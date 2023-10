Les voisins dénoncent les condos alors que la ville envisage un rezonage | Actualités, Sports, Emplois

LAKE PLACID — Des voisins et des membres inquiets de la communauté ont rempli mardi la réunion du conseil municipal de North Elba pour exprimer leurs inquiétudes concernant une demande de rezonage qui ouvrirait la voie à la construction d’un nouvel ensemble de copropriétés sur les rives de Lake Placid.

Le conseil municipal de l’Île d’Elbe Nord n’avait pas prévu de voter sur la demande ce soir-là et n’a finalement pas procédé à un vote, mais les voisins et les habitants se sont exprimés pendant la période de consultation publique régulièrement prévue pour exprimer leur opposition à la proposition avant un prochain vote. vote par le conseil.

Rich Kroes et Katrina Lussi Kroes de Lake Placid, par l’intermédiaire de Lake Placid Marina Corp. LLC, ont d’abord soumis le 24 mai une demande de rezonage d’un terrain de 3,69 acres situé sur George and Bliss Lane et Mirror Lake Drive. structures en copropriété sur le terrain – une structure plus grande avec 18 unités, située à peu près à l’endroit où se trouve actuellement le bâtiment qui abrite le magasin d’aubaines Helping Hands, et une structure plus petite le long de Mirror Lake Drive qui abriterait six unités supplémentaires. Ce projet de copropriété entrerait en conflit avec le zonage résidentiel actuel du lotissement. Le terrain comprend trois parcelles, toutes zonées différemment. La demande des Kroes modifierait le zonage des trois parcelles en « Quartier à développement planifié » leur donnant des exigences de retrait plus flexibles, une hauteur maximale de bâtiment plus élevée et la possibilité de construire des copropriétés au lieu de maisons unifamiliales.

Des voisins et des membres de la communauté ont déclaré mardi au conseil municipal qu’ils étaient préoccupés par le fait que le projet de copropriété obstruerait la vue sur le lac et mettrait encore plus de pression sur le stationnement près de la marina.

Les commentaires des résidents surviennent près de deux mois après une réunion de la Commission d’examen conjoint de North Elba-Lake Placid en août, lorsque cette commission – à la suite d’un long débat – a voté pour recommander que le conseil municipal approuve la demande de rezonage, avec quelques réserves.

La recommandation du comité d’examen a été transmise au conseil d’administration du village de Lake Placid et au conseil municipal de North Elba, qui prendront la décision finale quant au rezonage ou non du terrain. L’Agence du parc Adirondack de l’État pourrait prendre juridiction sur le projet parce qu’il se trouve sur l’eau, ajoutant ainsi un autre niveau d’examen.

Le conseil municipal n’a pas voté mardi, mais a convenu qu’il prendrait une décision sur le rezonage d’ici novembre. Selon le maire de Lake Placid, Art Devlin, le conseil du village de Lake Placid a l’intention d’attendre que le conseil municipal ait pris sa décision pour inscrire la discussion sur le rezonage à son ordre du jour. En effet, la partie du territoire de l’île d’Elbe Nord est nettement plus grande que celle de Lake Placid.

–

Commentaires publics

–

Peter Foland, propriétaire d’un condominium directement adjacent au terrain en question, a exprimé ses inquiétudes concernant la hauteur du bâtiment et son potentiel de bloquer la vue des autres résidents sur Lake Placid ainsi que le nombre de places de stationnement prévues pour les structures en copropriété.

L’ancien procureur de la ville, Ron Briggs, s’exprimant en tant que membre de la communauté, a demandé au conseil d’évaluer d’abord si les infrastructures de la ville et du village peuvent soutenir ce projet avant de l’approuver. Il a également demandé au conseil de modifier le code d’aménagement du territoire. « donc ça produit un plan complet » pour les districts de développement planifié, éliminer le manque d’information dont les membres du conseil ont exprimé leurs inquiétudes.

« Si vous créez un (quartier d’aménagement planifié), vous perdez complètement le contrôle de ce projet », » dit Briggs.

Roger Smith, dont la propriété est voisine du terrain, a déclaré que l’impact d’un projet de copropriété à côté serait « extrême, » citant d’autres projets qui ont eu lieu sur la propriété au fil des ans.

