Les voisins reviennent ! Des stars comme Alan Fletcher et Mischa Barton révèlent tout sur les chocs à venir – et les adieux pas si définitifs | Actualités Ents & Arts

Eh bien, il s’avère que tout le monde a besoin de bons voisins après tout – le feuilleton de longue date est de retour un peu plus d’un an après ce que nous pensions être le dernier adieu à Ramsay Street.

Kylie MinogueJason Donovan, Guy Pearce – même Margot Robbie sur Zoom ! – faisaient partie des anciennes stars célèbres qui sont retournées à Erinsborough pour dire au revoir après que le feuilleton australien ait été supprimé par la chaîne britannique Channel 5, après 37 ans à l’écran, en 2022.

Mais, presque comme si Bouncer l’avait évoqué dans un rêve, plus tôt cette année, il a été annoncé que le streamer Amazon Freevee apporterait Voisins dos. Le premier épisode est diffusé lundi, avec des visages familiers : Salut Dr Karl et Susan ! – ainsi qu’un mystérieux nouvel arrivant interprété par Mischa Barton, star de la série glamour américaine pour adolescents des années 2000, The OC.

Alors que nous entrons dans l’ère de Neighbours 2.0, Sky News a parlé à certaines stars du grand retour.

Alan Fletcher (Dr Karl Kennedy) : « J’étais nerveux de revenir »

Partout où vous allez au Royaume-Uni, les gens veulent juste parler de voisins, parler de leur enthousiasme à propos du retour de leurs voisins. C’est tout un phénomène. Dans le scénario, il y a eu une pause de deux ans, donc l’équipe de scénaristes a été très intelligemment capable de créer une histoire qui raconte ce qui s’est passé au cours de ces deux années.

J’étais assez nerveux d’y retourner parce que, vous savez, Neighbours, c’était un peu comme porter de vieux vêtements pour la plupart d’entre nous – un environnement de travail très familier, vous allez au travail, vous connaissez tout le monde, c’était très détendu et nous avons passé un bon moment à faire notre émission de télévision. En revenant, les enjeux sont soudainement très élevés ici car la série a été sauvée et nous avions vraiment besoin de lui rendre hommage.

Il y a une délicieuse comédie à venir. Nous avons de merveilleux rapatriés comme Harold qui vient devenir un personnage invité. Nous avons également ces fabuleux nouveaux personnages. Il se passe donc beaucoup de choses… et il a été révélé qu’il se passait quelque chose avec [Karl’s wife] Susan, une sorte de secret qu’elle garde. Et cela se déroule de manière vraiment intéressante. C’est un peu un choc pour Karl.

Mischa Barton (Reece Sinclair) : « J’étais reconnaissant envers les vétérans de Neighbours »

Neighbours était étonnamment différent des autres séries sur lesquelles j’ai travaillé. Tous ces ensembles fonctionnent très différemment. Celui-là, c’était sauvage. J’ai beaucoup de respect pour eux ; c’est multi-caméras et ils travaillent si vite et la quantité de contenu qu’ils tournent, comme cinq épisodes par semaine et probablement 20 scènes par jour, et ils n’obtiennent pas plusieurs prises. J’étais vraiment reconnaissant envers les vétérans comme Stefan [Dennis, who plays Paul Robinson] pour me prendre sous son aile et me montrer comment ça fonctionne, car c’est une machine bien huilée.

Reece Sinclair, je l’aime vraiment en tant que personnage. Je pensais que c’était quelque chose que j’aimerais jouer et qui avait été écrit en pensant à moi. Et les scénaristes étaient très disposés à essayer d’américaniser le tout un peu et à s’assurer qu’elle était, vous savez, une étrangère à juste titre, mais qu’elle avait aussi sa place dans ce monde… Reece trouvera certainement un moyen d’irriter Paul, ce qui est une bonne chose. . Elle est très mystérieuse. Au début, vous ne savez pas vraiment pourquoi elle est là, puis il s’avère qu’elle est là bien plus qu’il n’y paraît à l’origine. Ce n’est donc pas tout à fait simple.

J’ai fait ma pièce, mais je veux dire, elle est laissée pour que le personnage puisse revenir. Dans le plus pur style Neighbours, il y a toujours la possibilité et tout peut vraiment arriver. Elle laisse ses affaires derrière elle en Australie, donc c’est définitivement une possibilité. Ce n’est pas terminé.

Georgie Stone (Mackenzie Hargreaves) : « Les voisins ont permis à un personnage trans d’exister en tant que personne »

Je me souviens très bien d’avoir dit au revoir à tout le monde, au revoir au spectacle et au revoir au bâtiment, qui était comme notre maison pendant COVID. Et c’était vraiment émouvant. Donc, être de retour dans ce bâtiment avec des visages familiers et avec de nouvelles personnes était tellement cool. C’est comme le tour de bonus ultime : nous pensions avoir terminé et maintenant nous sommes de retour. Je pense que nous nous sentons tous vraiment chanceux et reconnaissants parce que nous savons à quoi ressemble le monde sans voisins et sans voisins dans nos vies. Nous conservons donc simplement ce sentiment.

