Les voisins s’indignent d’une note “passive-agressive” collée à chaque porte de la rue – tout le monde dit la même chose

Les RÉSIDENTS d’une rue écossaise sont restés furieux après qu’un “passif-agressif” n’ait pas été collé à chaque porte de la route.

Le message était une plainte concernant l’un des voisins jouant de la trompette à l’heure du déjeuner et a été livré à chaque maison de Lorne Street, à Édimbourg, dans le but de le faire parvenir au mystérieux musicien.

Les résidents de Lorne Street, Édimbourg ont trouvé la note collée à leur porte Crédit : Media Ecosse

La note d’indignation était adressée au “trompettiste qui a emménagé dans un appartement ici en juillet et qui joue depuis une musique dissonante dérangeante tous les midis”.

Il disait: “Vous êtes très talentueux oui, mais sachez que votre pratique quotidienne peut être entendue par chaque personne dans la cour de nos bâtiments. Plus de 100 personnes, dont certaines travaillent à domicile et aimeraient ne pas être obligées d’écouter à vos gammes chromatiques qui résonnent sur les murs et dans le cerveau à chaque fois qu’ils déjeunent.”

Il a également demandé une liste des personnes qui pourraient être particulièrement touchées par la musique.

Cela comprenait les personnes souffrant de maladies chroniques qui «souffrent déjà suffisamment» et les bébés et les travailleurs de nuit.

L’auteur a ajouté que de nombreuses personnes étaient déjà “démentes par les bruits des travaux de tramway sans fin”.

Ils ont poursuivi: “S’il vous plaît, considérez les gens autour de vous et achetez un silencieux ou entraînez-vous dans une pièce insonorisée.”

Les habitants se sont tournés vers les médias sociaux pour exprimer leur mécontentement face à la lettre grossière.

Beaucoup ont rejeté l’idée d’insonorisation comme “incroyablement chère”.

L’un d’eux a dit : « Si vous n’aimez pas le bruit des autres… allez vivre dans un bungalow, pas un escalier !

“Jouer d’un instrument est un talent merveilleux !”

Un autre a plaisanté: “Pensées et prières à tous ceux qui sont concernés … leur cou en laiton!”

D’autres ont dit qu’ils étaient soulagés que le trompettiste joue à l’heure du déjeuner et non au milieu de la nuit, tandis que certains ont admis en plaisantant qu’ils étaient le musicien à la manière de Spartacus.

Le résident qui a posté la note en premier est en fait partiellement sourd et ne peut donc pas entendre la musique dans la partie avant de son appartement.

Cependant, elle a déclaré à Edinburgh Live : “Ils sont vraiment bons en fait – je trouve ça amusant à écouter.”