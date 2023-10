Les voisins pensent que je suis bizarre parce que je vis dans une petite maison – ils sont tous dans des caravanes et des péniches… c’est la même chose

Un petit propriétaire de maison a riposté aux voisins qui critiquent sa façon de vivre, même s’ils séjournent dans des caravanes et des péniches.

David et sa partenaire Becky ont acheté une petite maison après avoir décidé de réduire l’espace et de vivre une vie meilleure.

David affirme que sa petite maison n’est pas différente des personnes qui vivent dans des caravanes et des péniches. Crédit : YouTube/Vivre la petite vie

Cependant, la tiny house a ses inconvénients – un tel manque de hauteur sous plafond au dernier étage Crédit : YouTube/Vivre la petite vie

Le couple, qui vit avec leur petit chien Digby, a retrouvé plus de liberté financière après avoir emménagé dans une petite maison.

David partage fréquemment son voyage avec Becky sur sa chaîne YouTube Living The Tiny Life et encourage les gens à suivre leurs traces.

Cependant, dans une vidéo expliquant pourquoi le couple a décidé d’acheter leur petite maison, David a répliqué à ses voisins qui trouvent cela bizarre.

Expliquant sa décision d’opter pour une petite taille, il a déclaré : « Je ne dirais pas que c’est extrême, mais c’est une chose assez inhabituelle à faire – en particulier au Royaume-Uni.

« Les petites maisons ne représentent pas vraiment une réalité, mais beaucoup de gens vivent dans un style de vie minuscule.

« Je pense que cela est devenu plus évident depuis que nous vivons dans un camping car il y a beaucoup de gens ici qui vivent à plein temps dans des caravanes.

« Il y a aussi des gens qui vivent sur des bateaux fluviaux, donc je pense que ce petit mode de vie est assez actif. »

David affirme que l’un des énormes avantages du fait que lui et Becky vivent dans leur petite maison est que leur revenu requis est nettement inférieur.

Cela leur permet d’avoir la liberté de ne pas avoir à conserver un emploi spécifique sous peine de risquer de perdre leur maison.

« Nous avons également la possibilité d’économiser plus d’argent ou de gagner du temps en travaillant moins », a déclaré David.

« Je pense que vous seriez surpris de voir à quel point c’est facile et j’aurais aimé que nous le fassions plus tôt ! » il ajoute.

Bien que David affirme qu’il n’a pas besoin d’une « grande maison pleine de désordre », il reconnaît que l’espace limité présente des inconvénients.

Il a déclaré : « Il y a évidemment quelques inconvénients – principalement des compromis tels que l’espace libre à l’étage.

« Je mesure six pieds et j’ai environ un pouce d’espace libre en bas et évidemment à l’étage, il n’y a pas d’espace libre.

« Il nous arrive de nous cogner la tête contre le plafond, je dirai cela, mais je pense que cela arrivera toujours. »

Ailleurs, une femme s’est achetée une petite maison après le départ de ses enfants et a maintenant exactement ce qu’elle voulait.

Karen a acheté une maison en box de 16 pieds pour elle et son chat après avoir eu l’impression d’avoir beaucoup trop d’espace dans sa maison.

Dans des circonstances encore plus extrêmes, un homme vit dans une maison sans dettes qu’il a construite en boue et pour 150 £.

Sage Stoneman s’est fixé comme objectif de dépenser le moins d’argent possible pour sa maison naturiste afin d’être « connecté à l’environnement ».

David a encouragé les gens à vivre dans des petites maisons pour une vie plus facile Crédit : YouTube/Vivre la petite vie