Neighbours était une opportunité incroyable pour moi de raconter une histoire qui me tenait beaucoup à cœur, vous savez, alignée sur ma propre expérience, Mackenzie étant une femme trans. Je suis une femme trans et Neighbours était une opportunité incroyable de raconter une histoire qui n’est pas souvent racontée à l’écran. Et quand on le raconte, c’est en quelque sorte criblé de stéréotypes et de tropes qui ne sont pas utiles. Travailler avec les scénaristes de la série pour s’assurer que l’expérience de Mackenzie était honnête et respectueuse en a fait une expérience tellement amusante et enrichissante. Et puis nous avons pu aller au-delà de cela et faire en sorte que Mackenzie existe en dehors de son identité de genre et simplement êtreà Erinsborough et fait partie du drame comme tout le monde.

Je pense que c’est radical en soi de permettre à un personnage trans d’exister simplement en tant que personne, car nous sommes souvent réduits à ce seul aspect de notre expérience. Les voisins compteront toujours beaucoup pour moi à cause de cela et dans tous les projets que je ferai à l’avenir, les voisins seront toujours celui qui a tout changé pour moi et a offert à d’autres émissions un exemple, une façon de raconter l’histoire d’une manière c’est vraiment utile et respectueux. Je pense que Neighbours a ouvert la voie.

Stefan Dennis (Paul Robinson) : « C’était l’une des choses les plus tristes que j’ai jamais entendues »

Avec nostalgie, je dirai que les années 80 sont mon époque préférée de Neighbours, mais en toute honnêteté, c’est maintenant. Tout de suite. Sérieusement… soyons honnêtes à ce sujet, nous faisons toujours un savon – nous ne faisons pas Shakespeare, nous faisons un savon, mais nous faisons un sacrément bon savon. J’ai le privilège de travailler sur l’un des plus grands feuilletons de la planète, qui est vraiment très bien filmé et bien écrit. C’est donc maintenant mon époque préférée. Mais avec nostalgie, c’est évidemment dans les années 80 que tout a commencé et que tout a été un phénomène énorme, en particulier au Royaume-Uni.

Le truc à propos de la fin de la série, c’est qu’il aurait pu être si facile de laisser tomber la balle au cours des deux dernières semaines et de dire : « Ah, ouais, à quoi ça sert ? Sans y mettre notre cœur. Mais nous avons fait le contraire. L’une des choses les plus émouvantes que j’ai jamais entendues dans ma vie a été celle d’Adam Noel, l’un de nos premiers assistants réalisateurs, lorsqu’il tournait cette dernière scène. Et il a dit : « Mesdames et messieurs, c’est fini. » C’était l’une des choses les plus tristes que j’aie jamais entendues.

La façon dont le monde regarde la télévision a considérablement évolué. Ma philosophie était que si Neighbours, ou n’importe quel feuilleton, n’était pas repris par une chaîne de streaming grand public, ce serait la lente disparition des feuilletons dans le monde entier, car les gens regardent la télévision en clair pour les informations sportives, l’actualité. et la télé-réalité – tout le reste, ils vont au streaming. J’étais donc ravi qu’Amazon se rallie à cela.

Rebekah Elmaloglou (Terese Willis) : « J’ai vendu ma maison »

C’était dévastateur quand Neighbours s’est terminé… Je pense qu’au cours des six derniers mois, il s’agissait simplement d’arriver à la fin et de faire le travail et d’essayer d’être positif et de regarder vers l’avenir, au-delà de la fin de la série, vers ce qui se passait. être le prochain pour nous tous dans notre vie personnelle.

En ce qui concerne les acteurs et l’équipe, nous essayions tous simplement de faire le travail aussi professionnellement que possible, mais sachant aussi que, vous savez, nous allions tous être au chômage. J’ai vendu ma maison. Nous voulions de toute façon déménager en Nouvelle-Galles du Sud. Mais ensuite, oui, la série a repris et c’était comme : « D’accord, nous retournons à Melbourne ». Et nous avons récupéré les chiens, le chat et l’enfant et… sommes remontés dans la voiture et sommes redescendus. Mais c’était fantastique. Je n’ai pas hésité à revenir. »

Tim Kano (Leo Tanaka) : « Ça commence en trombe »

Ce fut définitivement un grand processus de deuil lorsque Neighbours a pris fin et que de nombreux acteurs et équipes ont vendu leurs maisons et ont déménagé dans différentes régions d’Australie ou là où ils vivaient à l’origine. Bien sûr, lorsque nous avons reçu l’appel annonçant que cela allait revenir, nous avons été submergés d’émotion.

Ils l’ont ramené d’une manière tellement géniale, c’est vraiment intelligent. Il y a suffisamment de décalage temporel pour un peu d’évolution des personnages, mais aussi pour faire venir de nouveaux personnages géniaux… Je pense que le personnage de Mischa, Reece, apporte une sorte d’intrigue sinueuse vraiment intéressante. Et je pense que cela commence avec un véritable bang qui a une sorte d’effet domino dans le sens où chaque personnage est affecté par ce qui se passe, même dans le premier épisode. C’est donc excitant de voir ce qui se passera et aussi comment les fans vont réagir au choc.