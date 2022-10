Les voisins s’y opposent, mais Oswego Village Board approuve les plans conceptuels d’un complexe d’appartements de 306 unités – Shaw Local

Malgré les objections de six résidents d’Oswego, le conseil du village a voté du 4 au 2 octobre 18 pour approuver les plans conceptuels d’un complexe d’appartements de 306 unités.

Les résidents provenaient tous de quartiers adjacents au site actuellement vacant de 20,69 acres, précédemment zoné B-3 pour le développement commercial, juste à l’ouest de la subdivision d’Ogden Falls, du côté est du village.

Les plans conceptuels de Greystar Development Central LLC pour le complexe d’appartements Birchway prévoient la construction de sept immeubles d’appartements de trois étages qui seraient situés autour d’une zone centrale de rétention des eaux pluviales sur la moitié ouest du site.

Les commodités sur le site comprendraient un pavillon avec une piscine sur la partie la plus à l’ouest de la propriété près d’une extension de Woodford Road et un parc à chiens à l’angle sud-ouest du site. Du côté est du site, une parcelle de 5,6 acres deviendrait une prairie et servirait de tampon entre le complexe d’appartements et Ogden Falls.

Ron Belec, un résident d’Ogden Falls qui a déclaré qu’il représentait certains de ses voisins, a exprimé son opposition au développement et a demandé aux responsables du village de tenir compte de l’impact qu’il aurait sur les zones environnantes avant de voter.

« Nous sommes d’avis que cela ne cadre pas avec les maisons unifamiliales des environs », a déclaré Belec. « Les locataires sont principalement des personnes de passage, je veux dire, avouons-le. Faisons-en un endroit agréable où les familles unifamiliales peuvent s’enraciner et grandir avec Oswego.

D’autres résidents ont comparé Birchway au développement d’appartements de Montgomery Place dans le quartier voisin de Montgomery et ont fait part de leurs préoccupations concernant l’augmentation de la criminalité, de la fugacité et des problèmes de circulation que le développement pourrait apporter au village.

Les résidents ont également contesté le raccordement proposé du chemin Woodford à la route 34 et ont exprimé leur inquiétude quant au fait que l’augmentation de la circulation affectera négativement la sécurité de leurs enfants dans les rues de leur quartier.

David Oster vit sur Woodford Road et a déclaré qu’il y avait neuf enfants dans son coin et probablement 60 autres dans sa rue. Il a dit que le nombre d’enfants qui jouent dans la rue avec des voitures qui roulent à grande vitesse sur le boulevard Yoakum est déjà un problème.

« J’habite juste au coin de la rue, j’ai quatre enfants. Je m’inquiète vraiment [Woodford Road] va devenir un hippodrome et mon enfant va se faire tuer », a déclaré Oster. “Je pense que c’est une horreur absolue qui attend de se produire.”

Pour l’accès de la circulation au complexe d’appartements, les promoteurs proposent d’étendre Woodford Road au sud de la route 34 jusqu’au terminus sud du site du complexe.

Dans les plans originaux, le nouveau tronçon de route devait se connecter à un tronçon existant de Woodford Road au sud, mais après avoir entendu les commentaires des responsables et des résidents du village, les représentants de Greystar ont déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention de relier la route.

La représentante de Greystar, Christine Cobb, a également assuré aux membres du conseil d’administration du village et aux résidents qu’ils avaient un processus de sélection des locataires très solide et qu’il était important pour l’entreprise de maintenir les normes les plus élevées de la communauté.

L’administratrice du village, Jennifer Jones-Sinnott, s’est renseignée sur les mesures de sécurité et s’il est prévu de faire du complexe une communauté fermée.

Cobb a déclaré qu’ils avaient initialement créé un plan de site qui s’intégrerait mieux aux communautés environnantes avec des sentiers de randonnée et des rues interconnectés, mais si le village préfère une communauté fermée, ils sont ouverts à cela.

Village Trustee Kit Kuhrt a soulevé un problème avec le zonage commercial B-3 du site, mais les développeurs ont fait valoir que le complexe d’appartements serait une utilisation moins intensive du site que les développements commerciaux et commerciaux.

Carte conceptuelle du complexe d’appartements Birchway de 306 unités (à droite) proposé au sud de la route 34 à Oswego, par rapport au développement urbain précédemment prévu (à gauche) en 2006. (Photo fournie par le village d’Oswego)

Bien que zonés B-3 en 2008, le personnel de développement communautaire du village pense que les appartements proposés offriraient des options de logement supplémentaires et que l’utilisation résidentielle “pourrait convenir aux utilisations des terres environnantes”, indique une note de service du personnel du village.

L’utilisation résidentielle proposée, bien que non conforme au rezonage de 2008 de la propriété, est conforme au précédent zonage résidentiel R-4 de la propriété de 2006 », selon la note de service.

L’administrateur Brian Thomas a proposé de déposer le vote sur le plan conceptuel lors d’une prochaine réunion en raison des préoccupations du public et des problèmes des appartements Montgomery Place à proximité. La motion a été appuyée par Kuhrt, mais le conseil du village a rejeté la motion lors d’un scrutin 4-2, Kuhrt et Thomas votant les seuls votes en faveur du dépôt.

Le plan conceptuel a ensuite été approuvé lors d’un autre scrutin 4-2, Kuhrt et Thomas votant non.

Les promoteurs ont déclaré qu’ils envisageaient d’innover l’été prochain, les premiers appartements devenant disponibles à l’été 2024.