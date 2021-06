Les voitures à moteur V6 disparaissent: les constructeurs automobiles abandonnent les voitures à 6 cylindres

De nos jours, il y a de moins en moins de voitures. Et de moins en moins de moteurs lourds en eux.

Alors que les constructeurs automobiles abandonnent de plus en plus les voitures particulières au profit des VUS et des camionnettes, ils s’éloignent également du moteur six cylindres autrefois standard, également connu sous le nom de V6 en raison de sa forme.

À sa place se trouve le moteur à quatre cylindres autrefois redouté, qui perd sa réputation auparavant morose après avoir intégré de nouvelles technologies qui améliorent ses performances tout en maintenant une économie de carburant respectable.

En fait, une seule voiture intermédiaire qui n’est pas un modèle de luxe est toujours équipée d’un moteur V6 – la Toyota Camry – selon la source de données de l’industrie automobile JD Power.

Si vous voulez un V6 dans une voiture, vous devrez acheter un modèle haut de gamme comme une Mercedes-Benz, une grosse voiture comme la Toyota Avalon ou unemuscle car comme la Dodge Challenger.

Mais Forrest Jewel, qui travaille à Oklahoma City, fait l’expérience des V6 tous les jours. Il est voiturier et a la possibilité de conduire une grande variété de véhicules neufs au travail.

« Les V6 sont définitivement plus amusants », dit-il. « Ils ont un peu plus de puissance et ils sonnent un peu mieux à l’échappement. »

Pourtant, il en voit de moins en moins ces jours-ci. Et il comprend pourquoi.

« Ils mettent le plus petit moteur », dit-il. « La technologie est meilleure.

Ce changement ne convient pas à des gens comme Stewart Westlake.

Le conseiller en toxicomanie du Manitoba, au Canada, possède une grosse voiture Chrysler 300 avec un moteur six cylindres, qui lui rapporte 30 mpg. Il est satisfait de ses performances et de son économie de carburant et redoute la possibilité que les moteurs V6 disparaissent complètement.

« Je n’aime pas les voitures compactes, et je n’aime vraiment pas les 4 cylindres », dit-il. « J’ai eu un 4 cylindres. Il n’y a tout simplement rien là-dedans.

Certes, les constructeurs automobiles ont apporté des améliorations significatives aux moteurs 4 cylindres ces dernières années. Dans de nombreux cas, ils proposent des moteurs 4 cylindres turbocompressés à injection directe de carburant, permettant une puissance de sortie supérieure à celle de nombreux moteurs V6 d’autrefois.

« En gros, les V8 sont devenus des V6 et les V6 sont devenus des 4 cylindres », explique Tyson Jominy, vice-président des données et de l’analyse pour JD Power. « Vous obtenez le même niveau de performance. Nous pouvons avoir notre gâteau et le manger aussi et obtenir l’économie de carburant de ces moteurs.

Dans un moteur traditionnel, un piston monte et descend dans chaque cylindre, comprimant l’essence, déclenchant la combustion et l’échappement qui fait tourner le vilebrequin, entraînant les roues. Plus il y a de cylindres, plus la voiture est puissante.

Cooper Ericksen, responsable de la planification des produits chez Toyota, affirme que le consommateur moyen ne voit pas beaucoup de différence entre le nombre de cylindres dans un moteur, mais se concentre plutôt sur son prix, ses performances, sa consommation de carburant et d’autres facteurs.

« Aujourd’hui, les consommateurs écoutent leurs amis et conduisent le véhicule et prennent des décisions sur la façon dont ils l’aiment plutôt que sur le prestige ou le désir d’avoir plus de cylindres / une plus grande cylindrée », a déclaré Ericksen dans un e-mail.

Au moins, de nombreux consommateurs. Pas tout.

« Je ne me contenterais pas d’un 4 cylindres turbo », dit Westlake. « J’irais probablement dans un camion ou un SUV. »

Sean Dale, un fan de V6 et V8 qui vit à Belton, Missouri, est également sceptique quant à la capacité des 4 cylindres.

