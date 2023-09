Les voitures autonomes nous apporteront-elles un avenir plus sûr sur les routes ? Tout le monde n’est pas convaincu

Étincelle53:59Robotaxis et un avenir avec des voitures sans conducteur

Liz Lindqwister décrit la première fois qu’elle a pris un taxi autonome comme « une sorte d’expérience surréaliste ».

« Vous montez simplement sur la banquette arrière. Il y a une voix de robot qui dit : ‘S’il vous plaît, mettez votre ceinture de sécurité et préparez-vous pour le trajet.’ Et ça continue », a déclaré Lindqwister, journaliste de données pour le San Francisco Standard, un organisme de presse en ligne.

Une fois qu’elle démarre, « c’est juste une voiture qui se déplace étrangement lentement et prudemment dans les rues ».

Mais la réaction des gens à proximité voyant une voiture rouler sans personne sur le siège du conducteur était « une sorte d’expérience folle », a-t-elle déclaré à la radio de la CBC. Étincelle.

Cette expérience devient progressivement beaucoup moins inhabituelle, du moins en Californie. En août, l’État a étendu les permis à deux sociétés de véhicules autonomes : Cruise, propriété de General Motors, et Waymo, propriété de la société mère de Google, Alphabet.

Mais après une poignée d’incidents controversés, a déclaré Lindqwister, vous trouverez des opinions plus polarisées sur les robotaxis dans la ville que des opinions neutres.

« Les gens sont très attachés à eux dans les deux sens, à la fois pour leur soutien et complètement contre eux », a-t-elle déclaré.

Le 15 février, un taxi sans chauffeur Waymo s’arrête dans une rue de San Francisco pendant plusieurs minutes parce que la porte arrière n’était pas complètement fermée, alors que la circulation recule derrière elle. Six mois plus tard, 10 taxis sans chauffeur Cruise sont bloqués en raison de problèmes de bande passante sans fil. provoquant une impasse sur plusieurs blocs. (Terry Chea/Associated Press)

En août – un jour après que la Californie a approuvé l’utilisation élargie des robotaxis – 10 d’entre eux se sont arrêtés dans une rue très fréquentée de San Francisco, créant un embouteillage dans plusieurs rues lors d’un festival de musique.

Plus tard dans le mois, les responsables de la ville ont affirmé que les voitures de Cruise avaient retardé une ambulance transportant un patient grièvement blessé en route vers l’hôpital, et que le patient était décédé plus tard.

Ces cas ont soulevé des questions sur la sécurité réelle des véhicules autonomes à ce stade de leur développement en cours, et sur les réglementations et même l’urbanisme qui seraient nécessaires avant qu’ils puissent devenir un élément pleinement intégré des routes urbaines du monde entier.

Former les voitures sans conducteur sur la façon de réagir

Les voitures autonomes utilisent un ensemble complexe de technologies pour fonctionner dans les rues de la ville – depuis les caméras multidirectionnelles et le LiDAR (Light Detection and Ranging), un système de balayage laser qui dresse une carte numérique de la zone environnante, jusqu’à l’intelligence artificielle (IA) conçue pour prendre des décisions de conduite à la volée.

Les situations courantes telles que s’arrêter à un feu rouge et rester dans une voie peuvent être relativement simples. Mais comme le savent tous ceux qui traversent le centre-ville d’une ville, bien d’autres choses peuvent se produire en même temps.

« Le monde dans lequel nous vivons possède une variété infinie d’objets. Et, vous savez, les gens font parfois des choses folles », a déclaré Steven Waslander, directeur du laboratoire de robotique et d’IA de Toronto à l’Université de Toronto et expert en matière de systèmes autonomes. Véhicules.

« Ils transporteront des objets bizarres ou apporteront des modifications à leurs véhicules. Et ces réseaux, s’ils ne les ont jamais vus auparavant, ne savent pas forcément comment réagir. »

Steven Waslander est professeur à l’Institut d’études aérospatiales et directeur du laboratoire de robotique et d’IA de Toronto à l’Université de Toronto. Selon lui, une « longue liste » de problèmes persiste avec les véhicules autonomes dans les villes. (Soumis par Steven Waslander)

Waslander a cité des cas plus tôt cette année où des voitures de croisière à San Francisco ont roulé dans du béton mouillé et où elles ont été coincées dans un ruban d’avertissement de la police.