« Cela fait suite à un développement très important qui s’est produit au fil des années à la marina », il a dit. « Le nombre de cales de bateaux a considérablement augmenté. Avant, nous avions de grandes eaux libres devant nous, et maintenant nous avons une bande de cales de bateau d’au moins 100, peut-être 200 pieds de long que nous regardons directement sur le toit.

Bill Hurley, résident de Lake Placid, ancien membre de la commission d’examen depuis 22 ans et ancien président de la commission d’examen, a également exprimé son opposition au rezonage. Hurley a déclaré que le zonage résidentiel actuel de la marina ne constitue pas un problème pour l’exploitation de la marina.

« Mon entreprise est une entreprise non conforme et préexistante, au même titre que la marina » il a dit. « D’après le code de l’urbanisme, cela ne limite pas ma croissance, leur croissance. Ils ont reçu plus de bordereaux (sans pour autant) être zonés commerciaux. Ainsi, le problème du zonage étant résidentiel ne pose aucun problème pour l’exploitation de la marina. Ainsi, leur citation « Nous ne sommes pas zonés correctement » signifie qu’ils veulent des condos et qu’ils ne sont conçus que pour des duplex ou des maisons unifamiliales.

« Mon entreprise, je ne peux rien faire avec. Je ne peux pas le changer. Je dois me réunir quel que soit le zonage. Il en va de même pour toutes les autres entreprises. Si vous souhaitez changer d’activité, vous devez respecter la zone. Donc, cet argument, pour moi, est un point discutable.

Hurley a déclaré que, bien que la candidature des Kroes ait fourni toutes les informations requises, ils ont également eu l’occasion de fournir des informations supplémentaires pour lesquelles le conseil municipal et la commission d’examen ont exprimé à plusieurs reprises leur intérêt. Ils n’ont cependant pas saisi cette opportunité. Il a déclaré que le conseil municipal a le droit de prendre sa décision sur la seule base des informations qui lui ont été fournies, car c’est apparemment tout ce que les promoteurs sont prêts à fournir.

Le promoteur Rich Kroes a demandé quelle était la meilleure approche en matière de conformité au zonage pour Lake Placid Marina Corp.

« La meilleure façon de poursuivre la ville est-elle de revenir en arrière et de revoir le rezonage effectué il y a 10 ans et de faire valoir qu’il a dévalorisé les droits et la valeur du propriétaire foncier ? il a dit. « Existe-t-il un autre mécanisme pour faire cela ? Parce que je trouve que ce n’est pas juste qu’on cherche à optimiser l’usage d’une zone commerciale tout en devant respecter un zonage résidentiel.

« Existe-t-il une meilleure avenue ? … Ou est-ce que nous déposons simplement les armes et disons, vous savez, cela devrait être résidentiel, nous fermerons la marina, nous nous débarrasserons du parking et nous vendrons trois maisons unifamiliales. Je veux dire, si c’est la réponse, c’est bien aussi – si c’est ce que veut la ville. C’est évidemment ce qui est sur la table en ce moment. »

Smith n’était pas d’accord avec l’affirmation de Kroes selon laquelle le zonage actuel de la propriété avait entraîné une dévaluation.

« Je pense qu’en termes de monétisation de cette propriété, les propriétaires actuels l’ont certainement fait dans une mesure très importante et je ne pense pas qu’il soit tout à fait juste de dire qu’ils sont dans une position difficile et qu’ils sont empêchés de monétiser cette propriété. leur propriété, » dit Smith.

–

Discussion du conseil d’administration

–

Lors d’une audience publique conjointe avec le conseil d’administration du village de Lake Placid et le conseil municipal de North Elba en juillet, les voisins ont exprimé leur opposition à cette demande de rezonage pour diverses raisons. Ils ont fait part de leurs inquiétudes concernant les vues obstruées sur Lake Placid en raison de la hauteur du projet proposé et craignaient que le projet n’ait un impact négatif sur le quartier.

