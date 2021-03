Les riches voisins des Hamptons sont en guerre sur un câble d’un nouveau parc éolien avec le chef d’Estée Lauder, l’actrice Edie Falco et une star de télé-réalité menant la résistance.

L’État de New York a donné jeudi son approbation au projet de parc éolien de South Fork, la Commission de la fonction publique votant à l’unanimité en sa faveur.

Mais certains de ceux qui vivent à Wainscott – où un câble souterrain est prévu dans le cadre de la ferme – soutiennent que les plans pourraient « éroder leur plage et causer du bruit » lors de la pose.

Ils se sont engagés à continuer de se battre pour arrêter la proposition dans sa forme actuelle, a fait savoir jeudi 27east. Les éoliennes seraient construites au large de Montauk, pas de Wainscott. Mais un câble souterrain nécessaire à la ferme passerait sous ce dernier.

Les manifestants qui vivent à Wainscott, où les maisons peuvent facilement vous coûter des dizaines de millions de dollars – ont déclaré que le câble était à la fois un risque d’incendie et de « champs électromagnétiques » et pouvait provoquer du bruit et des fumées pendant le processus de construction.

Parmi ceux qui ont signé une pétition en 2018 contre le câble figuraient la star des Sopranos Edie Falco, le banquier Daniel Neidich et les Real Housewives of New York Barbara Kavovit.

Kavovit est maintenant candidat à la mairie de New York. Le milliardaire Ronald Lauder et le gourou du marketing Faith Popcorn s’opposent également au câble.

Peter Van Scoyoc, superviseur de la ville d’East Hampton, soutient la ferme de la société danoise Ørsted – qui serait à l’origine du premier parc éolien offshore de l’État.

Il a déclaré au Guardian: « Il est devenu toxique. Nous sommes une communauté soudée et il y a eu des désaccords dans le passé, mais ils n’ont pas été personnalisés comme ils le sont maintenant.

«Ce groupe prétend soutenir le projet mais veut qu’il soit dans le quartier de quelqu’un d’autre. Nimby-ism est un acronyme que j’ai entendu dire.

L’avocat à la retraite Jerry Mulligan soutient également la proposition. Il a dit qu’il essaie de « ne pas parler du problème » avec son partenaire de tennis, qui est contre.

Il a déclaré: « J’espère que les citoyens pour la préservation de Wainscott plient sa tente et s’en vont. Mais certaines de ces personnes ont beaucoup d’argent et elles n’ont pas l’habitude de perdre. Alors qui sait.

La bataille a conduit à des poursuites et à l’embauche de lobbyistes.

Le président des citoyens pour la préservation de Wainscott, Gouri Edlich, a déclaré que Van Scoyoc avait «simplement cédé notre plage et notre communauté rurale à ce développeur multinational».

Au cours de sa première année, le groupe a levé 1 million de dollars. Il a également dépensé des centaines de milliers de dollars pour une grande entreprise de relations publiques. Ils ont même intenté une action en justice contre la ville, South Fork Wind et Van Scoyoc.

Le site Web du groupe se lit comme suit: « Sans action communautaire supplémentaire, Deepwater Wind LLC, propriété étrangère, posera son câble électrique de 138000 volts sur Wainscott Beach (alias Beach Lane), puis fera fonctionner les lignes sous tension Wainscott.

« Bien que nous soyons très favorables aux sources d’énergie alternatives (par exemple, éolienne, solaire) et à la conservation, l’installation d’une infrastructure permanente de lignes électriques dans l’eau et sur terre (y compris au moins 20 voûtes permanentes de la taille des conteneurs maritimes le long de la route terrestre) modifier de façon permanente une plage et une communauté déjà fragiles et en voie d’érosion.

Les experts disent que le tuyau sera à 30 pieds sous terre une fois installé. Cristina Archer, de l’Université de Delawar, a déclaré que le bruit de la construction serait «temporaire et à faible risque».

Le président Joe Biden a promis de doubler la production éolienne offshore d’ici 2030 dans le cadre des efforts de son administration pour ralentir le changement climatique.

En tant que président, Donald Trump a souvent ridiculisé l’énergie éolienne comme un moyen coûteux et abattant les oiseaux de produire de l’électricité, et son administration a résisté ou s’est opposée aux projets éoliens à l’échelle nationale.

Le développement de l’éolien offshore en est encore à ses balbutiements aux États-Unis, loin derrière les progrès réalisés par les pays européens.

L’industrie des énergies renouvelables estime que l’administration Biden présente une énorme opportunité de croissance, en particulier pour accélérer les projets éoliens offshore que l’industrie recherche depuis longtemps.

«L’industrie offshore est sur le point de décoller», a déclaré Amy Farrell, vice-présidente principale de l’American Clean Power Association, un groupe de commerce des énergies renouvelables.