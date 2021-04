La perception selon laquelle les voitures autonomes peuvent vraiment fonctionner elles-mêmes sans la participation du conducteur inquiète les chiens de garde de l’automobile, qui disent que certains Américains ont acquis une confiance dangereuse dans les capacités des véhicules semi-autonomes.

Leurs commentaires interviennent alors que le soi-disant système de pilote automatique du constructeur de véhicules électriques Tesla est à nouveau sous examen à la suite d’un accident qui a tué deux passagers dans la région de Houston samedi soir.

« Je commencerais par dire qu’il n’y a pas de voitures autonomes malgré ce que vous avez pu lire ou ce que vous avez vu annoncé », a déclaré Jake Fisher, directeur principal des tests automobiles pour Consumer Reports. « Et il n’y a certainement rien de comparable à l’auto-conduite qui est en production actuellement. »

Tesla a été la cible la plus courante des critiques pour le marketing que ses véhicules sont capables de «conduire complètement autonome» avec une mise à niveau. Ils ne sont pas capables de conduire complètement autonome – et, en fait, Tesla dit sur son site Web que les conducteurs sont censés garder les mains sur le volant à tout moment, prêts à prendre le relais lorsque le système ne peut pas diriger, accélérer ou freiner par lui-même.

En général, la technologie la plus avancée disponible dans les nouvelles voitures de Tesla, General Motors et Mercedes-Benz est capable de diriger, d’accélérer et de freiner dans certaines circonstances, mais leur capacité reste limitée et les conducteurs sont censés faire attention en permanence à la route.

Certains conducteurs ont trouvé des moyens de contourner les restrictions d’Autopilot, y compris l’utilisation de «Autopilot Buddy», un marché secondaire désormais illégal qui a amené le véhicule à croire que les mains du conducteur étaient sur le volant. La National Highway Traffic Safety Administration a émis un ordre de cesser et de s’abstenir au fabricant de cet appareil en juin 2018.

Il n’était pas immédiatement clair si Autopilot était engagé dans le dernier crash de Tesla. Mais le gendarme Mark Herman de la circonscription 4 du comté de Harris a déclaré au Wall Street Journal que les enquêteurs étaient «sûrs à 99,9%» qu ‘«il n’y avait personne au volant» lorsque l’accident s’est produit.

«Pilote automatique est un nom intentionnellement trompeur utilisé pour un ensemble de fonctionnalités qui sont essentiellement un système de régulateur de vitesse avancé», a déclaré Jason Levine, directeur du Center for Auto Safety, basé à Washington, DC, dans une interview par e-mail. « Il n’y a plus vraiment de doute que le marketing de Tesla conduit les consommateurs à abuser de manière prévisible de la technologie de manière dangereuse. »

La NHTSA a déclaré lundi qu’elle enquêtait sur l’incident.

« La NHTSA a immédiatement lancé une équipe spéciale d’enquête sur le crash pour enquêter sur le crash », a déclaré l’agence dans un communiqué. « Nous sommes activement engagés avec les forces de l’ordre locales et Tesla pour en savoir plus sur les détails de l’accident et prendrons les mesures appropriées lorsque nous aurons plus d’informations. »

Tesla n’a pas répondu à une demande par e-mail demandant un commentaire pour cette histoire.

Samedi, avant que la nouvelle de l’accident n’éclate, Compte Twitter du PDG Elon Musk a cité un rapport affirmantque les voitures avec son système de pilote automatique enclenché «ont maintenant 10 fois moins de risques d’accident qu’un véhicule moyen».

Lundi, après la diffusion d’informations sur l’accident, Musk dit sur Twitter que « les journaux de données récupérés jusqu’à présent montrent que le pilote automatique n’était pas activé et que cette voiture n’a pas acheté de FSD », se référant à la capacité de « conduite autonome complète ». Cela n’a pas pu être vérifié de manière indépendante.

« De plus, le pilote automatique standard nécessiterait des lignes de voie pour s’allumer, ce que cette rue n’avait pas », a-t-il déclaré.

