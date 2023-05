Le long d’une rue calme de Pincher Creek, il y a une éclaboussure de maisons avec des panneaux orange vif qui contrastent avec la mer de bleu environnante.

Juneva Green faisait des courses lorsque son mari a posé la bannière du NPD sur leur pelouse.

« Quand je suis revenue et qu’il s’est fait inscrire, j’ai dit : ‘Oh, Jim, les voisins vont penser que nous sommes communistes' », a-t-elle dit en riant.

Les Verts vivent à Livingstone-Macleod, une circonscription que le NPD n’a pas gagnée depuis 1966, mais qui abrite des poches d’électeurs progressistes.

L’élection a été largement une course au coude à coude. Mais le NPD n’est pas compétitif dans la plupart des régions rurales de l’Alberta.

L’UCP est à 65% de soutien et le NPD à 31% à l’extérieur d’Edmonton et de Calgary, selon l’agrégateur de sondages 338 Canada. Les projections de sièges les montrent comme de sérieux challengers dans seulement une poignée des 41 circonscriptions en dehors des deux grandes villes.

Les plus grandes concentrations de force de l’UCP continuent d’être dans ces circonscriptions, dont ils détiennent actuellement 39.

Moins le NPD remporte de sièges dans les petites villes et les régions rurales, plus le chemin vers la victoire est difficile. Si le NPD forme le prochain gouvernement, il est sur le point de le faire en grande partie sans représentation rurale.

Juneva Green, une électrice de Livingstone-Macleod, dit qu’il y a plus de soutien pour le NPD dans sa communauté lors de cette élection qu’elle n’en a vu au cours des dernières années. (Elise von Scheel/CBC)

Dernièrement, il a été solitaire de voter progressiste dans une petite ville de l’Alberta ou d’être un partisan conservateur à Edmonton, tenue par le NPD. CBC News présente des histoires de ces deux groupes d’électeurs pendant cette élection.

« Lors de la dernière élection, nous avons installé des pancartes du NPD des deux côtés de la maison et réalisé que nous étions les seuls à en avoir », a déclaré Sharron Toews, une résidente de Nanton qui a voté dans tous les horizons politiques.

Les électeurs progressistes dans des endroits comme Nanton, Claresholm et Crowsnest Pass voteraient tranquillement pour leurs partis dans le passé, mais le soutien est plus visible cette fois. C’est la première élection depuis des décennies où l’Alberta s’est solidifiée en un système bipartite compétitif.

« Nous sommes une province à règne conservateur depuis de nombreuses années … Je pense que les gens recherchent peut-être plus d’options. »

Cette année, l’orange parsème une douzaine de pelouses sur la petite rue de Toews.

Sharron Toews, une électrice de Nanton, dit qu’aux dernières élections, elle était la seule maison de la rue avec une enseigne du NPD sur la pelouse. (Elise von Scheel/CBC)

« Le fait que nous soyons dans un système bipartite où l’opposition aux conservateurs s’est largement regroupée autour du NPD, c’est vraiment un gros problème », a déclaré Clark Banack, directeur du Alberta Centre for Sustainable Rural Communities de l’Université de l’Alberta. .

Il a ajouté que les cultures politiques dans les petites villes ont changé au cours des 20 dernières années alors que les fonds du gouvernement dans les villes et les résidents ruraux sont confrontés à la nature changeante de la vie et des moyens de subsistance en dehors des centres urbains.

« Est-ce que ça va renverser 10 sièges ? Non, je ne pense pas. Y aura-t-il quelques courses beaucoup plus proches que nous n’aurions jamais vues il y a 10, 15, 20 ans ? Absolument. »

Tory bleu, tout au long

« Autre » Alberta, comme les sondeurs appellent parfois les régions à l’extérieur des deux métropoles, n’a pas été fiable pour le NPD. En 2019, le parti n’avait obtenu que 23 % des 927 000 suffrages exprimés dans « l’autre pays ».

Livingstone-Macleod a élu un député UCP en 2019 avec plus de 70 % des voix contre 21 % pour le NPD. C’est un bastion du soutien conservateur et du port d’attache de la chef de l’UCP, Danielle Smith (la circonscription était également son premier choix pour obtenir un siège à l’Assemblée législative l’automne dernier).

Un peu moins de 50 000 personnes vivent dans la circonscription, où les plus de 45 ans constituent la majorité. La circonscription est un patchwork d’éleveurs, d’agriculteurs, de travailleurs de la santé, d’employés du secteur de l’énergie, de retraités et de jeunes familles.

« Les gens ont l’impression que l’Alberta rurale est une seule et même chose. Les gens pensent que c’est du bleu conservateur d’un bout à l’autre », a déclaré Kevin Van Tighem, candidat du NPD dans Livingstone-Macleod.

« Et beaucoup de gens s’inquiètent des mêmes choses qu’ils s’inquiètent partout ailleurs dans la province. »

Il affronte un challenger recrue bien connu de l’UCP, Chelsae Petrovic. Chacun a rencontré la controverse : Petrovic s’est excusé de manière proactive pour les publications sur les réseaux sociaux qui n’avaient pas encore été publiées et Van Tighem a dû clarifier une comparaison qu’il avait faite entre l’impact du secteur pétrolier et gazier sur l’environnement et l’esclavage.

