifs douaniers, ont déclaré les patrons de l’industrie. L’indépendant.

Les constructeurs britanniques ont mis en garde contre une « guerre des prix dévastatrice » contre les consommateurs – menaçant à la fois le marché des véhicules électriques (VE) et les engagements du Royaume-Uni en matière de changement climatique – si les tarifs sont appliqués en janvier 2024.

Dans le dernier grand conflit autour du Brexit, le gouvernement Sunak pousse la Commission européenne à accepter de retarder les nouvelles règles coûteuses qui devraient entrer en vigueur au début de l’année prochaine dans le cadre de l’accord commercial sur le Brexit de Boris Johnson.

Mais Bruxelles n’a montré aucun signe de volonté de bouger, laissant les chefs d’entreprise désespérés quant à l’impact des droits de douane de 10 pour cent sur les exportations de l’industrie automobile britannique.

Les tarifs augmenteraient le prix d’une nouvelle Tesla Model Y – le véhicule électrique le plus populaire du Royaume-Uni – de 6 000 £ ou plus, selon un nouveau rapport de la Commission indépendante sur les relations entre le Royaume-Uni et l’UE, partagé avec L’indépendant.

« Pour le bien de notre économie et de notre planète, le gouvernement a la responsabilité de se mettre autour de la table avec l’UE, de résoudre ce problème et de résoudre toute une série d’autres problèmes liés à l’accord sur le Brexit », a déclaré le directeur de la commission, Mike Buckley.

Les nouvelles règles d’origine convenues dans l’accord de commerce et de coopération (TCA) du Brexit exigent que 45 % de la valeur d’une voiture électrique provienne du Royaume-Uni ou de l’UE pour pouvoir bénéficier d’échanges sans droits de douane.

L’industrie automobile britannique a averti que les règles de 2024 constituaient une « menace existentielle » pour les ventes en raison du manque de batteries nationales pour répondre aux règles – plaidant pour un report jusqu’en 2027.

Le VDA – le groupe de pression de l’industrie automobile allemande – a également appelé à une décision « urgente » de retarder la décision, avertissant que les règles créent un « désavantage concurrentiel important » pour les constructeurs automobiles européens par rapport à la Chine et aux autres concurrents asiatiques.

M. Sunak a visité Land Rover en juillet alors qu’il annonçait une usine de batteries pour voitures électriques (AFP via Getty Images)

Le nouveau rapport de la Commission indépendante sur les relations entre le Royaume-Uni et l’UE – soutenu par l’organisme de fabricants MakeUK et la Chambre de commerce britannique – prévient que les tarifs de janvier feront immédiatement augmenter les coûts et affecteront les ventes de véhicules électriques.

Richard Rumbelow, directeur du commerce international de MakeUK, a déclaré que la « falaise des prix » qui se profile pour les voitures électriques en janvier pourrait être énorme. « Les ménages pourraient bientôt payer des milliers de dollars supplémentaires pour des véhicules électriques. Ce serait une guerre des prix dévastatrice pour les consommateurs.»

L’expert en commerce a ajouté : « Il est impératif que le gouvernement se mette à la table avec l’UE et règle cette situation dès que possible. L’industrie a besoin d’être assurée qu’elle ne sera pas obligée de faire payer encore plus aux consommateurs, en ces temps économiques les plus difficiles.»

La commission commerciale, qui examine les impacts actuels de l’accord commercial sur le Brexit, a également averti que cela pourrait faire reculer les espoirs de M. Sunak d’atteindre zéro émission nette de carbone d’ici 2050.

Le Premier ministre a déjà été accusé de nuire au marché des véhicules électriques en repoussant l’interdiction de la vente de voitures essence et diesel de 2030 à 2035.

La commission commerciale a déclaré que l’échec d’un accord sur une prolongation du délai de grâce réduirait la production de véhicules électriques jusqu’à 480 000.

« Ce nombre supplémentaire de voitures à combustible fossile sur les routes ajouterait plus de 807 milliards de grammes de carbone à l’atmosphère au Royaume-Uni et dans l’Union européenne », a déclaré le directeur, M. Buckley. « Étant donné que le Royaume-Uni est déjà en passe de manquer ses objectifs climatiques sur presque tous les fronts, tout obstacle supplémentaire entraînerait un désastre. »

Le rapport appelle également le gouvernement Sunak à conclure un accord permettant au Royaume-Uni de rester dans la zone de TVA de l’UE, afin que les entreprises n’aient pas à payer la taxe lorsqu’elles importent des marchandises. Il a également recommandé qu’un accord agroalimentaire simplifiant les contrôles aux frontières bénéficierait au commerce des aliments et des boissons.

Sunak a conclu un accord sur le Brexit avec Ursula von der Leyen, de l’UE, sur l’Irlande du Nord. (Rotation WPA)

M. Buckley a déclaré que le problème des tarifs douaniers sur les voitures électriques n’était « qu’un exemple de la façon dont l’accord sur le Brexit impose des limites à long terme à l’économie britannique et rend difficile la croissance, l’emploi et la fin de la crise du coût de la vie ».

Concernant la question des tarifs automobiles, le directeur de la commission a ajouté : « Il ne s’agit pas de politique – il s’agit de s’assurer que les ménages britanniques bénéficient de la meilleure offre possible et ne soient pas laissés pour compte par milliers inutilement. »

Les responsables britanniques et européens se sont rencontrés à Londres le mois dernier et discuteront des droits de douane sur les voitures et d’autres questions commerciales, mais Bruxelles hésite à rouvrir une quelconque partie de l’accord existant sur le Brexit.

Thierry Breton, l’influent commissaire européen, a déclaré que ce serait une erreur de céder à la pression d’une seule industrie. « Si quelque chose a été négocié, il ne faut pas le changer », a-t-il déclaré.

Cela survient alors que la Grande-Bretagne peine à augmenter sa production de batteries pour voitures électriques après la faillite du fabricant Britishvolt plus tôt cette année. Tata Group, propriétaire de Jaguar Land Rover, a annoncé cet été son intention de construire une usine de batteries d’une valeur de 4 milliards de livres sterling dans le Somerset. M. Sunak a qualifié cela de moment « incroyablement fier ».

Les travaillistes ont promis un accord agroalimentaire pour un alignement plus étroit avec l’UE et tenteraient d’améliorer l’accord commercial sur le Brexit lors de son examen formel en 2025.

Mais Sir Keir Starmer s’est éloigné de l’idée de réintégrer le marché unique et l’union douanière. Son secrétaire fantôme aux Affaires étrangères, David Lammy, a déclaré plus tôt cette semaine qu’un gouvernement travailliste devrait recommencer à « fréquenter » l’UE avant de pouvoir nouer des liens plus étroits.