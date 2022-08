Les voisins m’ont qualifié de “disgrâce” pour caravane dans mon jardin mais ils ont ruiné MA vie… Je vais le nettoyer quand je veux

Une FEMME qui a reçu l’ordre de démolir une caravane dans son allée après des années de plaintes affirme que ses voisins ont ruiné sa vie.

Lillie Goddard, qui a joué dans la série télévisée The Nightmare Neighbor Next Door, a été accusée de vivre dans la maison statique « monstrueuse » afin de pouvoir louer sa maison de 170 000 £ pour gagner de l’argent supplémentaire.

Les habitants ont fustigé la mère de deux enfants pour avoir transformé leur rue en un “camp de voyageurs” illégal et l’avoir fait ressembler à un “désordre honteux”.

Ils ont dit que la vue les avait laissés “stressés et bouleversés” et ont exigé que l’extension de fortune soit démolie, ce qu’un juge a accepté plus tard.

Mais Lillie, qui a eu jusqu’au 5 août pour supprimer le module complémentaire à Swindon, dans le Wiltshire, est catégorique sur le fait qu’elle n’a rien fait de mal et insiste sur le fait que ce sont les résidents à proximité qui sont en faute.

Le propriétaire, qui travaille sous contrat en tant qu’électricien et technicien de maintenance, a déclaré: “Ils ont complètement ruiné ma vie.

“Mais il n’y a pas que moi, ils ont aussi ruiné la vie de ma pauvre mère.

“Elle a 78 ans et voulait juste vivre une vie tranquille dans une caravane statique à l’extérieur de chez moi.”

Lillie, qui est en train de retirer la structure, affirme qu’elle perd maintenant 800 £ par mois car elle ne peut plus louer deux chambres dans la maison principale.

“C’est une énorme somme d’argent”, a-t-elle déclaré.

“Une chambre qui était auparavant occupée par un locataire est maintenant la mienne, mais je ne peux pas partager une chambre avec ma mère, ce sont donc deux chambres que je ne peux pas louer.

“Je n’ai plus aucun potentiel financier maintenant. J’ai atteint ma limite de découvert.”

Elle a également déclaré avoir perdu son travail à cause de l’épreuve car elle a dû être à la maison pour superviser le démantèlement.

“En tant que travailleur contractuel, vous ne pouvez pas manquer des semaines de travail à la fois”, a ajouté le soi-disant voisin cauchemardesque.

Le tribunal du comté de Swindon a statué que la maison statique Lillie et sa part de mère handicapée sur sa pelouse devaient être enlevées en juin.

Elle a eu 12 semaines pour faire le travail, avec une date limite du 5 août.

Alors que la destruction est en cours, les voisins se sont plaints que les chemins sont bloqués par des débris et que le jardin de devant est toujours en ruine.

Mes voisins ont complètement gâché ma vie. Lillie Godard

Un habitant en colère a déclaré : « Quel gâchis absolu. Oui, elle a démonté la caravane comme on lui avait dit, mais qu’en est-il des restes ?

”Techniquement, il est toujours là. Tous les murs intérieurs et les fenêtres sont jonchés d’herbe – c’est là que les gens aiment promener leurs chiens.”

En réponse, Lillie, qui avait également un conteneur maritime devant sa maison, a déclaré: “La remorque est partie mais j’ai gardé le châssis là-bas car ce n’est pas légalement une caravane.

“Je me suis dit : ‘si je ne peux pas l’enlever complètement, je peux simplement déplacer la remorque pour l’instant’.

“Je prévois de tout enlever parce que je ne sais pas ce que le conseil en dira, mais c’est un travail qualifié et j’ai besoin de deux personnes pour le faire.

“Quand je pourrai l’obtenir, ce sera parti.”

Le mari de Lillie, Mark, a déclaré que le conseil municipal de Swindon avait visité la propriété lorsque la date d’audience était passée.

S’exprimant devant son domicile lundi, il a déclaré: “Nous faisons cela depuis plus d’une semaine.

“Nous avons emporté beaucoup de choses dans la pointe. J’ai fait quatre voyages de pointe, c’est beaucoup.

“Nous avons demandé deux semaines pour avoir la chance de le déplacer.”

Le conseiller Gary Sumner, membre du cabinet chargé des infrastructures stratégiques, des transports et de la planification, a déclaré: “Une injonction a été rendue par le tribunal qui a clairement indiqué que M. et Mme Goddard devaient retirer la caravane de leur propriété, plutôt que de la démonter et de la laisser où c’était.

“De toute évidence, les restes doivent être retirés le plus rapidement possible et nous prendrons des mesures pour nous assurer que ce soit le cas.”