Ces 41 sièges comprennent également des endroits comme Red Deer et Lethbridge, qui sont plutôt un jeu d’enfant. Et les problèmes à travers la province sont constants : les soins de santé et le coût de la vie sont autant une préoccupation à l’extérieur des villes qu’à l’intérieur de celles-ci.

Kevin Van Tighem est le candidat du NPD dans Livingstone-Macleod, une circonscription que l’UCP a remportée par 50 points en 2019. (Elise von Scheel/CBC)

« La petite ferme familiale a vraiment disparu grâce à des changements économiques plus larges. Il en va de même pour d’autres industries qui avaient tendance à être rurales et qui ont été en quelque sorte corporatisées dans une certaine mesure », a déclaré Banack.

« Cela a en quelque sorte créé une ouverture pour que de nouvelles formes d’identité rurale se développent. »

Dans le Crowsnest Pass, les résidents de longue date disent que la démographie a changé au cours des cinq dernières années. Des familles plus jeunes ont déménagé dans des communautés comme Bellevue et Blairmore. Une légère augmentation du vélo de montagne a amené des personnes ayant des penchants environnementaux dans la région. Une scène artistique et touristique dynamique a émergé.

La campagne du NPD vise quelques gains à l’extérieur des villes. Cinq sièges ruraux seraient l’objectif, retourner 10 serait le plafond.

Ne vous attendez pas à voir la majorité des efforts concentrés dans les zones rurales, a déclaré un stratège principal, mais attendez-vous à ce que le NPD « prenne quelques grignotages de son territoire ici et là ».

Van Tighem essaie de défier les probabilités et d’être l’un des 10, en utilisant une stratégie peut-être contre-intuitive. Il demande aux conservateurs bleus « clairs » de – juste cette fois – mettre l’UCP au banc des pénalités pendant quatre ans et de prêter leur vote au NPD.

« Nous avons beaucoup des mêmes croyances, sauf que nous conduisons sur des routes de gravier, nous avons des allées plus longues et nous avons beaucoup plus d’herbe à tondre », a déclaré Karen Shaw. Elle a été élevée dans une famille conservatrice, exploitant un ranch dans la moitié nord de l’Alberta. Elle est maintenant la candidate du NPD dans Morinville-St. Albert.

La circonscription de Shaw est une course plus serrée mais toujours un peu difficile, selon les sondages. La vague orange qui a balayé le NPD au pouvoir en 2015 comprenait une victoire dans cette région. Pas de chance quatre ans plus tard, lors des élections de 2019. Elle s’efforce de convaincre les électeurs indécis que le NPD devrait avoir une autre chance d’attaquer le gouvernement.

Les candidats en lice dans Livingstone-Macleod ont participé à un forum à Claresholm le 15 mai. (Elise von Scheel/CBC)

Orange est le nouveau bleu ?

L’UCP s’emploie à transmettre le contraire.

« Il n’y a rien de conservateur ou de modéré dans le NPD ou son chef », a écrit Kaycee Madu, candidate d’Edmonton-Sud-Ouest.

Le parti note le bilan de Notley sur les questions économiques, et Smith a poussé sa tentative de faire appel à plus d’électeurs.

« Elle veut se présenter comme une sorte de conservatrice progressiste. Elle porte même du bleu ces jours-ci, vous l’avez peut-être remarqué », a déclaré le dirigeant de l’UCP.

Jean Pultz a voté NPD pour la première fois en 2019, et même si elle n’est peut-être pas convertie à vie au centre-gauche du spectre, elle dit que l’Alberta doit essayer quelque chose de différent.

« Je pense que les gens en ont marre. »

Pultz dit qu’elle tente à nouveau le NPD, mais elle est sceptique quant à la capacité du parti à tenir ses promesses.

« Vont-ils continuer une fois qu’ils seront entrés? Je ne sais pas. »

Cette hésitation que les électeurs peuvent avoir sur les deux grands partis est ce sur quoi le Parti de l’Alberta aimerait capitaliser.

« Il y a le vrai et le vrai bleu qui vont voter bleu quoi qu’il arrive », a déclaré Kevin Todd, le candidat dans Livingstone-Macleod.

« Et je veux qu’ils optent simplement pour une meilleure représentation. »

Des circonscriptions comme Banff-Kananaskis, les deux sièges de Lethbridge et les circonscriptions plus rurales d’Edmonton sont des opportunités pour le NPD, mais les chances ne les favorisent pas pour la plupart de ces 41 autres pays.

Ce n’est pas vraiment dissuasif pour certains de ces électeurs progressistes.

« Chaque vote compte, mon vote est tout aussi important que celui de n’importe qui d’autre », a déclaré Tahvo Laukkanen, un partisan du NPD à Grand Prairie.

« C’est de la politique. Nous avons toujours une chance. »