Tesla fait partie des nombreuses entreprises technologiques et constructeurs automobiles qui développent leurs propres voitures autonomes, notamment Waymo, General Motors, Volkswagen et Ford. Apple ferait de même.

Chiens de garde automobiles reconnaissent que le développement de la technologie des voitures autonomes sera probablementpour réduire les accidents et les décès sur la route. Plus de 36000 personnes ont été tuées aux États-Unis dans des accidents en 2019, selon la NHTSA, qui a approuvé le développement de véhicules autonomes.

Mais les voitures autonomes actuellement en cours de développement sont testées dans des scénarios limités, tels que des routes entièrement cartographiées à Phoenix, San Francisco et Detroit.

« Arriver au point où le conducteur n’a pas besoin d’être engagé est extrêmement difficile, et nous n’en sommes tout simplement pas encore là », a déclaré Greg Brannon, directeur de l’ingénierie automobile pour AAA.

Paradoxalement, plus le système s’améliore, plus les conducteurs de foi mal placés ont souvent dans leurs capacités, a déclaré Brannon.

Fisher de Consumer Reports a déclaré qu’une partie du problème avec le système de Tesla est qu’il « peut être engagé dans des domaines où il est absolument au-delà de ses capacités et ce n’est pas bon ».

En effet, cela signifieLe pilote automatique peut être activé sur des routes trop compliquées pour qu’il puisse être manœuvré en toute sécurité, a-t-il déclaré.

D’autres constructeurs automobiles ont adopté une approche différente avec des systèmes qui automatisent partiellement la conduite dans des circonstances limitées. Par exemple, GM a déployé un système appelé Super Cruise sur Modèles Cadillac, offrant une conduite mains libres sur des autoroutes et des autoroutes entièrement cartographiées. Le système utilise une caméra pour suivre le mouvement des yeux du conducteur afin de s’assurer que les conducteurs gardent les yeux sur la route. Si les conducteurs quittent la route des yeux pendant plus de quelques instants, le système les avertit de faire attention – et s’ils ne regardent pas la route, cela mettra fin au carto.

«Il existe des systèmes qui automatisent la direction et la vitesse qui nécessitent une surveillance constante de la part du conducteur», a déclaré Fisher. « Le conducteur conduit toujours la voiture même si certaines des commandes sont automatisées. »

Même les constructeurs automobilesqui produisent des voitures semi-autonomes offrent ce qu’ils appellent des systèmes avancés d’assistance à la conduite (ADAS), y compris des technologies telles que l’assistance au maintien de voie, la surveillance des angles morts et le freinage d’urgence automatique.

« Ce sont des aides à la conduite, et c’est tout », a déclaré Fisher. « L’assistance est le mot-clé. S’il existe des systèmes qui assistent le conducteur, cela peut absolument être utile. Donner plus d’informations au conducteur, aider le conducteur dans certaines tâches. Effectués correctement, ils peuvent absolument améliorer la sécurité et le confort du conducteur. »

Environ 96% des véhicules de l’année modèle 2020 étaient dotés d’au moins une fonction ADAS, selon AAA.

Levine, directeur du Center for Auto Safety, a déclaré que les fonctionnalités ADAS «pourraient sauver bien plus de vies, beaucoup plus abordables et tout de suite» que des systèmes comme le pilote automatique de Tesla.

Alors que certains Américains semblent trop faire confiance à la technologie des voitures autonomes, d’autres n’y font pas confiance du tout.

Environ 86% «auraient peur de conduire dans un véhicule autonome» ou «n’en sont pas sûrs», selon un récent sondage de l’AAA. Seuls 14% «auraient confiance en un véhicule qui se conduit tout seul».

À court terme, « la véritable opportunité est de faire un meilleur travail avec des systèmes de sécurité de base qui peuvent vraiment faire une différence dans la réduction des décès sur la route », a déclaré Brannon de l’AAA.

Vous pouvez suivre le journaliste de USA TODAY Nathan Bomey sur Twitter @NathanBomey et abonnez-vous à notre newsletter gratuite Daily Money ici pour obtenir des conseils sur les finances personnelles et des actualités commerciales du lundi au vendredi matin.