« Chaque fois qu’ils sont découverts, vous savez, l’équipe d’ingénieurs revient en arrière et résout ce problème. Mais il y en a encore une longue liste », a-t-il déclaré.

Dans une déclaration à ÉtincelleCruise a déclaré : « Nous améliorons constamment notre technologie et nous nous excusons auprès de toute personne gênée par ces incidents, mais il est important qu’ils soient considérés dans un contexte profondément troublant de statu quo en matière de blessures et de décès sur les routes dans nos villes » impliquant des véhicules avec conducteur.

Les véhicules autonomes « sont encore nouveaux et certains comportements attirent naturellement beaucoup d’attention. Mais nous sommes fiers de notre bilan en matière de sécurité et restons déterminés à faire tout notre possible pour rendre les routes plus sûres ».

Waymo n’a pas répondu à une demande de commentaire.

REGARDER | Risques de sécurité des véhicules autonomes et des villes connectées : Les voitures autonomes et les villes connectées présentent des risques en matière de sécurité | L’Internet de tout À mesure que les voitures autonomes deviennent une réalité, elles ouvrent un tout nouveau monde de possibilités de transport en commun. Mais lorsque les voitures sont connectées en ligne, elles risquent d’être piratées, tout comme les infrastructures routières et urbaines connectées.

Les robots-taxis peuvent-ils améliorer la conception urbaine ?

Certains experts estiment que les véhicules autonomes pourraient être mieux utilisés dans les villes qui planifient activement leur intégration dans les routes et les infrastructures environnantes.

William (Billy) Riggs, directeur des véhicules autonomes et de la City Initiative à l’Université de San Francisco, a déclaré qu’à l’avenir, les véhicules autonomes pourraient contribuer à ouvrir la voie à « des villes plus multimodales », offrant plus d’espace aux piétons et aux cyclistes. et les transports en commun aux côtés des véhicules privés à commande humaine.

Il a souligné Portland, Oregon, où il a déclaré que la ville Initiative pour les véhicules autonomes intelligents (SAVI) étudie les moyens de tester et de mettre en œuvre leur utilisation. Plus de robotaxis et de véhicules utilitaires autonomes similaires, par exemple, pourraient signifier une réduction du besoin de stationnement, que ce soit dans les rues de la ville ou même chez les gens.

« Si nous déménageons dans une situation où vous achetez un véhicule et que vous ne possédez pas de voiture, vous pouvez en fait… réutiliser cet espace dans votre garage pour, vous savez, une chambre supplémentaire, un logement accessoire. Vous peut utiliser l’espace dans la rue pour des parcs, pour planter, pour filtrer l’eau », a déclaré Riggs.

Un véhicule électrique autonome modifié ID Buzz de Volkswagen est exposé sur le stand de Mobileye, qui développe une technologie de conduite autonome, lors du Salon international de l’automobile IAA à Munich le 6 septembre. (Tobias Schwarz/AFP/Getty Images)

Il a également déclaré que des villes allemandes telles que Francfort et Karlsruhe commençaient à introduire des robots-taxis pouvant transporter six à huit personnes à la fois – un peu plus gros que la plupart des voitures, mais plus petit qu’un bus.

« C’est une nouvelle façon d’envisager l’accès à un voyage à la fois fiable et pratique, et peut-être sans itinéraire ni horaire fixe », a déclaré Riggs.

En fin de compte, le plus grand obstacle à la normalisation des robotaxis et autres véhicules autonomes est la familiarité et la confiance du public.

Cela dépendra en grande partie de la capacité des entreprises qui les construisent à démontrer qu’elles sont en moyenne plus sûres que les voitures conduites par des humains.

Waslander a déclaré que les AV pourraient rendre les déplacements plus faciles pour les jeunes enfants ou les personnes ayant un handicap physique, ainsi que généralement plus sûrs, une fois que le logiciel qui les gère deviendra plus sophistiqué.

« Je pense que nous verrons ces bénéfices commencer à s’accumuler, mais cela va prendre un certain temps », a-t-il déclaré.