PALM BEACH, Floride – Le président Donald Trump et la première famille ne devraient pas s’attendre à être accueillis dans le quartier à bras ouverts lorsqu’ils passeront de la Maison Blanche à Mar-a-Lago – surnommée la Maison Blanche d’hiver par le futur ancien président.

L’avocat de West Palm Beach, Reginald Stambaugh, a envoyé mardi une lettre au maire de Palm Beach, Gail Coniglio et au conseil municipal, exposant les raisons juridiques et les problèmes de sécurité qui, selon lui, devraient empêcher Trump de vivre dans son club privé.

Selon Stambaugh, Trump a violé un accord qu’il a conclu avec la ville après de longues et controversées réunions en 1993 sur son engagement de préserver le domaine de 18 acres si la ville lui permettait de transformer Mar-a-Lago en club.

Ce n’était pas la seule lettre que Coniglio a reçue sur le sujet cette semaine. Un fax truffé de fautes de grammaire et d’orthographe envoyé par une organisation dont peu de gens savaient quoi que ce soit est arrivé jeudi, exprimant des préoccupations similaires.

« Les voisins de Mar-a-Lago, ont un message pour le commandant en chef sortant: nous ne voulons pas que vous soyez notre voisin et enfreignez nos lois », lit-on dans la salve d’ouverture du groupe se faisant appeler le Comité de Palm Beach.

«Lorsque M. Trump quitte Washington, la majorité des habitants de la ville et de vos électeurs; Je ne veux pas de Trump pour ériger une nouvelle maison ou prendre la résidence permanente au Mar-a-Lago Social Club », a déclaré le comité.

Coniglio a déclaré qu’elle n’avait jamais entendu parler du comité et que la télécopie n’identifiait aucun membre. Il affirme que Trump a perdu le droit de vivre dans le domaine lorsqu’il a conclu l’accord en 1993, et cela a soulevé le spectre de partisans fervents et controversés de Trump qui se sont présentés dans le quartier.

« Trump n’est pas au-dessus de la loi où il peut inverser / retourner la charte de la ville, les lois et les accords signés en fonction de son caprice personnel », lit-on dans le fax. « Nous ne (voulons) pas de garçons fiers, de Skin Heads, de fous néo-nazis visitant Trump et nous avons proposé une nouvelle résidence PB. Nous espérons que vous êtes d’accord! »

Stambaugh a envoyé une copie de sa lettre, rapportée pour la première fois par le Washington Post, aux services secrets, qui n’ont pas révélé les plans de sécurité pour Mar-a-Lago une fois la présidence de Trump terminée.

La ville de Palm Beach se méfiait de Trump lorsqu’il a négocié pour convertir Mar-a-Lago en club. Un an plus tôt, il n’avait pas réussi à convaincre le conseil de lui permettre de subdiviser la propriété et de construire des mini-manoirs.

En vertu de cet accord, les 10 suites du club ne pouvaient être utilisées que par les membres et leurs invités pendant un maximum de trois fois par an et pas plus de sept jours à la fois. Ces séjours de sept jours ne pouvaient pas être enchaînés consécutivement.

Reste la question de savoir si Trump – en tant que propriétaire de la société qui possède le club – devrait être considéré comme un membre ou un propriétaire. Trump a acheté Mar-a-Lago en 1986 et a vécu dans le domaine pendant la saison avec sa première femme, Ivana, et leurs enfants.

Trump et son avocat Paul Rampell ont présenté le plan de Trump pour convertir Mar-a-Lago lors d’une réunion du conseil municipal le 13 mai 1993. Rampell a assuré le conseil que Trump ne vivrait plus à Mar-a-Lago.

« Une autre question qui m’est souvent posée est de savoir si M. Trump continuera à vivre à Mar-a-Lago », a déclaré Rampell lors de la présentation. « Non, sauf qu’il sera membre du club, et par conséquent, aura droit à l’utilisation des chambres d’hôtes. »

Les assurances de Rampell n’ont pas fait partie de l’accord. Il n’y a pas de langage quant à savoir si Trump – en tant que propriétaire – doit respecter les règles sur les nuitées qui s’appliquent aux membres. Ni Rampell ni l’organisation Trump n’ont renvoyé de demande de commentaire.

Bien que l’accord stipule que «le terrain doit être utilisé comme club social privé» et que le club doit respecter les usages autorisés et interdits par l’accord, la seule référence à son utilisation comme résidence privée est la fermeture du club.

Le statut et le droit de Trump de vivre à Mar-a-Lago n’ont jamais été officiellement contestés.

« Comme chacun sait, le président Trump est déjà en violation de l’accord d’utilisation en utilisant Mar-a-Lago au-delà du temps imparti », a écrit Stambaugh dans sa lettre. « Cette violation (ainsi que d’autres dans le dossier) se poursuivra sans l’intervention de la ville. »

Stambaugh a évoqué des problèmes de santé à propos d’une clôture de sécurité à micro-ondes sur la propriété, « qui est connue pour causer des traumatismes cérébraux permanents et d’autres blessures débilitantes. »

Stambaugh a affirmé qu’un client, qu’il n’a pas identifié dans sa lettre, «présente des symptômes d’exposition». Stambaugh n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Stambaugh a déclaré que les voisins étaient préoccupés par une « dévaluation significative » de leur propriété en raison des visites de Trump dans son club, certaines durant près de deux semaines.

Trump a effectué plus de 30 visites présidentielles à Mar-a-Lago. Pendant ces périodes, les résidents et leurs employés de jardin, les nettoyeurs de piscine et d’autres membres du personnel ont dû passer par des points de contrôle de sécurité pour atteindre leurs maisons.

Les voisins de Mar-a-Lago se sont plaints lorsque Trump a demandé qu’un héliport soit installé sur la pelouse arrière du domaine. Le conseil municipal a accepté, à condition qu’il ne soit utilisé que pour les affaires présidentielles et qu’il soit révoqué lorsque Trump quitte ses fonctions.

Trump s’est à nouveau heurté à des voisins en février 2019, lorsqu’il a demandé l’autorisation de construire un quai. Le conseil a rejeté sa demande, mais Mar-a-Lago l’a renouvelée en mai, affirmant que seuls les membres de la famille Trump utiliseraient le quai. Quelques jours plus tard, le club a retiré sa demande.

Aucune des plaintes des voisins ne reconnaît que Trump est lui-même un voisin de Mar-a-Lago. Les entreprises affiliées à Trump ou les membres de la famille possèdent deux maisons au nord de Mar-a-Lago et un domaine en bord de mer sur le côté nord de la plage de Mar-a-Lago.

Trump et la première dame ont transféré leur résidence légale de New York à Mar-a-Lago l’année dernière. Il n’y aurait probablement aucun obstacle les empêchant de vivre dans une autre propriété de Trump à proximité.

Coniglio a déclaré qu’une demande formelle devrait être faite pour que le conseil aborde la question.

« Je pense qu’il est évident que nous devons approfondir les choses et obtenir des conseils juridiques », a déclaré Coniglio, bien que le problème puisse « simplement être une violation de l’application du code ».

«Comme n’importe quel problème à Palm Beach», a-t-elle dit, «cela prendra une vie propre».

