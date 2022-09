Les voisins de la Russie voient une vague de migrants alors que les hommes fuient le projet de Poutine

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Des dizaines de milliers de Russes ont fui le pays vers la Mongolie, la Géorgie et le Kazakhstan alors que des hommes d’âge militaire fuient l’ordre de mobilisation du président russe Vladimir Poutine.

Poutine a ordonné une mobilisation partielle plus tôt ce mois-ci, recrutant 300 000 soldats de réserve. Cette décision a suscité une crainte généralisée d’une conscription générale au milieu de l’invasion de l’Ukraine par le pays.

La Mongolie, la Géorgie et le Kazakhstan ont supporté le poids de la vague migratoire, la Géorgie déclarant que les passages frontaliers quotidiens ont presque doublé en moins d’une semaine.

“Il y a environ quatre ou cinq jours, il y avait cinq à six mille visiteurs [from Russia] quotidien, et maintenant il est passé à environ dix mille”, a déclaré mardi le ministre géorgien de l’Intérieur, Vakhtang Gomelauri, aux journalistes.

Pendant ce temps, les Russes fuyant vers la Mongolie ont dû attendre plus d’une douzaine d’heures pour être traités. La majorité de ceux qui partaient étaient des hommes, certains laissant derrière eux leur famille.

“Mon pays a commencé une mobilisation partielle et je pense que cela affecte négativement la société”, a déclaré à Reuters un Russe qui a fui vers la Mongolie. “Nous avons attendu très longtemps du côté russe de la frontière : environ 16 heures.”

“Il y avait beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qui essayaient de s’éloigner de Poutine”, a déclaré un autre homme, Aleksey, au média. Aleksey dit qu’il a laissé derrière lui sa femme et ses deux enfants et prévoit de revenir une fois la conscription passée.

“Nous n’avons pas peur, mais pourquoi devons-nous nous battre en Ukraine, pourquoi ?” a-t-il déclaré à Reuters. “Si d’autres pays attaquaient la Russie, nous nous battrions pour notre pays. Mais pourquoi allons-nous en Ukraine ? Pour quoi ?”

Poutine a ordonné la mobilisation militaire le 21 septembre et depuis lors, près de 100 000 Russes ont fui vers le seul Kazakhstan. Le pays est l’un des plus pratiques pour fuir les Russes, car la langue russe y est largement parlée et il n’est pas nécessaire d’avoir un passeport pour traverser la frontière.

Le président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev a refusé de soutenir l’invasion de l’Ukraine par la Russie, et il s’est engagé à prendre soin de ceux qui fuient le pays.

“Beaucoup de Russes sont venus ici ces derniers jours. La plupart d’entre eux ont été contraints de partir en raison de la situation désespérée”, a-t-il déclaré dans un discours mardi, selon Reuters. “Nous devons prendre soin d’eux et assurer leur sécurité. C’est une question politique et humanitaire.”