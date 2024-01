Les voisins de la Russie soutiennent le refus de l’Ukraine de négocier des négociations de paix

Inclus dans son stipulations sont le rétablissement de l’intégrité territoriale de l’Ukraine, y compris les terres saisies lors de l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014, ainsi que le retrait de toutes les troupes russes d’Ukraine.

Duda, l’un des alliés les plus fidèles de l’Ukraine et voisin frontalier, a salué la position inébranlable de Kiev depuis le début de la guerre et a déclaré que le conflit ne prendrait fin qu’avec le retrait complet de Moscou. La Russie, pour sa part, s’est opposée à ces demandes.

“Ils ont attaqué une nation souveraine et indépendante. Je ne suis donc pas surpris que le président Volodymyr Zelensky et ceux qui travaillent avec lui soient clairs quant à la fin de la guerre”, a déclaré Duda.

“La guerre prendra fin lorsque nous aurons chassé les Russes de tous les territoires ukrainiens occupés. Pour moi, c’est une évidence”, a-t-il ajouté.

Les commentaires de Duda ont été repris par le président letton Edgars Rinkēvičs, qui a déclaré qu’il pensait que l’Occident devait changer de cap en ce qui concerne son soutien à l’Ukraine.