Le comité d’examen de Lake Placid-North Elba a recommandé que la demande de rezonage soit approuvée le 16 août, après un débat prolongé et un vote subséquent de 6 contre 1 en faveur du rezonage. La recommandation du conseil d’administration était accompagnée de stipulations, y compris de propositions de retraits, qui correspondent à la distance qu’un bâtiment doit se trouver par rapport à une rue ou à un voisin. Le conseil a recommandé un retrait de 50 pieds par rapport au lac ; un retrait de 75 pieds par rapport au centre de Mirror Lake Drive, qui borde la parcelle au sud ; et un retrait de 20 pieds par rapport à la limite de propriété de tous les autres côtés du terrain.

La demande de rezonage était à l’ordre du jour de la Mairie de l’Île d’Elbe Nord mardi sous « nouvelle entreprise, » et a suscité une réunion remplie de voisins cherchant à exprimer leurs réserves sur le projet.

Avant de solliciter les commentaires du public, le conseil municipal a fait part de ses premières impressions sur le rezonage.

Le superviseur municipal Derek Doty a déclaré qu’il avait « lutté des deux côtés de cette question » et « reconnaître pleinement les droits du propriétaire. » Il avait toutefois des réserves quant à la façon dont les condos sont évalués aux fins des taxes foncières. À New York, les condos sont imposés à un taux inférieur à celui des autres logements. Il a également déclaré qu’il avait espéré que la propriété serait développée en quelque chose d’ouvert au public plutôt que privé et résidentiel, conformément à l’histoire de la propriété qui abritait des équipements publics tels qu’une marina, une salle de cinéma et des magasins.

« Ai-je pris ma décision ? Non, je ne l’ai pas fait. dit Doty. « Mais je vais vous le dire, j’ai tendance à le laisser zoné tel quel. Je ne suis pas sûr d’aimer toute combinaison de développement planifié. Mais je ne l’ai pas non plus rayé de ma liste. … Ce ne sera pas une décision facile.

Le membre du Conseil Jason Leon a déclaré qu’il était contre le projet, sur la base des préoccupations mentionnées par Doty ainsi que de l’inquiétude concernant l’augmentation de la circulation le long de Mirror Lake Drive.

« Il semble que la grande majorité du public n’en veuille pas. » dit Léon. « Jusqu’à ce que quelque chose change, je ne peux pas dire que je soutiens le changement. »

Dick Cummings, membre du Conseil, a déclaré qu’il « J’ai tendance à laisser les choses telles qu’elles sont » basé sur les commentaires du public. Rick Preston, membre du Conseil, était d’accord.

Emily Kilburn Politi, membre du Conseil, a déclaré que le processus de création d’un district de développement planifié « a besoin de travail. »

« Je pense que tout le monde a l’impression que nous n’avons pas suffisamment d’informations, mais par souci d’équité envers le candidat, ils ont fait tout ce qu’ils devaient », dit-elle.

Politi a suggéré de réviser le code d’aménagement du territoire à l’avenir pour exiger une application plus complète pour les districts de développement planifiés, citant le désir des membres du conseil d’obtenir plus d’informations sur le projet malgré le fait que la candidature des Kroes incluait toutes les informations requises.

Elle a également déclaré que la propriété n’est pas correctement zonée pour son usage actuel, et pas seulement pour des développements futurs. Le territoire est divisé en trois zones différentes. Une portion est zonée « Résidentiel de South Lake » (dans la commune de l’Île d’Elbe Nord, à l’extérieur du village), un autre « Résidentiel villageois » (à l’intérieur des limites du village) et un autre « Superposition Shoreland » (tout terrain ou propriété à moins de 100 pieds du rivage d’un lac, d’un étang ou d’une rivière de la ville ou du village). Cependant, la marina n’est pas une résidence mais plutôt une entreprise commerciale.

«Cette propriété est une marina existante avec des parkings et des bâtiments commerciaux et elle est zonée South Lake (Résidentiel). Je veux dire, ce n’est pas le bon zonage. dit-elle. «(Captain Marney’s Boat Rental) est zoné Town Residential. Nous n’avons donc que deux marinas et elles sont toutes deux zonées résidentiellement. Je pense donc qu’il y a ici un problème plus important qui doit être résolu et je vais en rester là. Et donc si le demandeur choisissait de suivre le zonage existant, il y installerait trois maisons unifamiliales et il n’y aurait ni parking ni marina.







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception