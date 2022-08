Les voisins réagissent aux troubles meurtriers en Irak — RT World News

Le gouvernement iranien a décidé lundi de fermer la frontière du pays avec l’Irak en réponse aux violents affrontements à Bagdad. Des dizaines de personnes ont été blessées et tuées dans des affrontements entre les partisans du religieux irakien Moqtada al-Sadr, des milices rivales et les forces de sécurité, déclenchés par une impasse politique.

Les points de passage terrestres vers l’Irak resteront fermés jusqu’à nouvel ordre, a déclaré lundi soir le vice-ministre iranien de l’Intérieur, Majid Mirahmadi, à l’agence de presse Mehr, ajoutant que la décision avait été prise en raison des troubles en Irak et pour assurer la sécurité des pèlerins iraniens. L’aéroport international de Téhéran a également annoncé que tous les vols vers Bagdad ont été annulés.

L’ambassade d’Iran à Bagdad a demandé aux ressortissants iraniens actuellement en Irak d’éviter de se rendre dans la capitale du pays, ainsi que dans les villes de Kadhimiya et de Samarra, et d’observer le couvre-feu décrété par les autorités irakiennes plus tôt lundi.

Pendant ce temps, l’ambassade du Koweït en Irak a exhorté ses citoyens à quitter le pays ou à reporter leurs projets de voyage, a rapporté lundi l’agence de presse officielle Kuna.

Des affrontements entre les forces de sécurité et les partisans de l’influent religieux chiite Muqtada al-Sadr ont éclaté à Bagdad lundi après qu’al-Sadr a annoncé qu’il quittait définitivement la politique après des mois de tentatives infructueuses pour former un gouvernement face à l’opposition de factions rivales.















Des centaines de manifestants ont pris d’assaut la zone verte fortifiée de Bagdad, qui abrite le palais présidentiel ainsi que les ambassades américaines et étrangères. Le gouvernement intérimaire du Premier ministre irakien Mustafa al-Kadhimi a réagi en déployant des chars et des véhicules blindés autour de la zone verte et en déclarant un couvre-feu à compter de 15 h 30, heure locale, puis étendu à tout le pays.

Au moins 17 personnes ont été tuées et de nombreuses autres blessées, a rapporté Reuters, citant des sources policières et médicales, tandis que l’AFP a indiqué que quelque 270 personnes avaient subi diverses blessures. Al-Sadr a ensuite annoncé une grève de la faim, appelant à la fin de la violence politique.