« Quand vous travaillez plus dur, à mon avis, cela ne fonctionnera normalement pas aussi longtemps », dit-il. « Ce 4 cylindres va travailler beaucoup plus dur pour déplacer cette même voiture qu’un moteur plus gros, et je ne sais pas s’il durerait aussi longtemps. »

Les moteurs V6 tournent au ralenti alors que les voitures meurent

En général, le passage à l’échelle de l’industrie des voitures aux VUS et aux camionnettes explique également la disparition du moteur V6 dans les voitures. Les moteurs V6 sont encore courants dans les camionnettes et les VUS pleine grandeur, où leur capacité accrue offre un punch notable.

Mais alors que les ventes de voitures ont diminué – qui ne représentent désormais qu’environ 1 vente au détail de véhicules neufs sur 5, en baisse par rapport à il y a environ cinq ans – les constructeurs automobiles s’efforcent de réduire le nombre d’options de groupes motopropulseurs qu’ils proposent.

Dans le segment des voitures intermédiaires grand public, les moteurs V6 ne représentaient que 2 % des ventes au détail en 2020, contre 35 % en 2005, selon JD Power.

« En 15 ans, c’est passé d’un tiers à disparaître », dit Jominy. « C’est essentiellement maintenant tous les 4 cylindres. »

Parmi tous les véhicules, y compris les SUV et les pick-up, les moteurs V6 représentaient 27 % des ventes au détail en 2020, contre 40 % en 2005. Le moteur 4 cylindres a pris le relais, représentant 54 % de toutes les ventes au détail en 2020, contre 30 % en 2005, selon JD Power.

Mais dans les voitures particulières, les moteurs 4 cylindres représentaient plus de 3 ventes sur 4 l’année dernière, malgré des modèles de performance représentant une plus grande part du segment.

Premièrement, les trois marques historiques de Detroit, Chevrolet, Ford et Chrysler, ont éliminé la plupart de leurs voitures particulières. Désormais, les marques automobiles étrangères comme Honda et Nissan ont simplifié leurs gammes en supprimant l’option moteur V6 dans la plupart de leurs voitures.

«C’est presque la mort par mille coupures pour les voitures», dit Jominy.

Les voitures électriques sont la nouvelle menace

Potentiellement, la dernière goutte pour le V6 sera les véhicules électriques.

« Je pense que tout va être électrique avant longtemps », déclare Dale of Missouri. « C’est un peu comme si l’industrie automobile forçait les gens à suivre le chemin qu’ils voulaient qu’ils aillent. »

Certes, les défenseurs de l’efficacité énergétique soulignent que les voitures V6 consomment généralement plus d’essence que les moteurs à 4 cylindres, créant plus d’émissions de carbone qui contribuent au changement climatique. Ils disent que s’éloigner des gros moteurs est nécessaire pour cette seule raison.

«Nous avons modifié nos priorités pour nous concentrer davantage sur l’économie de carburant et les émissions», déclare Michelle Krebs, analyste sur le site d’achat de voitures Autotrader.

Quoi qu’il en soit, il n’y a plus de retour en arrière pour les constructeurs automobiles, qui doivent s’adapter aux normes d’économie de carburant accrues dans le monde entier tout en répondant aux préférences des consommateurs pour les véhicules plus gros.

« Les segments de voitures se rétrécissent pour commencer, donc les constructeurs automobiles réduisent vraiment ces lignes », a déclaré Krebs. « Même s’ils restent dans les voitures, ils réduisent leurs offres. »

Même Toyota, dont la Camry propose toujours une option V6, reconnaît que le coucher du soleil pourrait être proche pour le moteur 6 cylindres, qui, selon l’entreprise, ne représente actuellement qu’environ 5 % des ventes de Camry.

« Il y aura probablement un jour où nous devrons passer d’un V6 traditionnel, mais cette décision n’a pas encore été prise », a déclaré Ericksen de Toyota, ajoutant que les options hybrides de l’entreprise s’avèrent des alternatives de plus en plus populaires.

Jusque-là, les fans de V6 savourent chaque instant avec leur groupe motopropulseur préféré.

Vous pouvez suivre le journaliste de USA TODAY Nathan Bomey sur Twitter @NathanBomey et abonnez-vous à notre newsletter gratuite Daily Money ici pour des conseils sur les finances personnelles et des nouvelles commerciales du lundi au vendredi matin.