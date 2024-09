Les voisins de Meghan Markle « ont hâte » que la duchesse de Sussex et le prince Harry partent

Les voisins de Meghan Markle et du prince Harry seraient « fatigués » du couple royal et « impatients » qu’ils partent.

Le couple a emménagé dans leur manoir de Montecito, d’une valeur de 12 millions de livres sterling, après avoir quitté leur poste de membres de la famille royale et quitté le Royaume-Uni en 2020.

Un voisin, qui a souhaité rester anonyme, a exprimé son mépris envers le couple qui vit dans la propriété avec leurs deux enfants, Archie, cinq ans, et Lilibet, trois ans.

Mais désormais, leurs voisins ont commencé à exprimer leur opinion sur le couple, et beaucoup d’entre eux sont moins que favorables.

Mais l’homme de 88 ans a été rapidement snobé par les agents de sécurité. Il a déclaré : « Le gardien de l’entrée m’a renvoyé et n’a pas voulu prendre le film, disant simplement « ils ne sont pas intéressés ».

Le vétéran de la marine, qui vit à côté du couple, a essayé de partager quelques films qu’il a réalisés sur l’histoire locale de la région, pensant qu’ils auraient été intéressés à en savoir plus sur leur nouvelle maison.

« J’essayais d’être un bon voisin », raconte-t-il dans ses mémoires Get Off Your Street.

Il a également exprimé sa perplexité face à la décision du couple de déménager dans le quartier de Riven Rock, qui est normalement destiné à une population plus âgée.

Il a déclaré à la publication locale : « Nous ne les voyons pas beaucoup par ici. »

Un chroniqueur du journal a déclaré qu’il n’avait pas non plus souvent vu le couple dans les environs.