Les voisins d’une entreprise de nettoyage de graisse se demandent si elle doit obtenir un permis renouvelé – Indianapolis News | Météo de l’Indiana | Info trafic Indianapolis

INDIANAPOLIS (WISH) — Les habitants du quartier de Fountain Square, au sud-est du centre-ville d’Indianapolis, luttent contre une installation de nettoyage et de traitement des bacs à graisse qui existe dans les maisons de la région depuis 30 ans.

Nettoyage des pièges à graisse commerciaux Corp. demandé un renouvellement de permis auprès du Département de la gestion de l’environnement de l’Indiana pour permettre à l’entreprise de continuer à traiter la graisse dans l’installation située au 1535 Deloss St. à Indianapolis.

Les voisins de l’entreprise Fountain Square ont cité les odeurs et les problèmes de santé comme raisons pour lesquelles l’installation ne devrait pas recevoir de permis renouvelé lors d’une réunion avec les employés du département mercredi.

L’entreprise récupère la graisse des entreprises et la rapporte à l’installation pour éliminer l’eau et envoyer les restes dans une décharge. Les voisins notent que le bâtiment est à ciel ouvert et ne comporte que trois murs permettant aux odeurs de s’échapper.

Commercial Grease Trap Cleaning Corp. est en activité depuis 50 ans, selon son site webmais n’a commencé à fonctionner à son emplacement actuel que dans les années 1990.

« Pourquoi abordons-nous ce problème maintenant et pas il y a 30 ans ? » » a interrogé Cameron Perisutti, un voisin concerné.

Quelques dizaines de personnes ont assisté à la réunion pour décrire l’odeur et ont directement demandé au ministère de refuser le permis.

« Les gens ont toujours vécu ici et, même avant que l’installation ne soit opérationnelle dans les années 1990, cette communauté touchée était moins sûre financièrement et potentiellement facilement négligée », a déclaré Perisutti. « Si c’était Carmel ou Meridian-Kessler, ce ne serait même pas une conversation. »

D’autres voisins ont déclaré que les odeurs pénétraient dans leur maison par les tuyauxempêchant les gens d’ouvrir leurs fenêtres ou de sortir à cause de l’odeur.

« C’est pire en été quand il fait chaud. Cela sentira comme si quelque chose était mort », a déclaré Rosemary Love, une résidente de 10 ans. « Si ça sent mauvais, je ne peux pas sortir dans le jardin et travailler sur mes fleurs, et mon arrière-petite-fille ici présente ne peut pas faire du vélo sur le trottoir. »

« J’ai été inhalothérapeute pendant plus de 40 ans et j’étais inquiet du fait que plusieurs voisins étaient sous oxygène la nuit », a déclaré Love. « Plus que ce que j’ai vu dans n’importe quel autre endroit où j’ai vécu. »

Les réglementations de l’État en matière de gestion de l’environnement exigent que ce type d’installation se trouve à 600 pieds de toute structure résidentielle, mais un employé présent à la réunion a précisé que, comme il s’agit d’une nouvelle règle, l’entreprise bénéficie de droits acquis et est autorisée à poursuivre son traitement dans le quartier.

Scott Isaacs est le propriétaire de l’entreprise. Il a déclaré qu’il était venu à la réunion pour entendre les préoccupations de la communauté, mais qu’il n’avait pas pris la parole. Il a dit qu’il travaillait sur des moyens de réduire les odeurs. Il n’habite pas dans le quartier.

« Nous avons mis en œuvre des matériaux de type enzymatique censés attaquer biologiquement l’odeur, ce qui semble avoir aidé », a déclaré Issacs. « Nous avons utilisé d’autres produits chimiques pour le neutraliser. Ils sont censés fonctionner de manière moléculaire.

Certains s’inquiètent des problèmes de santé, citant des déversements provenant de l’installation et des problèmes respiratoires dus aux produits chimiques présents dans l’air.

Kristin Jones, une démocrate du conseil municipal d’Indianapolis, a demandé : « Ils ont parlé ce soir lors de l’audience d’un déversement et quand il s’est produit, de quel matériau il s’agissait, quel a été le nettoyage ?

Le Département de la gestion de l’environnement acceptera les commentaires du public jusqu’à lundi avant de prendre une décision sur le renouvellement ou non du permis. Plus d’informations sur la façon de commenter peuvent être trouvées sur leur site web.