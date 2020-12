Le président Trump refuse peut-être d’admettre qu’il quitte la Maison Blanche en janvier, mais la première dame Melania Trump et les services secrets seraient occupés à préparer sa vie post-présidentielle à Mar-a-Lago, son club privé à Palm Beach, en Floride. . Il y a peut-être un problème dans ce plan, cependant: les voisins. Et grâce aux accords juridiques signés par Trump dans les années 1990, ils pourront peut-être l’empêcher de faire de Mar-a-Lago sa prochaine maison, Le Washington Post rapports.

Les voisins de Mar-a-Lago de Trump ont envoyé mardi une lettre à la ville de Palm Beach et aux services secrets exigeant que la ville informe Trump qu’il ne peut pas résider à Mar-a-Lago parce qu’il a signé ce droit en 1993, le Publier rapports. Dire à Trump qu’il ne peut pas utiliser Mar-a-Lago comme résidence maintenant « évitera une situation embarrassante » dans laquelle l’ancien président est sommé de partir après son emménagement, indique la lettre.

Trump a converti Mar-a-Lago en club privé en 1993 parce qu’il avait besoin d’argent et que le domaine coûtait cher à entretenir, le Publier rapporte, mais afin d’obtenir l’approbation de la transformation, Palm Beach lui a fait signer un accord selon lequel aucun membre du club ne pouvait rester à Mar-a-Lago plus de 21 jours par an ou sept jours consécutifs, entre autres restrictions. Son avocat avait promis à l’époque que Trump ne vivrait pas à Mar-a-Lago.

« Il n’y a absolument aucune théorie juridique en vertu de laquelle il peut utiliser cette propriété à la fois comme résidence et comme club », a déclaré Glenn Zeitz, propriétaire d’une maison voisine de Palm Beach. Publier. « En gros, il joue une main morte. » Avec l’accord de 1993, le Publier rapporte, Trump a cédé les droits de développement à l’organisation à but non lucratif National Trust for Historic Preservation, s’engageant à renoncer «pour toujours» à son droit de développer Mar-a-Lago ou de l’utiliser à «toute fin autre que celle du club».

Palm Beach a appliqué l’accord de manière sporadique, donnant à Trump une marge de manœuvre spéciale alors qu’il était président et visitait fréquemment la propriété, mais l’accord de 1993 pourrait causer un casse-tête particulier aux services secrets, qui s’efforcent de se conformer à toutes les lois de l’État et locales dans l’exécution. ses devoirs de protection. Un porte-parole de l’organisation Trump a déclaré à la Publier « Il n’y a aucun document ou accord en place qui interdit au président Trump d’utiliser Mar-a-Lago comme résidence. » Lire la suite sur Le Washington Post.

